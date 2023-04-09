https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/edinstvennyy-gorod-v-gorakh-tkuarchalu-ispolnilsya-81-god-1045175298.html

Единственный город в горах: Ткуарчалу исполнился 81 год

Единственный город в горах: Ткуарчалу исполнился 81 год

Город Ткуарчал был основан 81 год назад - 9 апреля 1942 года как индустриальный центр республики. 09.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-09T13:39+0300

2023-04-09T13:39+0300

2023-04-09T13:39+0300

в абхазии

абхазия

история

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Всего за несколько лет с начала образования Ткуарчал стал крупным промышленным центром на всем Северном Кавказе. На ткуарчалских шахтах работало более трех тысяч человек, и уголь, который они добывали, имел огромное значение в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Об истории основания города и о том, как он живет сейчас, читайте в материале Sputnik.SputnikГород шахтВозникновению города в горной части Абхазии стало возможным после того, как еще в конце XIX века там был обнаружен уголь. Новый этап в развитии месторождений наступил с приходом советской власти. В 20-х годах XX века начинаются геологоразведывательные работы Макринского, который установил, что ткуарчалский уголь дает прекрасный металлургический кокс.Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.В строительстве Ткуарчала принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это обстоятельство наложило на него свой неповторимый отпечаток - Ткуарчал стал единственных городом в Абхазии, который расположен в горах, и его архитектура сильно отличалась от облика прибрежных городов.Многие жители республики переехали сюда и нашли работу в угольной промышленности. У рабочих была хорошая зарплата, соцпакет. Здесь строились больницы, детские сады, школы. Это был образцово-показательный советский город, кузница кадров.Ткуарчал стал один из крупнейших центров добычи каменного угля на Северном Кавказе. А в годы Великой Отечественной войны ткуарчалский уголь был единственным топливом для кораблей Черноморского флота.Война и последствияВо время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон.Промышленность остановилась, многие здания были разрушены, а другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта. Но самыми тяжелыми оказались послевоенные годы. Война нанесла городу непоправимый урон - закрылись шахты, были разрушены заводы, ГРЭС. После войны в блокаде был не город, а вся страна. В 1994 году был создан Ткуарчалский район, в него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.Сегодня многие люди, посещающие Ткуарчал, называют его городом-призраком из-за того, что большая часть жилых домов оказалась заброшенной, потеряла ухоженный вид, а некогда действовавшая канатная дорога за последние два десятилетия пришла в негодность. Однако это название не нравится самим ткуарчалцам.Сейчас власти района делают ставку на туризм - с каждым годом горный город посещает все больше путешественников, пресытившихся "банальными" достопримечательности вроде озера Рица или Новоафонской пещеры. На территории района есть озера и водопады, которыми можно полюбоваться, есть и исторические достопримечательности, такие, как руины древнего христианского храма на священной горе Лашкендар. Кроме того, есть надежды и на возрождение промышленности. Ранее, в 2022 году глава района Исидор Дочия сообщал о том, что ведется определенная работа по привлечению инвесторов. В первую очередь, речь шла о разработке угольного месторождения в Ткуарчале, а также о создании фабрики по производству табачных изделий на базе бывшего завода "Аргонавт". Это, по словам Дочия, позволит создать еще тысячу рабочих мест, которые смогут занять жители района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/glavnyy-chetverg-dochiya-o-byudzhete-investproektakh-i-buduschikh-proizvodstvakh-tkuarchala-1039264027.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/ot-shakht-do-zaschity-natsionalnykh-interesov-istoriya-tkuarchalskikh-gornyakov-1041195046.html

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