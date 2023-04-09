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https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/edinstvennyy-gorod-v-gorakh-tkuarchalu-ispolnilsya-81-god-1045175298.html
Единственный город в горах: Ткуарчалу исполнился 81 год
Единственный город в горах: Ткуарчалу исполнился 81 год
Город Ткуарчал был основан 81 год назад - 9 апреля 1942 года как индустриальный центр республики. 09.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-09T13:39+0300
2023-04-09T13:39+0300
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история
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Всего за несколько лет с начала образования Ткуарчал стал крупным промышленным центром на всем Северном Кавказе. На ткуарчалских шахтах работало более трех тысяч человек, и уголь, который они добывали, имел огромное значение в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Об истории основания города и о том, как он живет сейчас, читайте в материале Sputnik.SputnikГород шахтВозникновению города в горной части Абхазии стало возможным после того, как еще в конце XIX века там был обнаружен уголь. Новый этап в развитии месторождений наступил с приходом советской власти. В 20-х годах XX века начинаются геологоразведывательные работы Макринского, который установил, что ткуарчалский уголь дает прекрасный металлургический кокс.Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.В строительстве Ткуарчала принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это обстоятельство наложило на него свой неповторимый отпечаток - Ткуарчал стал единственных городом в Абхазии, который расположен в горах, и его архитектура сильно отличалась от облика прибрежных городов.Многие жители республики переехали сюда и нашли работу в угольной промышленности. У рабочих была хорошая зарплата, соцпакет. Здесь строились больницы, детские сады, школы. Это был образцово-показательный советский город, кузница кадров.Ткуарчал стал один из крупнейших центров добычи каменного угля на Северном Кавказе. А в годы Великой Отечественной войны ткуарчалский уголь был единственным топливом для кораблей Черноморского флота.Война и последствияВо время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон.Промышленность остановилась, многие здания были разрушены, а другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта. Но самыми тяжелыми оказались послевоенные годы. Война нанесла городу непоправимый урон - закрылись шахты, были разрушены заводы, ГРЭС. После войны в блокаде был не город, а вся страна. В 1994 году был создан Ткуарчалский район, в него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.Сегодня многие люди, посещающие Ткуарчал, называют его городом-призраком из-за того, что большая часть жилых домов оказалась заброшенной, потеряла ухоженный вид, а некогда действовавшая канатная дорога за последние два десятилетия пришла в негодность. Однако это название не нравится самим ткуарчалцам.Сейчас власти района делают ставку на туризм - с каждым годом горный город посещает все больше путешественников, пресытившихся "банальными" достопримечательности вроде озера Рица или Новоафонской пещеры. На территории района есть озера и водопады, которыми можно полюбоваться, есть и исторические достопримечательности, такие, как руины древнего христианского храма на священной горе Лашкендар. Кроме того, есть надежды и на возрождение промышленности. Ранее, в 2022 году глава района Исидор Дочия сообщал о том, что ведется определенная работа по привлечению инвесторов. В первую очередь, речь шла о разработке угольного месторождения в Ткуарчале, а также о создании фабрики по производству табачных изделий на базе бывшего завода "Аргонавт". Это, по словам Дочия, позволит создать еще тысячу рабочих мест, которые смогут занять жители района.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/glavnyy-chetverg-dochiya-o-byudzhete-investproektakh-i-buduschikh-proizvodstvakh-tkuarchala-1039264027.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/mama-a-bog---abkhaz-blokadnyy-tkuarchal-i-ego-geroi-1041801113.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/ot-shakht-do-zaschity-natsionalnykh-interesov-istoriya-tkuarchalskikh-gornyakov-1041195046.html
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абхазия, история
абхазия, история

Единственный город в горах: Ткуарчалу исполнился 81 год

13:39 09.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Улица в городе Ткуарчал
Улица в городе Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 09.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Город Ткуарчал был основан 81 год назад - 9 апреля 1942 года как индустриальный центр республики.
Всего за несколько лет с начала образования Ткуарчал стал крупным промышленным центром на всем Северном Кавказе. На ткуарчалских шахтах работало более трех тысяч человек, и уголь, который они добывали, имел огромное значение в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
Об истории основания города и о том, как он живет сейчас, читайте в материале Sputnik.
Sputnik

Город шахт

Возникновению города в горной части Абхазии стало возможным после того, как еще в конце XIX века там был обнаружен уголь. Новый этап в развитии месторождений наступил с приходом советской власти. В 20-х годах XX века начинаются геологоразведывательные работы Макринского, который установил, что ткуарчалский уголь дает прекрасный металлургический кокс.

Было решено начать промышленные разработки, к которым и приступили в 30-е годы. Так Абхазия получила свое место в тяжелой индустрии, а вместе с профессией шахтера здесь появился и настоящий рабочий класс.

Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.
В строительстве Ткуарчала принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это обстоятельство наложило на него свой неповторимый отпечаток - Ткуарчал стал единственных городом в Абхазии, который расположен в горах, и его архитектура сильно отличалась от облика прибрежных городов.
Многие жители республики переехали сюда и нашли работу в угольной промышленности. У рабочих была хорошая зарплата, соцпакет. Здесь строились больницы, детские сады, школы. Это был образцово-показательный советский город, кузница кадров.
Главный четверг: Дочия о бюджете, инвестпроектах и будущих производствах Ткуарчала - Sputnik Абхазия, 1920, 26.05.2022
Радио
Главный четверг: Дочия о бюджете, инвестпроектах и будущих производствах Ткуарчала
26 мая 2022, 15:23
Ткуарчал стал один из крупнейших центров добычи каменного угля на Северном Кавказе. А в годы Великой Отечественной войны ткуарчалский уголь был единственным топливом для кораблей Черноморского флота.

Война и последствия

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон.
Промышленность остановилась, многие здания были разрушены, а другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта. Но самыми тяжелыми оказались послевоенные годы. Война нанесла городу непоправимый урон - закрылись шахты, были разрушены заводы, ГРЭС. После войны в блокаде был не город, а вся страна.
ОВНА - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2022
В Абхазии
"Мама, а Бог - абхаз?": блокадный Ткуарчал и его герои
30 сентября 2022, 17:06
В 1994 году был создан Ткуарчалский район, в него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.
Сегодня многие люди, посещающие Ткуарчал, называют его городом-призраком из-за того, что большая часть жилых домов оказалась заброшенной, потеряла ухоженный вид, а некогда действовавшая канатная дорога за последние два десятилетия пришла в негодность. Однако это название не нравится самим ткуарчалцам.
Сейчас власти района делают ставку на туризм - с каждым годом горный город посещает все больше путешественников, пресытившихся "банальными" достопримечательности вроде озера Рица или Новоафонской пещеры. На территории района есть озера и водопады, которыми можно полюбоваться, есть и исторические достопримечательности, такие, как руины древнего христианского храма на священной горе Лашкендар.
Кроме того, есть надежды и на возрождение промышленности. Ранее, в 2022 году глава района Исидор Дочия сообщал о том, что ведется определенная работа по привлечению инвесторов. В первую очередь, речь шла о разработке угольного месторождения в Ткуарчале, а также о создании фабрики по производству табачных изделий на базе бывшего завода "Аргонавт". Это, по словам Дочия, позволит создать еще тысячу рабочих мест, которые смогут занять жители района.
Забастовка абхазских шахтеров. Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 28.08.2022
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От шахт до защиты национальных интересов: история ткуарчалских горняков
28 августа 2022, 15:00
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