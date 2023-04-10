https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/izbavitsya-ot-plastika-kak-ekologi-pomogayut-abkhazii-1045194019.html

Избавиться от пластика: как экологи помогают Абхазии

Избавиться от пластика: как экологи помогают Абхазии

Экологический проект "Ацкьара" ("Чистота" - прим.) реализуется в республике при поддержке Программы развития ООН. 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T16:16+0300

2023-04-10T16:16+0300

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Участники экологического проекта "Ацкьара" в понедельник 10 апреля передали компании "Эко Апсны" оборудование для дробления пластика."Мы работаем в качестве партнеров с "Эко Апсны" в реализации проекта "Ацкьара". Этот проект стал возможен благодаря поддержке Программы развития ООН и Шведского международного агентства по развитию. В рамках проекта у нас предусмотрено несколько мероприятий, которые направлены на повышение внимания к проблеме вторичного использования отходов – переработке вторсырья", – рассказал один из основателей проекта, эколог Михаил Кирия.Еще одна представительница экологического проекта Наста Агрба заметила, что пластик на переработку в республике принимают около двух лет."Основной наш партнер – "Эко Апсны". Эта компания первой в нашей стране стала заниматься переработкой отходов. Она собирает у фирм пластик и картон, разделяет отходы и отвозит их на перерабатывающий завод в Россию", – сказала она.Руководитель предприятия Алхас Джгаркава рассказал, что заготовительная база открылась в 2021 году."Мы начали принимать вторсырье у населения, закупать макулатуру, все виды пластика - ящики, канистры, пластиковые бутылки. В основном компания закупает их там, где больше скопления вторсырья – на продуктовых складах и разных производствах. За время работы компании нашими силами на заготовительную базу было вывезено более 32 тысяч кубов вторсырья", – отметил он.По словам руководителя предприятия, в России цены на вторсырье значительно снизились, поэтому логистика получается дорогой."Пока мы идем в минус, закрыли прошлый год с убытками. Но надеемся на то, что ситуация поменяется, потому что на сегодняшний день у нас скопилось очень много сырья, готового к отправке", – сказал Джгаркава.Он подчеркнул, что новое оборудование позволит облегчить работу, так как раньше пластик спрессовывали для экспорта. Сейчас же появилась возможность его дробить, что значительно облегчит транспортировку.

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