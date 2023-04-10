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Киев потерял почти 300 военнослужащих на Донецком направлении за сутки
Киев потерял почти 300 военнослужащих на Донецком направлении за сутки
Самые большие потери живой силы противник несет на Донецком направлении. 10.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-10T16:42+0300
2023-04-10T16:42+0300
2023-04-10T16:46+0300
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. За сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли 290 военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении за сутки были уничтожены более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, боеприпасы 67-й механизированной бригады ВСУ.На Красно-Лиманском направлении за сутки противник потерял более 120 солдат, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Херсонском направлении - до 40 бойцов, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одну артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах. Кроме того, были поражены пункты управления 125-й и 126-й бригад территориальной обороны. Средства ПВО России за сутки перехватили два снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили 11 украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/rossiyskie-voyska-unichtozhili-komandnyy-punkt-gruppirovki-kharkov-1045179119.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/do-370-ukrainskikh-soldat-unichtozheno-na-donetskom-napravlenii-1045165768.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
Киев потерял почти 300 военнослужащих на Донецком направлении за сутки
16:42 10.04.2023 (обновлено: 16:46 10.04.2023)
Самые большие потери живой силы противник несет на Донецком направлении.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik.
За сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли 290 военнослужащих, сообщает
Министерство обороны России.
Также на этом направлении российские войска уничтожили пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении за сутки были уничтожены более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, боеприпасы 67-й механизированной бригады ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении за сутки противник потерял более 120 солдат, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Херсонском направлении - до 40 бойцов, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одну артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах.
Кроме того, были поражены пункты управления 125-й и 126-й бригад территориальной обороны.
Средства ПВО России за сутки перехватили два снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили 11 украинских беспилотников.