https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/v-ssha-predlozhili-reshenie-po-ukraine-evropa-prishla-v-uzhas-1045204154.html

В США предложили решение по Украине: Европа пришла в ужас

В США предложили решение по Украине: Европа пришла в ужас

Если Европа не хочет быть "последователем Америки", то США нужно сосредоточиться на Китае, а Старый Свет пускай сам занимается Украиной. 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T09:40+0300

2023-04-11T09:40+0300

2023-04-11T10:12+0300

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Это пока еще не ультиматум, а предположение, высказанное сенатором Марко Рубио (от оппозиционной — Республиканской — партии, но имеющей хорошие шансы в следующем году стать правящей) в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные им в интервью Les Echos, пишет Петр Акопов для РИА Новости. Рубио упрекнул союзников в неблагодарности:"Мы сильно вовлечены в Украину. Мы тратим много денег на европейскую войну. И я поддерживал это, потому что думаю, что это национальный интерес США — быть союзниками наших союзников. Но если на самом деле Макрон говорит от имени всей Европы и их позиция сейчас такова, что они не собираются выбирать сторону между США и Китаем по поводу Тайваня, может быть, нам тоже не стоит выбирать сторону? Возможно, нам следует сказать, что мы сосредоточимся на Тайване и угрозах, которые представляет Китай, а вы, ребята, занимайтесь Украиной и Европой".Что же вызвало гнев популярного республиканского сенатора? Интервью президента Франции, которое он дал Les Echos во время возвращения из Китая домой. Макрон заявил, что уже "выиграл идеологическую битву за стратегическую автономию Европы": пять лет назад, когда он впервые заговорил об этом, никто не воспринимал это серьезно, а сейчас все обсуждают."Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Европейцы должны ответить на вопрос — в наших ли интересах форсировать тему Тайваня? Нет. Хуже было бы думать, что мы, европейцы, должны брать пример с американской повестки дня, приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими? Нам нужно проснуться".Понятно, что в Пекине рады слышать подобные рассуждения — ведь ровно к этому и подталкивает Китай европейцев, именно самостоятельности и заботы о собственных, европейских, интересах он от них и ждет. Если Макрон говорил с Си в таком духе, то председателю КНР это ласкало слух. Но это не значит, что китайское руководство увеличит ставки на отрыв (точнее — относительную автономию) Европы от США, потому что даже если принять слова Макрона за чистую монету, у Пекина есть масса оснований сомневаться в способности Европы отстаивать европейские интересы и дистанцироваться от США.Хотя бы в тайваньском вопросе — который в реальности является для американцев самым удобным способом влиять на европейско-китайские отношения. Да, Франция и Германия ведут себя крайне аккуратно в отношении тайваньской проблемы, но в том же ЕС англосаксы уже раскачивают тайваньскую тему через Литву и Чехию. Да и общеевропейские структуры — от Европарламента до Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен — гораздо более податливы на "тайваньскую провокацию". То есть надежд на европейскую силу воли у Пекина мало, как бы ни пытался Макрон убедить всех в серьезном настрое.Но при этом обида американских политиков на европейскую неблагодарность очень показательна — даже попытки увильнуть от переноса "атлантической солидарности" на тихоокеанский фронт они воспринимают очень нервно. Между тем нужно понимать, что Марко Рубио куда ближе к Трампу, чем к Байдену, то есть он в большей степени отражает настроение той части американской элиты, которая рассматривает США как богоизбранную сверхдержаву, а не как несущую конструкцию построения глобальной всемирной суперимперии.Для условных американских националистов (типа Рубио) европейские союзники интересны как помощники в предстоящей "битве века" с Китаем, по итогам которой США должны сохранить мировое лидерство. А для глобалистов-интервенционистов все державы — лишь кирпичики в строительстве единого мирового порядка, и Европа тут ничем не отличается от Америки. Поэтому для них война на Украине (с помощью которой можно стравить Европу и Россию) имеет не меньшее значение, чем сдерживание Китае в Индо-Тихоокеанском регионе.А пока в США правят глобалисты, никакого перебрасывания ответственности за Украину на Европу быть не может — просто потому, что англосаксы прекрасно понимают, что предоставленные самим себе европейцы не будут заинтересованы в продолжении украинского конфликта и тут же попытаются хоть как-нибудь договориться с Москвой. Что Вашингтону, мягко говоря, совсем не выгодно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/svo-pomosch-ssha-i-nato-kak-smertnyy-prigovor-ukrainskoy-armii-1045200530.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/umnye-aviabomby-uskoryayut-khod-svo-1045028413.html

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

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колумнисты, россия, сша, политика