https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/v-gorode-belykh-nochey-gastroli-rusdrama-prodolzhayutsya-1045223282.html

В городе белых ночей: гастроли РУСДРАМа продолжаются

В городе белых ночей: гастроли РУСДРАМа продолжаются

Гастроли Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера продолжаются. 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T16:50+0300

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После показов пяти спектаклей в Москве театр завершит гастроли в Санкт-Петербурге на Международном фестивале "Встречи в России".Sputnik, Анжелика Бения, Петра творенье увидит три спектакля РУСДРАМа: "Красавец мужчина", "Софичка" и "Радость вопреки всему". Работы будут показаны в рамках фестиваля, посвященного 200-летию со дня рождения Александра Островского.В юбилейную дату Островского 12 апреля РУСДРАМ показывает в театре "Балтийский дом" спектакль "Красавец мужчина" по произведению выдающегося русского драматурга.Режиссер-постановщик спектакля Мария Романова призналась, что перед показом в ее родном городе в ней преобладает чувство ответственности."Красавец мужчина" в эти гастрольные дни сухумского театра увидели московские зрители. Это новый спектакль РУСДРАМа, который был показан в Сухуме всего два раза перед выездом. Режиссер видела постановку в Москве только в записи и отметила, что прошел он достойно."Очень важно, что это был третий показ. Это было достойно. У спектакля должна быть жизнь, он должен маленькими ножками вставать и начинать свой путь. Наш начинает глобально и масштабно. Интересно, как спектакль вольется в репертуар. Мне бы хотелось, чтобы он стал интересной яркой краской, которой нет еще в театре, чья палитра многогранная. Это заслуга руководства, которое приглашает режиссеров разных жанров", – сказала Мария Романова.Она призналась, что в РУСДРАМе ее удивляет и радует, что сухумский театр – это яркая творческая мастерская и что это возможность соседства на афише с разными ведущимися режиссерами."По спектаклям виден актерский диапазон. Артисты театра меня впечатляют особенно своей работоспособностью, невыносимой отвагой, когда уже ночь, а они готовы работать. У них еще есть удивительное качество – они думающие. Если роль на сопротивление, то для чего она? Не просто марионетки режиссера, они выясняют, сопротивляются, придумывают, спорят. Мне было потрясающе работать. Это удивительная труппа, в которой каждый артист – это палитра с разными оттенками чувств и эмоций", – добавила Романова.Не покрыться плесенью– Джамбул, вы актер, режиссер, композитор и еще много чего умеете. Удается ли вам грамотно жонглировать способностями, когда их больше, чем два?– Мне еще многому нужно учиться. Новые времена, новые тенденции, нельзя отставать. Не знаю, насколько ловко я жонглирую, но приятно, когда зритель принимает и понимает мои посылы. Только я редко бываю удовлетворен своими работами. Такой характер.Исключительно важная роль в культурно-просветительской деятельности принадлежит искусству театра, отметил артист. Гастроли, по его словам, это возможность взять все лучшее, что накоплено в театральном процессе за пределами своей страны, и возможность показать свои достижения и уникальность.До Петербурга, под занавес московских гастролей, РУСДРАМ показал один из своих самых сложных и масштабных спектаклей "Солярис" – работу номинанта национальной театральной премии "Золотая маска" Артема Устинова.Наукообразная дичьОт таких работ не отказываются, признался автор сценической композиции и режиссер спектакля. Коллектив, где все звенья работают эффективно, способен представить публике качественный и очень интересный конечный результат, добавил он."Работа получилась благодаря активному включению артритов. Фантастика в театре – редкий гость. Когда мы разбирали роман, мы поняли, что этот о закате фантастики. Представить себе, что сухумский зал смотрит "Солярис", для меня это было нонсенсом. Казалось, кому там это нужно, в городе у моря, чтобы люди всерьез слушали про какие-то нейтринные системы. Но было круто работать с артистами, которые подавали эту наукообразную дичь как что-то интересное. Чудесное было время", – сказал Устинов.Спектакль продолжает поражать зрителей не только философской глубиной, но и визуальной красотой. Режиссер отметил, что это двадцатая, очень значительная для него работа, которая создавалась не в самые простые времена. Это не драматургия, отметил он, и по ней нужно было писать отдельную композицию, что происходило в процессе работы. В начале это были просто переписанные диалоги, хоть и была небольшая детективная линия. Задача была превратить прозу в действие.Помимо Абхазии, на Международном фестивале "Встречи в России" в Санкт-Петербурге участвуют театральные коллективы из Азербайджана, Армении, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Донецка, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/sofichka-otkryla-bolshie-gastroli-rusdrama-v-moskve-1045163031.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/rossiya-okazhet-finansovuyu-podderzhku-rusdramu--1045168934.html

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