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https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/festival-russkoy-kultury-i-russkogo-yazyka-proshel-v-sukhume-1045250331.html
Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в Сухуме
Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в Сухуме
Мероприятие организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. 13.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-13T20:00+0300
2023-04-13T20:23+0300
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в четверг, 13 апреля, в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме."В рамках фестиваля предусмотрен ряд мероприятий, одно из них – проведение книжной выставки. Годом ранее в нашем Доме проводилась выставка "Москва литературная", где были представлены книги московских издательств. Тогда мы выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут ежегодными, а их масштабы будут увеличиваться. Сегодняшний день - свидетельство тому, что наши надежды были небеспочвенными", - сказал на открытии руководитель центра Александр Бигвава.Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Игорь Ткач рассказал, что на выставке представлено более трехсот наименований книг."Ежегодно с участием правительства Москвы мы передаем учебники в две-три школы, каждый раз это разные школы Абхазии. Это было и в 2022 году, и я уже видел заявку на три школы 2023 года", - добавил он.После открытия книжной выставки, состоялась творческая встреча с известным российским писателем Юрием Поляковым под названием "Зачем вы, мастера культуры?". В частности, автор поделился своими воспоминаниями, связанными с Абхазией."Осенью 1986 года я жил в Доме творчества Литературной газеты в Гурлыпше, тогда я был главным редактором газеты "Московский литератор", она тоже входила в систему издательства Литературной газеты. Мобильных телефонов не было. И вдруг я вхожу, а дежурный говорит – "вас там разыскивают из обкома комсомола из Сухума", - рассказал он.Оказалось, что ничего страшного не произошло - обком хотел поздравить писателя с присуждением ему премии Ленинского комсомола за повесть "ЧП районного масштаба". За Поляковым из столицы прислали машину, на которой он приехал в Сухум отметить это важное событие.Но с Абхазией связаны не только взрослая жизнь писателя. В детстве, с 1962 по 1969 годы его семья в августе приезжала в Новый Афон на отдых. Свои детские воспоминания Поляков отразил уже став писателем в третьей части книги "Совдетство".Фестиваль русской культуры и русского языка был однодневным, но в его рамках прошло множество мероприятий. В том числе, гости смогли посетить книжную выставку, дефиле русского костюма, творческие встречи с российским писателем Юрием Поляковым и искусствоведом Сергеем Глебушкиным.Кроме того, детская писательница Анна Гончарова провела творческие мастер-классы для детей от 6 до 10 лет в Сухумской средней школе №2, а кардиолог Екатерина Зволинская - лекцию "Здоровый образ жизни как часть русской культуры".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/kruglyy-stol-zapadnye-formy-neonatsizma-v-sovremennom-mire-proshel-v-sukhume--1045157035.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/knizhnaya-vystavka-moskva-literaturnaya-otkrylas-dome-moskvy-1042642222.html
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абхазия, новости
абхазия, новости

Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в Сухуме

20:00 13.04.2023 (обновлено: 20:23 13.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль русской культуры и русского языка
Фестиваль русской культуры и русского языка - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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НовостиTelegram
Мероприятие организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в четверг, 13 апреля, в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме.
"В рамках фестиваля предусмотрен ряд мероприятий, одно из них – проведение книжной выставки. Годом ранее в нашем Доме проводилась выставка "Москва литературная", где были представлены книги московских издательств. Тогда мы выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут ежегодными, а их масштабы будут увеличиваться. Сегодняшний день - свидетельство тому, что наши надежды были небеспочвенными", - сказал на открытии руководитель центра Александр Бигвава.
© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль русской культуры и русского языка
Фестиваль русской культуры и русского языка - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль русской культуры и русского языка
Фестиваль русской культуры и русского языка - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль русской культуры и русского языка
Фестиваль русской культуры и русского языка - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль русской культуры и русского языка
Фестиваль русской культуры и русского языка - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Игорь Ткач рассказал, что на выставке представлено более трехсот наименований книг.
"Ежегодно с участием правительства Москвы мы передаем учебники в две-три школы, каждый раз это разные школы Абхазии. Это было и в 2022 году, и я уже видел заявку на три школы 2023 года", - добавил он.
После открытия книжной выставки, состоялась творческая встреча с известным российским писателем Юрием Поляковым под названием "Зачем вы, мастера культуры?". В частности, автор поделился своими воспоминаниями, связанными с Абхазией.
"Осенью 1986 года я жил в Доме творчества Литературной газеты в Гурлыпше, тогда я был главным редактором газеты "Московский литератор", она тоже входила в систему издательства Литературной газеты. Мобильных телефонов не было. И вдруг я вхожу, а дежурный говорит – "вас там разыскивают из обкома комсомола из Сухума", - рассказал он.
Круглый стол на тему Западные формы неонацизма в современном мире - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2023
Круглый стол "Западные формы неонацизма в современном мире" прошел в Сухуме
7 апреля, 19:28
Оказалось, что ничего страшного не произошло - обком хотел поздравить писателя с присуждением ему премии Ленинского комсомола за повесть "ЧП районного масштаба". За Поляковым из столицы прислали машину, на которой он приехал в Сухум отметить это важное событие.
Но с Абхазией связаны не только взрослая жизнь писателя. В детстве, с 1962 по 1969 годы его семья в августе приезжала в Новый Афон на отдых. Свои детские воспоминания Поляков отразил уже став писателем в третьей части книги "Совдетство".
Фестиваль русской культуры и русского языка был однодневным, но в его рамках прошло множество мероприятий. В том числе, гости смогли посетить книжную выставку, дефиле русского костюма, творческие встречи с российским писателем Юрием Поляковым и искусствоведом Сергеем Глебушкиным.
Кроме того, детская писательница Анна Гончарова провела творческие мастер-классы для детей от 6 до 10 лет в Сухумской средней школе №2, а кардиолог Екатерина Зволинская - лекцию "Здоровый образ жизни как часть русской культуры".
Выставка Москва литературная в Доме Москвы - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2022
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Книжная выставка "Москва литературная" открылась в "Доме Москвы"
15 ноября 2022, 22:11
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