Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в Сухуме
20:00 13.04.2023 (обновлено: 20:23 13.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль русской культуры и русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятие организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в четверг, 13 апреля, в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме.
"В рамках фестиваля предусмотрен ряд мероприятий, одно из них – проведение книжной выставки. Годом ранее в нашем Доме проводилась выставка "Москва литературная", где были представлены книги московских издательств. Тогда мы выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут ежегодными, а их масштабы будут увеличиваться. Сегодняшний день - свидетельство тому, что наши надежды были небеспочвенными", - сказал на открытии руководитель центра Александр Бигвава.
© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль русской культуры и русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль русской культуры и русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль русской культуры и русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль русской культуры и русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль русской культуры и русского языка
Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Игорь Ткач рассказал, что на выставке представлено более трехсот наименований книг.
"Ежегодно с участием правительства Москвы мы передаем учебники в две-три школы, каждый раз это разные школы Абхазии. Это было и в 2022 году, и я уже видел заявку на три школы 2023 года", - добавил он.
После открытия книжной выставки, состоялась творческая встреча с известным российским писателем Юрием Поляковым под названием "Зачем вы, мастера культуры?". В частности, автор поделился своими воспоминаниями, связанными с Абхазией.
"Осенью 1986 года я жил в Доме творчества Литературной газеты в Гурлыпше, тогда я был главным редактором газеты "Московский литератор", она тоже входила в систему издательства Литературной газеты. Мобильных телефонов не было. И вдруг я вхожу, а дежурный говорит – "вас там разыскивают из обкома комсомола из Сухума", - рассказал он.
Оказалось, что ничего страшного не произошло - обком хотел поздравить писателя с присуждением ему премии Ленинского комсомола за повесть "ЧП районного масштаба". За Поляковым из столицы прислали машину, на которой он приехал в Сухум отметить это важное событие.
Но с Абхазией связаны не только взрослая жизнь писателя. В детстве, с 1962 по 1969 годы его семья в августе приезжала в Новый Афон на отдых. Свои детские воспоминания Поляков отразил уже став писателем в третьей части книги "Совдетство".
Фестиваль русской культуры и русского языка был однодневным, но в его рамках прошло множество мероприятий. В том числе, гости смогли посетить книжную выставку, дефиле русского костюма, творческие встречи с российским писателем Юрием Поляковым и искусствоведом Сергеем Глебушкиным.
Кроме того, детская писательница Анна Гончарова провела творческие мастер-классы для детей от 6 до 10 лет в Сухумской средней школе №2, а кардиолог Екатерина Зволинская - лекцию "Здоровый образ жизни как часть русской культуры".
15 ноября 2022, 22:11