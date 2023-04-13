https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/festival-russkoy-kultury-i-russkogo-yazyka-proshel-v-sukhume-1045250331.html

Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в Сухуме

Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в Сухуме

Мероприятие организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T20:00+0300

2023-04-13T20:00+0300

2023-04-13T20:23+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0d/1045249331_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a8a3cebcdfa87e1e946ca74645cd4b04.jpg

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в четверг, 13 апреля, в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме."В рамках фестиваля предусмотрен ряд мероприятий, одно из них – проведение книжной выставки. Годом ранее в нашем Доме проводилась выставка "Москва литературная", где были представлены книги московских издательств. Тогда мы выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут ежегодными, а их масштабы будут увеличиваться. Сегодняшний день - свидетельство тому, что наши надежды были небеспочвенными", - сказал на открытии руководитель центра Александр Бигвава.Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Игорь Ткач рассказал, что на выставке представлено более трехсот наименований книг."Ежегодно с участием правительства Москвы мы передаем учебники в две-три школы, каждый раз это разные школы Абхазии. Это было и в 2022 году, и я уже видел заявку на три школы 2023 года", - добавил он.После открытия книжной выставки, состоялась творческая встреча с известным российским писателем Юрием Поляковым под названием "Зачем вы, мастера культуры?". В частности, автор поделился своими воспоминаниями, связанными с Абхазией."Осенью 1986 года я жил в Доме творчества Литературной газеты в Гурлыпше, тогда я был главным редактором газеты "Московский литератор", она тоже входила в систему издательства Литературной газеты. Мобильных телефонов не было. И вдруг я вхожу, а дежурный говорит – "вас там разыскивают из обкома комсомола из Сухума", - рассказал он.Оказалось, что ничего страшного не произошло - обком хотел поздравить писателя с присуждением ему премии Ленинского комсомола за повесть "ЧП районного масштаба". За Поляковым из столицы прислали машину, на которой он приехал в Сухум отметить это важное событие.Но с Абхазией связаны не только взрослая жизнь писателя. В детстве, с 1962 по 1969 годы его семья в августе приезжала в Новый Афон на отдых. Свои детские воспоминания Поляков отразил уже став писателем в третьей части книги "Совдетство".Фестиваль русской культуры и русского языка был однодневным, но в его рамках прошло множество мероприятий. В том числе, гости смогли посетить книжную выставку, дефиле русского костюма, творческие встречи с российским писателем Юрием Поляковым и искусствоведом Сергеем Глебушкиным.Кроме того, детская писательница Анна Гончарова провела творческие мастер-классы для детей от 6 до 10 лет в Сухумской средней школе №2, а кардиолог Екатерина Зволинская - лекцию "Здоровый образ жизни как часть русской культуры".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/kruglyy-stol-zapadnye-formy-neonatsizma-v-sovremennom-mire-proshel-v-sukhume--1045157035.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/knizhnaya-vystavka-moskva-literaturnaya-otkrylas-dome-moskvy-1042642222.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости