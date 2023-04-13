https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/ne-gegemon-vozdushnogo-prostranstva-dlya-chego-rumynii-istrebiteli-f-35-1045250871.html

Не "гегемон" воздушного пространства: для чего Румынии истребители F-35

Не "гегемон" воздушного пространства: для чего Румынии истребители F-35

Приобретение Бухарестом "невидимок" F-35 Lightning II корпорации Lockheed Martin – подготовка к размещению на румынской территории ядерного оружия США, которое... 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T19:53+0300

2023-04-13T19:53+0300

2023-04-13T19:53+0300

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Высший совет национальной обороны Румынии 11 апреля одобрил закупку малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35 "для усиления противовоздушной обороны страны", пишет военный эксперт Александр Хроленко.Комплекс вооружения F-35 включает и ракеты "воздух – воздух", однако ПВО – не главное предназначение "Молнии". Дозвуковой на крейсерской скорости истребитель-бомбардировщик создан для "малозаметной" доставки термоядерных бомб B61, и в перспективе F-35 заменит основной носитель тактического ядерного оружия НАТО – истребитель F-16. Бухарест совершил историческую ошибку.Американские F-35 имеют сотни конструктивных недостатков и "неприемлемых" характеристик, до сего дня не одобрены Пентагоном к массовому производству. Только 30 процентов "молний" ВВС США полностью пригодны для выполнения боевых задач. И все же, американцы стремятся к 2030 году избавить F-35 от большинства технических проблем, синхронно – расширить соглашения о совместном использовании ядерного оружия с членами НАТО.Издание The Diplomat отмечает, что эти параллельные процессы приведут к размещению тактического ядерного оружия в странах Восточной Европы, и базирующиеся там F-35 (все "молнии" объединены в единую мировую сеть под контролем Пентагона) получат опцию нанесения глубоких ударов по объектам на территории России. Собственно, для того и пересаживаются ВВС Румынии на истребители-бомбардировщики F-35. Итогом станут асимметричное реагирование России, снижение безопасности сопредельных стран, многолетняя региональная турбулентность и растущая вероятность ядерного Апокалипсиса в Румынии.Высший совет национальной обороны Румынии (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) не уточнил количество, сроки и стоимость закупки, однако по аналогии с другими восточноевропейскими странами (Финляндия – 64, Швейцария – 36, Польша – 32 единицы) речь шла о десятках истребителей-бомбардировщиков F-35 стоимостью в несколько миллиардов долларов. Ранее Румыния подписала контракт с Норвегией на поставку 32 подержанных истребителей F16 за 300 млн долларов, и с Израилем – на поставку 18 БПЛА – за 300 млн долларов. Приобретения весьма дорогостоящие, неслучайно Бухарест в 2023 году увеличил военный бюджет страны с 2 процентов до 2,5 процентов ВВП. Адекватность такого решения неочевидна, ведь постоянно растущий внешний долг небогатой Румынии составляет около 270 млрд долларов. Для сравнения: внешний долг РФ на 1 марта – 56,7 млрд долларов.Истина – в войнеЧем позднее ВВС Румынии получат новые "молнии", тем меньше испытают проблем. Истребитель-бомбардировщик F-35 "околопятого" поколения многие годы находится в эпицентре скандалов и катастроф. Пентагон неоднократно подчеркивал, что самолет средней стоимостью 158 млн долларов за единицу обладает низкой надежностью. Из 540 таких машин в ВВС, ВМФ и Корпусе морской пехоты США боеготовыми официально считаются всего 160. Самый низкий уровень готовности демонстрируют модификации F-35C для ВМС и F-35B морской пехоты.После первого полета F-35 в 2006 году, и принятия этих "сырых" машин на вооружение ВВС США в 2016 году количество конструктивных и программных недостатков снизилось незначительно, и все еще составляет более 800 – разной степени критичности. Сегодня "Молнии" требуется новый, более мощный двигатель, которого нет. Хотя и со старым, при достижении сверхзвуковой скорости трескается корпус, отваливаются покрытие "стелс" и хвостовое оперение. Крейсерская скорость F-35 – 850 км/час. Боевой радиус – 1000 км. Потолок – 18000 м. Боевая нагрузка – 9 тонн.Несмотря на годы исправлений и обновлений, наиболее важные для боя компьютерные системы истребителя-бомбардировщика работают нестабильно. Гипотетически хакеры могут отключить сеть ALIS, украсть секретные данные бортовых компьютеров, просто "выключить" F-35. А внезапно "восставшая" машина может применить ядерные бомбы B61 по своим или союзным войскам. Не говоря уже об отключении кислорода летчику – такие происшествия в Японии зафиксировали восемь раз. Жалуются и другие союзники США.Боевые характеристики "невидимок" окутаны тайной, однако российские истребители и системы ПВО отлично видят их над Балтийским морем, то есть могут уничтожить на предельной дальности. Проект F-35 предусматривает использование практически всех авиационных боеприпасов НАТО для поражения воздушных, наземных и морских целей. И все же за многие годы эксплуатации разными странами истребители-бомбардировщики F-35 ни разу не участвовали в боевых действиях. Единичные удаленные удары ВВС США по афганским талибам (в сентябре 2018 года) и по складу иракских джихадистов (в апреле 2019 года) – не в счет, ведь противник совершенно не располагал средствами ПВО. Таким образом, F-35 остается истребителем денег и безопасности Соединенных Штатов и их союзников. Румынию можно поздравить, а Молдове хочется посочувствовать.Руководители оборонных ведомств НАТО бьют тревогу в связи с низкими темпами производства боеприпасов и вооружений. Издание Foreign Affairs считает, что нехватка натовских боеприпасов на Украине "стала одним из первых признаков того, что с американской оборонно-промышленной базой возникли проблемы". Нет, о проблемах давно сигнализируют "неудачники" F-35 и макеты гиперзвуковых ракет США, которые никак не станут "гегемонами" воздушного пространства.Америка давно утратила технологическое превосходство, находится в роли догоняющей. И, разумеется, российский истребитель Су-57 пятого поколения превосходит модификации американского истребителя-бомбардировщика F-35 по всем параметрам. А российские гиперзвуковые ракеты состоят на вооружении несколько лет, и демонстрируют высокое боевое могущество в ходе СВО на Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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сша, нато, мнение, авторы, колумнисты, европа