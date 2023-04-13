https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/ot-vorot-povorot-rossiya-lishila-evropu-samogo-neobkhodimogo-1045240038.html

От ворот поворот: Россия лишила Европу самого необходимого

От ворот поворот: Россия лишила Европу самого необходимого

Поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС резко упали. Топливо там сильно подорожало, европейцы сделали все, чтобы запретить себе его покупать. 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T09:58+0300

2023-04-13T09:58+0300

2023-04-13T10:15+0300

россия

европа

нефть

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Но вот запретить Москве продавать нет никакой возможности. Пока в Старом Свете ищут альтернативных торговых партнеров, российский экспорт бьет рекорды. Как может развиваться ситуация в дальнейшем, для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская.Абсолютный рекордПо данным аналитической компании Vortexa, в марте Россия продала за рубеж на 33 процента больше дизтоплива, чем в феврале. При этом отгрузки только в черноморских портах прибавили 270 тысяч баррелей в сутки — максимум с 2016-го.Из-за санкций структура топливного экспорта существенно изменилась. Если раньше львиная доля шла в Европу — почти половина импортных средних дистиллятов в ЕС приходилась на Россию — теперь поток развернули на восток.Восточный векторКрупнейший покупатель марта — Турция, плюс 47 процентов. Там у Москвы теперь практически нет конкурентов: доля рынка — 84 процента.Как отмечают в Vortexa, черноморские порты России переориентировались на Восточное и Западное Средиземноморье — Ливию, Египет, Тунис. А балтийские — на Бразилию, Египет и Марокко. Среди клиентов и Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти."Произошла полная смена рынков сбыта", — констатирует Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Цены привлекательные. Однако, подчеркивают аналитики, дисконт незначительный. Нефтяные компании не отгружают топливо себе в убыток.В последний вагонНадо сказать, что в преддверии собственного же эмбарго (с февраля в ЕС запретили морские поставки российского дизеля и других продуктов из сырой нефти), европейцы пытались запрыгнуть в последний вагон и лихорадочно запасались горючим.Так, еще в декабре, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт дизеля из России достиг 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых 720 тысяч забирал ЕС.На Северо-Западную Европу раньше приходилось 53 процента. В феврале этот показатель официально упал до двух процентов. Но топливо покупают обходными путями и по цене значительно выше рыночной. Другого выхода нет, поскольку запасы истощаются, а спрос постоянно растет. Европейские трейдеры ждут структурного дефицита."Санкционная" смесьРоссийский дизель течет в Европу из Индии, Южной Кореи, Саудовской Аравии. Статистика указывает на резкий рост импорта оттуда. Так, саудиты продали за рубеж с 1 по 10 марта 2,5 миллиона баррелей, что гораздо больше, чем за десять дней любого месяца последних шести лет.Европейцев то и дело уличают в применении разных схем покупки "очищенного от санкций" сырья. В частности, пользуются тем, что по правилам ЕС при смешивании нефть и нефтепродукты перестают считаться "российскими" и, следовательно, не попадают под эмбарго.Леонид Хазанов приводит пример: дизель, доставляемый на танкерах из России, где-то вблизи берегов Турции или еще какой-либо страны-покупателя перекачивают на суда, в которых уже есть немного другого топлива. Все, можно брать курс на Европу. Еще вариант — танкеру в порту оформляют документы, что российский дизель слили, потом якобы на борт поступает местное сырье.Так, та же Турция лишь часть импорта направляет на внутренний рынок, остальное перепродает в ЕС.Борьба за горючееЕвропейцев это, конечно, не радует. Топливо через третьи страны обходится существенно дороже. По оценкам аналитиков, иностранные трейдеры накидывают 10-20 долларов за баррель.А дефицит усиливается, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol. В ряде стран дизель и горючее для реактивных двигателей уже на исходе. Глава Total предрекает дороговизну и дальнейшее сокращение промышленного производства.Причем дизтоплива не хватает не только в Европе. Запасы в хранилищах снизились до опасного уровня. Главная причина — разрыв между мощностями нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и неуклонным ростом потребления. В пандемию множество НПЗ просто закрылось. При этом в МЭА ждут рекордного спроса на нефть в мире уже в этом году — 102 миллиона баррелей в сутки (прибавка в два миллиона). Основными драйверами выступят авиационная отрасль и постковидное восстановление экономики Китая.В такой ситуации новые торговые партнеры могут в любой момент урезать поставки европейцам — как только станет нужно самим.Так, например, Европа очень рассчитывает на китайское топливо, часть которого производится опять же из российской нефти. Как указывали аналитики Energy Aspects, без КНР ЕС вряд ли найдет полмиллиона баррелей в день, потерянных из-за эмбарго. Но после простоя крупнейший нефтепотребитель готовится предъявить мощный спрос, и поставки неизбежно сократятся.По прогнозу ОПЕК, ограничения недружественных стран на импорт нефтепродуктов из России приведет к проблемам на европейском топливном рынке уже во втором квартале.В феврале-марте, по расчетам картеля, влияние запрета было минимальным, так как в ЕС заполнили хранилища, в том числе за счет рекордного импорта из России накануне эмбарго. В портах Антверпена, Роттердама и Амстердама запасы сейчас "на самом высоком уровне с июля 2021-го". Однако когда потребление вырастет, Европу ждут "серьезные испытания".В ближайшие месяцы, полагают аналитики, отечественный экспорт останется на текущем уровне либо немного снизится из-за сокращения производства внутри страны в связи с плановыми работами на НПЗ. Европе это сулит лишь дальнейший рост цен на автозаправках и очередные забастовки.

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