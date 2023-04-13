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Транзит и не только: в Абхазии обсудили возможности поставки товаров из Грузии

Транзит и не только: в Абхазии обсудили возможности поставки товаров из Грузии

Заседание рабочей группы по возможному транзиту грузов через территорию Абхазии состоялось в Администрации президента в четверг, 13 апреля. 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T18:00+0300

2023-04-13T18:00+0300

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Рабочая группа создана президентом республики Асланом Бжания в 2022 году. На очередном заседании участники группы обсудили возможность транзитных поставок товаров через Грузию и Абхазию в третьи страны, а также прокомментировали внесение в конце марта изменений в распоряжение президента Абхазии от 2007 года, касающееся запрета на ввоз и вывоз продовольственных товаров из Грузии в Абхазию и обратно. В последний раз правки в документ вносились в октябре 2022 года.Sputnik"Это абсолютно нормально" По словам заместителя руководителя Администрации президента Валерия Папба, участники рабочей группы единогласно одобряют транзит грузов из третьих стран через Грузию и Абхазию в другие страны, в том числе Россию. "Наполнение бюджета Грузии" Также на заседании члены группы выразили мнение об изменениях, которые глава государства Асланом Бжания внес в распоряжение президента Абхазии от 2007 года.Согласно им, из Грузии в Абхазию разрешен ввоз саженцев многолетних и однолетних культур, семян и посадочных материалов сельхозкультур, живых домашних птиц, кормов для животных, сельхозтехники, оборудования по производству и переработке сельхозпродукции, автомобильного транспорта, запасных частей для авто, масел для транспорта. Тимур Надарая подчеркнул, что обсуждение этих правок не входит в компетенцию рабочей группы, члены высказывают лишь частные мнения. Сам он считает, что внесенные президентом изменения говорят об открытом намерении налаживания торговли между Абхазией и Грузией. "Это фактически наполнение бюджета Грузии, открытие односторонних таможенных границ, вымывание денег из Абхазии в сторону Грузии. Мы будем наполнять грузинский бюджет. А в рамках транзита мы не возражаем, чтобы товары через Абхазию проходили в Россию или в Турцию, чтобы Абхазия как транзитная страна зарабатывала на этом", - объяснил свою позицию он. Товар "в больших объемах" По словам главы администрации Галского района Константина Пилия, товары через границу смогут перевозить только жители Абхазии, которые имеют право перехода через КПП "Ингур". Он объяснил, что если ранее по закону у них было право перевозить через госграницу до 50 килограммов товаров, то после внесения изменений объем увеличивается до 600 000 килограммов. "Раньше жители Абхазии могли перенести лишь ручную кладь, а сейчас изменения касаются того, чтобы тот или иной товар можно было ввезти в больших объемах. С Грузией мы никаких контактов не имеем - ни юридических, ни прямых", - добавил он. Пилия подчеркнул, что в изменениях в распоряжении речь идет о поставках немаркированных товаров из Грузии, произведенных в других странах. По словам главы Галского района в "ближайшей перспективе" эти перемещения невозможны, так как граница между Абхазией и Грузией не оборудована должным образом. Необходимо установить пропускные и досмотровые пункты, а также таможенные терминалы, добавил он.

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