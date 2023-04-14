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Джопуа объяснил решение о перевозке товаров из Грузии в Абхазию

Джопуа объяснил решение о перевозке товаров из Грузии в Абхазию

Президент Абхазии Аслан Бжания 31 марта подписал распоряжение, определяющее список товаров и оборудования, которые можно провозить через границу с Грузией. 14.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-14T21:08+0300

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Введение изменений в распоряжение президента Абхазии от 2007 года, касающееся списка товаров, подлежащих перевозу через абхазо-грузинскую границу, было обусловлено необходимостью реализации программы развития сельского хозяйства. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал министр сельского хозяйства, вице-премьер Беслан Джопуа. По его словам, питомник, находящийся в Абхазии, не может обеспечить программу саженцами субтропических растений. Российские питомники подобных саженцев не выращивают, поэтому их в Абхазию завозят из Грузии в частном порядке. Он подчеркнул, что растения будут импортироваться не для продажи, а для участников программы.Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на разговоры, изменения не принимались "втайне от народа". "Были обращения глав администраций приграничных районов, Ткуарчалского, Очамчырского и Галского, что необходимо легализовать – разрешить. То есть, то что завозится незаконно, узаконить. Граница есть граница, на абхазской стороне эта граница должна работать так, как подобает, то есть, таможенное оформление должны проходить товары, которые итак перевозят через границу. Но никаких контрактов с Грузией, никаких договоров, никаких контактов с грузинской властью у нас никогда не было и нет. Так что нельзя говорить о возобновлении торговли, это просто политизация этого вопроса", - сказал он. По словам Джопуа, на рынках Абхазии и сейчас есть товары из Грузии, но определить их качество и происхождение зачастую невозможно. После введения изменений, как объяснил вице-президент, на КПП "Ингур" должным образом будет работать карантинная и таможенная службы, перевозимый товар будет облагаться пошлиной, и при необходимости продукция будет проверяться в лабораториях. Распоряжение, определяющее список товаров и оборудования, которые можно провозить через границу с Грузией, было подписано президентом Абхазии 31 марта 2023 года. Согласно последним изменениям, из Грузии в Абхазию разрешен ввоз саженцев многолетних и однолетних культур, семян и посадочных материалов сельхоз культур, живых домашних птиц, кормов для животных, сельхоз техники, оборудования по производству и переработки сельхоз продукции, автомобильного транспорта, запасных частей для авто, масел для транспорта.

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