https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/plan-zonirovaniya-dlya-zastroyki-i-razvitiya-kurorta-razrabotayut-v-gagre-1045282369.html

План зонирования для застройки и развития курорта разработают в Гагре

План зонирования для застройки и развития курорта разработают в Гагре

При отделе архитектуры администрации Гагрского района создадут градостроительный совет, в который войдут представители общественности, районные депутаты и... 14.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-14T19:00+0300

2023-04-14T19:00+0300

2023-04-14T19:00+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik, Бадри Есиава. План зонирования для застройки и развития курорта будут разрабатывать в Гагре, рассказала Sputnik главный архитектор Гагрского района Диана Лобода.Лобода также отметила, что до реализации генерального плана развития Гагры еще далеко, так как нужно привлекать большое количество высококвалифицированных специалистов и проектные институты. А для всего этого понадобятся большие финансовые средства.Несмотря на отсутствие генплана, подчеркнула Лобода, в черте Гагры проводится ряд проектов по благоустройству города. В пример она привела улицу Абазгаа, где начались работы по благоустройству сквера имени второго президента Абхазии Сергея Багапш. Ведутся работы и на прилегающей к Приморскому парку территории вдоль республиканской трассы. Там заменят бордюры и более 4,5 тысячи квадратных метров плитки."Также отдел архитектуры подготовил несколько предложений по благоустройству территорий, которые пустуют. Речь идет о спальном микрорайоне в центральной части города, где будут отремонтированы прогулочные дорожки и установлено освещение. Подобные работы запланированы в микрорайоне Кемпинг после того, как там заменят старые водопроводные трубы", - рассказала Лобода.По ее словам, в преображении Гагры по просьбе властей помощь оказывают местные меценаты из числа предпринимателей. Таким образом уже реализовано три проекта: благоустройство части набережной у гостиницы "Абхазия", замена резинового покрытия и установка бордюров на территории детского сада "Мрамза". А на площади у колеса обозрения был разбит сквер за счет собственных средств бизнесменов и запланировано строительство трех водоемов.Главный архитектор Гагрского района добавила, что ведется работа по выявлению самовольных построек в городе. В Управление внутренних дел МВД Абхазии было передано 71 дело, были приостановлены 89 незаконных строек."В основном частные лица без разрешительных документов возводят пристройки к своим домам, надстраивают этажи или начинают новое строительство. Бывает, что люди самовольно устанавливают торговые павильоны, но это происходит реже. В последние три года мы очень жестко реагируем на такие случаи и стараемся не допустить даже начала работ", - отметила она.Выявить незаконное строительство в частном секторе сложнее, уточнила Лобода, для этого периодически проводятся инспекции. В случаях, когда правила и нормы застройки позволяют проводить такую работу, отдел архитектуры рекомендует обратиться в профильные органы за разрешительными документами, но до их получения все работы замораживаются.В случаях, когда все разрешительные документы на руках, но само строительство нарушает существующие правила и нормы, оно также останавливается. Встречаются примеры, когда нет разрешительных документов, и в месте проведения работ нарушает земельный кодекс."Совместно с УВД мы составляем акт о самовольном строительстве, собираем определенные материалы, делаем фотографии, и отправляем все это в УВД, прокуратуру для дальнейшего реагирования. Решение остается за правоохранительными органами. Если дело доходит до суда, то он может вынести решение о сносе", - рассказала Лобода.Она также отметила, что некоторые люди, понимая ситуацию, в письменном виде отказываются от имеющихся разрешений и прекращают стройку.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/bolee-80-nezakonnykh-stroek-v-gagre-byli-zamorozheny-1045252175.html

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