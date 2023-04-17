https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/bagrat-khutaba-pozdravil-narod-sirii-s-77-letiem-nezavisimosti-1045314645.html

Баграт Хутаба поздравил народ Сирии с 77-летием независимости

Баграт Хутаба поздравил народ Сирии с 77-летием независимости

17 апреля для Сирийской Арабской Республики - очень важная дата, в этот день в 1946 году последний французский солдат покинул территорию страны, и она... 17.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-17T15:42+0300

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба поздравил руководство и народ республики с 77-летием независимости и эвакуации французских войск с территории страны. Об этом Sputnik сообщил сам посол. Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а в октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия посольства Абхазии в Дамаске.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/bagrat-khutaba-stanet-spetspredstavitelem-prezidenta-abkhazii-na-blizhnem-vostoke-1044713147.html

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