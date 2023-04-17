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Баграт Хутаба поздравил народ Сирии с 77-летием независимости
Баграт Хутаба поздравил народ Сирии с 77-летием независимости
17 апреля для Сирийской Арабской Республики - очень важная дата, в этот день в 1946 году последний французский солдат покинул территорию страны, и она... 17.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба поздравил руководство и народ республики с 77-летием независимости и эвакуации французских войск с территории страны. Об этом Sputnik сообщил сам посол. Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а в октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия посольства Абхазии в Дамаске.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/bagrat-khutaba-stanet-spetspredstavitelem-prezidenta-abkhazii-na-blizhnem-vostoke-1044713147.html
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Баграт Хутаба поздравил народ Сирии с 77-летием независимости
15:42 17.04.2023 (обновлено: 15:44 17.04.2023)
17 апреля для Сирийской Арабской Республики - очень важная дата, в этот день в 1946 году последний французский солдат покинул территорию страны, и она официально провозгласила свою независимость.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба поздравил руководство и народ республики с 77-летием независимости и эвакуации французских войск с территории страны. Об этом Sputnik сообщил сам посол.
Хутаба пожелал мира и процветания всему сирийскому народу, а властям Сирии- благополучия и успехов в развитии государства.
Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений 25 мая 2018 года.
В конце июля 2020 года Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии вручил верительные грамоты президенту республики Башару аль-Асаду, а в октябре 2020 года состоялась торжественная церемония открытия посольства
Абхазии в Дамаске.