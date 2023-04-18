https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/frantsuzy-reshili-otmenit-parizhskuyu-olimpiadu-1045328093.html

Французы решили отменить парижскую Олимпиаду

Французы решили отменить парижскую Олимпиаду

13 сентября 2017 года МОК официально объявил Париж столицей Летних Олимпийских игр 2024 года. 18.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-18T14:45+0300

2023-04-18T14:45+0300

2023-04-18T14:45+0300

франция

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Французский твиттер штормит — хештег #PasDeRetrraitePasDeJo (#НетПенсииНетОлимпийскихИгр) вырвался в лидеры сразу после подписания Макроном законопроекта о пенсионной реформе, пишет Елена Караева для РИА Новости.Документ вошел вроде бы в силу, однако на всякое действие можно найти противодействие — и тут уж обеим сторонам конфликта отступать некуда. Либо социальные права и гарантии, которые обещаны, но словам уже доверия нет, либо стенка на стенку. Власть совсем не намерена сдаваться: в ее планы не входит пусть и хрупкий, но консенсус, зато там значится острейшая необходимость доказать кредиторам, что страна все еще в состоянии платить по векселям.То, что об этом не сообщают мейнстримные медиа, не меняет ничего. Активисты отлично знают, как использовать социальные сети для организации протестных выступлений. Карательные меры, которые властью в отношении недовольных применяются, задержания участников, запреты манифестаций и прочее градус ненависти (именно так, да!) к властям не снижают, а повышают. Ну а уровень уважения к оппонентам упал ниже плинтуса.Накануне Макрон обратился к нации, три четверти которой его перестали воспринимать как лидера, заслуживающего доверия. Профсоюзы в ответ на приглашение к разговору призвали к новым забастовкам и "дням гнева". Новый раунд адского хаоса, когда не ходят поезда и не летают самолеты, назначен на послезавтра.Политические часики нынешнего хозяина Елисейского дворца тикают — и совсем не в том ритме, в котором макронистам/технократам/глобалистам хотелось бы. Уж на что лояльное этим кругам издание Politico, получившее на борту президентского лайнера то самое интервью, которое взбесило и Вашингтон, и Брюссель, не выдержало и заявило, что "из публикации пресс-службой Елисейского дворца убраны наиболее острые цитаты".Получается, что позиция Франции по вопросам внешней политики — настоящая, а не отредактированная — так и осталась неизвестной. И что намерен делать Париж, тоже не слишком понятно. Но если с европейско-атлантической элитой еще можно разговаривать, намекая, подмигивая, то с собственным народом такие приемчики абсолютно бесполезны.Именно поэтому призыв сорвать подготовку к Олимпиаде-2024, до церемонии открытия которой остается 15 месяцев, оказался столь популярным."Где вы найдете 45 тысяч волонтеров, которые потребуются в момент проведения соревнований?"; "Если есть миллиарды, чтобы ублажить МОК и его функционеров, то почему денег нет на выплату пенсий?"; "Поскольку власть проломила реформу, не посчитавшись с волей народа, Игры в Париже не состоятся!".Это цитаты — но не отредактированные на свойственный власти манер — из твитов тех, кто подставляет себя под дубинки спецчастей жандармерии и глотает слезоточивый газ, которым щедро орошают французских несогласных полицейские. Тут стоит подчеркнуть, что подобные действия предпринимаются исключительно "в целях защиты правопорядка и безопасности", в рамках "прогресса и всего самого лучшего". Во Франции ведь демократия, как мы достоверно знаем, а "оскал тирании — это Иран и КНДР". И не путайте, пожалуйста!Угроза сорвать подготовку к Олимпиаде настолько реальна, что даже мэр Парижа — социалистка и поддерживающая в принципе стачки Анн Идальго — вынуждена была сделать заявление, будто "все под контролем, все идет по плану". С высокой долей вероятности можно предположить, что выйти к прессе градоначальницу попросили, поскольку (и тоже с высокой долей все той же вероятности) в Елисейском дворце получили сигналы из Лозанны. "Алло, это Эммануэль? Это МОК на проводе. Это правда, что мусор до сих пор не убран? Бег с препятствиями теперь означает перепрыгивание мешков с отходами, а эмблема Игр — крыса? Ах, это просто сейчас "в твиттере так шутят"? Понятно".Сколь бы ни была воображаема цель, для французов, как в свое время сказал Наполеон, "нет ничего невозможного" ("Impossible n’est pas français"): 18 лет назад именно из-за забастовки мусорщиков в Париже право проведения Олимпиады-2012 отошло Лондону. С того момента желание взять реванш стало навязчивой идеей всех президентов. Макрон, чтобы убедить МОК в том, что столица Франции — лучший выбор из возможных, лез вон из собственной рубашки, то играя в футбол, то хватая теннисную ракетку. Выломав руки лозаннским чиновникам, уговорив тех убедить Лос-Анджелес снять кандидатуру и тем самым избежав соревнования, Макрон добился своего. Пусть не слишком спортивно, но Париж получил право на проведение состязаний.Но победа в аппаратной игре — это одно. Победа в публичном поле, победа аргументами, победа в общественном мнении, победа честная — совсем другое. Французские граждане в этом убедились на собственной шкуре, когда им власти начали лгать. А последних, если подготовка к Олимпиаде будет сорвана, ждет такой позор, который ни одна их пресс-служба не сможет ни отмыть, ни "отредактировать".

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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франция, мнение, авторы, колумнисты, протесты, олимпийские игры