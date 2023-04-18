https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/frantsuzy-reshili-otmenit-parizhskuyu-olimpiadu-1045328093.html
Французы решили отменить парижскую Олимпиаду
Французы решили отменить парижскую Олимпиаду
13 сентября 2017 года МОК официально объявил Париж столицей Летних Олимпийских игр 2024 года. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T14:45+0300
2023-04-18T14:45+0300
2023-04-18T14:45+0300
франция
мнение
авторы
колумнисты
протесты
олимпийские игры
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https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/12/1045327912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a38cb4a2ede4a3125d7bcf14539d7d93.jpg
Французский твиттер штормит — хештег #PasDeRetrraitePasDeJo (#НетПенсииНетОлимпийскихИгр) вырвался в лидеры сразу после подписания Макроном законопроекта о пенсионной реформе, пишет Елена Караева для РИА Новости.Документ вошел вроде бы в силу, однако на всякое действие можно найти противодействие — и тут уж обеим сторонам конфликта отступать некуда. Либо социальные права и гарантии, которые обещаны, но словам уже доверия нет, либо стенка на стенку. Власть совсем не намерена сдаваться: в ее планы не входит пусть и хрупкий, но консенсус, зато там значится острейшая необходимость доказать кредиторам, что страна все еще в состоянии платить по векселям.То, что об этом не сообщают мейнстримные медиа, не меняет ничего. Активисты отлично знают, как использовать социальные сети для организации протестных выступлений. Карательные меры, которые властью в отношении недовольных применяются, задержания участников, запреты манифестаций и прочее градус ненависти (именно так, да!) к властям не снижают, а повышают. Ну а уровень уважения к оппонентам упал ниже плинтуса.Накануне Макрон обратился к нации, три четверти которой его перестали воспринимать как лидера, заслуживающего доверия. Профсоюзы в ответ на приглашение к разговору призвали к новым забастовкам и "дням гнева". Новый раунд адского хаоса, когда не ходят поезда и не летают самолеты, назначен на послезавтра.Политические часики нынешнего хозяина Елисейского дворца тикают — и совсем не в том ритме, в котором макронистам/технократам/глобалистам хотелось бы. Уж на что лояльное этим кругам издание Politico, получившее на борту президентского лайнера то самое интервью, которое взбесило и Вашингтон, и Брюссель, не выдержало и заявило, что "из публикации пресс-службой Елисейского дворца убраны наиболее острые цитаты".Получается, что позиция Франции по вопросам внешней политики — настоящая, а не отредактированная — так и осталась неизвестной. И что намерен делать Париж, тоже не слишком понятно. Но если с европейско-атлантической элитой еще можно разговаривать, намекая, подмигивая, то с собственным народом такие приемчики абсолютно бесполезны.Именно поэтому призыв сорвать подготовку к Олимпиаде-2024, до церемонии открытия которой остается 15 месяцев, оказался столь популярным."Где вы найдете 45 тысяч волонтеров, которые потребуются в момент проведения соревнований?"; "Если есть миллиарды, чтобы ублажить МОК и его функционеров, то почему денег нет на выплату пенсий?"; "Поскольку власть проломила реформу, не посчитавшись с волей народа, Игры в Париже не состоятся!".Это цитаты — но не отредактированные на свойственный власти манер — из твитов тех, кто подставляет себя под дубинки спецчастей жандармерии и глотает слезоточивый газ, которым щедро орошают французских несогласных полицейские. Тут стоит подчеркнуть, что подобные действия предпринимаются исключительно "в целях защиты правопорядка и безопасности", в рамках "прогресса и всего самого лучшего". Во Франции ведь демократия, как мы достоверно знаем, а "оскал тирании — это Иран и КНДР". И не путайте, пожалуйста!Угроза сорвать подготовку к Олимпиаде настолько реальна, что даже мэр Парижа — социалистка и поддерживающая в принципе стачки Анн Идальго — вынуждена была сделать заявление, будто "все под контролем, все идет по плану". С высокой долей вероятности можно предположить, что выйти к прессе градоначальницу попросили, поскольку (и тоже с высокой долей все той же вероятности) в Елисейском дворце получили сигналы из Лозанны. "Алло, это Эммануэль? Это МОК на проводе. Это правда, что мусор до сих пор не убран? Бег с препятствиями теперь означает перепрыгивание мешков с отходами, а эмблема Игр — крыса? Ах, это просто сейчас "в твиттере так шутят"? Понятно".Сколь бы ни была воображаема цель, для французов, как в свое время сказал Наполеон, "нет ничего невозможного" ("Impossible n’est pas français"): 18 лет назад именно из-за забастовки мусорщиков в Париже право проведения Олимпиады-2012 отошло Лондону. С того момента желание взять реванш стало навязчивой идеей всех президентов. Макрон, чтобы убедить МОК в том, что столица Франции — лучший выбор из возможных, лез вон из собственной рубашки, то играя в футбол, то хватая теннисную ракетку. Выломав руки лозаннским чиновникам, уговорив тех убедить Лос-Анджелес снять кандидатуру и тем самым избежав соревнования, Макрон добился своего. Пусть не слишком спортивно, но Париж получил право на проведение состязаний.Но победа в аппаратной игре — это одно. Победа в публичном поле, победа аргументами, победа в общественном мнении, победа честная — совсем другое. Французские граждане в этом убедились на собственной шкуре, когда им власти начали лгать. А последних, если подготовка к Олимпиаде будет сорвана, ждет такой позор, который ни одна их пресс-служба не сможет ни отмыть, ни "отредактировать".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/reshayuschaya-bitva-za-evropu-tolko-nachinaetsya-1045255292.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/mirovoy-sport-obednel-bez-rossiyskikh-sportsmenov-v-bukvalnom-smysle-1043843218.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/ot-vorot-povorot-rossiya-lishila-evropu-samogo-neobkhodimogo-1045240038.html
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Елена Караева
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Елена Караева
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Елена Караева
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg
франция, мнение, авторы, колумнисты, протесты, олимпийские игры
франция, мнение, авторы, колумнисты, протесты, олимпийские игры
Французы решили отменить парижскую Олимпиаду
13 сентября 2017 года МОК официально объявил Париж столицей Летних Олимпийских игр 2024 года.
Французский твиттер штормит — хештег #PasDeRetrraitePasDeJo (#НетПенсииНетОлимпийскихИгр) вырвался в лидеры сразу после подписания Макроном законопроекта о пенсионной реформе, пишет Елена Караева для РИА Новости
.
Документ вошел вроде бы в силу, однако на всякое действие можно найти противодействие — и тут уж обеим сторонам конфликта отступать некуда. Либо социальные права и гарантии, которые обещаны, но словам уже доверия нет, либо стенка на стенку. Власть совсем не намерена сдаваться: в ее планы не входит пусть и хрупкий, но консенсус, зато там значится острейшая необходимость доказать кредиторам, что страна все еще в состоянии платить по векселям.
То, что об этом не сообщают мейнстримные медиа, не меняет ничего. Активисты отлично знают, как использовать социальные сети для организации протестных выступлений. Карательные меры, которые властью в отношении недовольных применяются, задержания участников, запреты манифестаций и прочее градус ненависти (именно так, да!) к властям не снижают, а повышают. Ну а уровень уважения к оппонентам упал ниже плинтуса.
Накануне Макрон обратился к нации, три четверти которой его перестали воспринимать как лидера, заслуживающего доверия. Профсоюзы в ответ на приглашение к разговору призвали к новым забастовкам и "дням гнева". Новый раунд адского хаоса, когда не ходят поезда и не летают самолеты, назначен на послезавтра.
Политические часики нынешнего хозяина Елисейского дворца тикают — и совсем не в том ритме, в котором макронистам/технократам/глобалистам хотелось бы. Уж на что лояльное этим кругам издание Politico, получившее на борту президентского лайнера то самое интервью, которое взбесило и Вашингтон, и Брюссель, не выдержало и заявило, что "из публикации пресс-службой Елисейского дворца убраны наиболее острые цитаты".
Получается, что позиция Франции по вопросам внешней политики — настоящая, а не отредактированная — так и осталась неизвестной. И что намерен делать Париж, тоже не слишком понятно. Но если с европейско-атлантической элитой еще можно разговаривать, намекая, подмигивая, то с собственным народом такие приемчики абсолютно бесполезны.
Именно поэтому призыв сорвать подготовку к Олимпиаде-2024, до церемонии открытия которой остается 15 месяцев, оказался столь популярным.
"Где вы найдете 45 тысяч волонтеров, которые потребуются в момент проведения соревнований?"; "Если есть миллиарды, чтобы ублажить МОК и его функционеров, то почему денег нет на выплату пенсий?"; "Поскольку власть проломила реформу, не посчитавшись с волей народа, Игры в Париже не состоятся!".
Это цитаты — но не отредактированные на свойственный власти манер — из твитов тех, кто подставляет себя под дубинки спецчастей жандармерии и глотает слезоточивый газ, которым щедро орошают французских несогласных полицейские. Тут стоит подчеркнуть, что подобные действия предпринимаются исключительно "в целях защиты правопорядка и безопасности", в рамках "прогресса и всего самого лучшего". Во Франции ведь демократия, как мы достоверно знаем, а "оскал тирании — это Иран и КНДР". И не путайте, пожалуйста!
Угроза сорвать подготовку к Олимпиаде настолько реальна, что даже мэр Парижа — социалистка и поддерживающая в принципе стачки Анн Идальго — вынуждена была сделать заявление, будто "все под контролем, все идет по плану". С высокой долей вероятности можно предположить, что выйти к прессе градоначальницу попросили, поскольку (и тоже с высокой долей все той же вероятности) в Елисейском дворце получили сигналы из Лозанны. "Алло, это Эммануэль? Это МОК на проводе. Это правда, что мусор до сих пор не убран? Бег с препятствиями теперь означает перепрыгивание мешков с отходами, а эмблема Игр — крыса? Ах, это просто сейчас "в твиттере так шутят"? Понятно".
Сколь бы ни была воображаема цель, для французов, как в свое время сказал Наполеон, "нет ничего невозможного" ("Impossible n’est pas français"): 18 лет назад именно из-за забастовки мусорщиков в Париже право проведения Олимпиады-2012 отошло Лондону. С того момента желание взять реванш стало навязчивой идеей всех президентов. Макрон, чтобы убедить МОК в том, что столица Франции — лучший выбор из возможных, лез вон из собственной рубашки, то играя в футбол, то хватая теннисную ракетку. Выломав руки лозаннским чиновникам, уговорив тех убедить Лос-Анджелес снять кандидатуру и тем самым избежав соревнования, Макрон добился своего. Пусть не слишком спортивно, но Париж получил право на проведение состязаний.
Но победа в аппаратной игре — это одно. Победа в публичном поле, победа аргументами, победа в общественном мнении, победа честная — совсем другое. Французские граждане в этом убедились на собственной шкуре, когда им власти начали лгать. А последних, если подготовка к Олимпиаде будет сорвана, ждет такой позор, который ни одна их пресс-служба не сможет ни отмыть, ни "отредактировать".