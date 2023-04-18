https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/nazvany-imena-podozrevaemykh-v-povrezhdenii-lipy-na-lykhnashte-1045337497.html
Названы имена подозреваемых в повреждении липы на Лыхнаште
Названы имена подозреваемых в повреждении липы на Лыхнаште
Подозреваемые были задержаны сотрудниками СГБ Абхазии 11 апреля, их личности не раскрывались в интересах следствия. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T18:03+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. В повреждении полуторавековой липы на исторической поляне Лыхнашта подозреваются Ираклий и Даур Багателия, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.Решением Гудаутского районного суда Ираклий Багателия заключен под стражу. В отношении Даура Багателия избрана другая мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.Вековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.По факту повреждения дерева было возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку дерева злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/kitayskoe-lekarstvo-dlya-lipy-na-lykhnashte-dostavyat-19-aprelya-1045329053.html
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абхазия
Названы имена подозреваемых в повреждении липы на Лыхнаште
18:03 18.04.2023 (обновлено: 18:47 18.04.2023)
Подозреваемые были задержаны сотрудниками СГБ Абхазии 11 апреля, их личности не раскрывались в интересах следствия.
СУХУМ, 18 апр - Sputnik
. В повреждении полуторавековой липы на исторической поляне Лыхнашта подозреваются Ираклий и Даур Багателия, сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Решением Гудаутского районного суда Ираклий Багателия заключен под стражу. В отношении Даура Багателия избрана другая мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Вековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.
Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.
По факту повреждения дерева было возбуждено уголовное дело
. За незаконную рубку дерева злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.