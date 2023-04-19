https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/glavnoe-upravlenie-kontrrazvedki-smersh-bylo-sozdano-80-let-nazad-1045326235.html

Главное управление контрразведки "Смерш" было создано 80 лет назад

Главное управление контрразведки "Смерш" было создано 80 лет назад

"Смерш" существовал всего три года, но за это время смог навсегда вписать себя в историю отечественных органов госбезопасности. 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T08:00+0300

2023-04-19T08:00+0300

2023-04-19T10:32+0300

справка

великая отечественная война (1941-1945)

великая отечественная война

ссср

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Ровно 80 лет назад, 19 апреля 1943 года было создано Главное управление контрразведки "Смерш" Народного комиссариата обороны СССР — самая эффективная спецслужба Второй мировой войны, не имевшая равных по размаху и интенсивности оперативно-разыскной деятельности.История созданияРеорганизация НКВД СССР была начата еще в 1941 году. Тогда служба была разделена на Народный комиссариат внутренних дел и Народный комиссариат государственной безопасности. А постановлением Совета народных комиссаров СССР от 8 февраля 1941 года особые отделы были выделены из НКВД СССР и переданы в Наркомат обороны (в качестве 3-го Управления НКО СССР) и Наркомат военно-морского флота (в качестве 3-го Управления НКВМФ СССР).Нацисткая Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года, когда реогранизация еще не была завершена. В связи с этим:После победы советских войск под Москвой, а затем и под Сталинградом обстановка на советско-германском фронте стабилизировалась. В этих условиях возросла наступательность особых отделов НКВД СССР в борьбе со спецслужбами противника. Необходимо было повысить эффективность борьбы с немецкими спецслужбами, организовывать деятельность контрразведки в соответствии с ситуацией на фронте. И тогда Иосиф Сталин принял решение о создании новой спецслужбы, который и предложил название "Смерш".19 апреля 1943 года Совет народных комиссаров СССР постановил:"Управление Особых Отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать Народному Комиссариату Обороны, реорганизовав его в Главное Управление Контрразведки НКО "Смерть шпионам".Задачи "Смерш"Органы "Смерш" были освобождены от проведения всякой другой работы, кроме задач, указанных в постановлении. В них, в том числе входили борьба со шпионами, диверсантами, антисоветскими элементами, пресечение подрывной деятельности иностранных разведок, проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника.Руководил "Смерш" лично Сталин. Его заместителем стал 35-летний комиссар госбезопасности 2-го ранга Виктор Абакумов, возглавлявший Управление особых отделов НКВД СССР с 19 июля 1941 года.Одновременно на базе Морского отдела Управления особых отделов было создано Управление контрразведки "Смерш" НКВМФ СССР (начальник – комиссар госбезопасности Петр Гладков). Чуть позже, 15 мая 1943 года, создан Отдел контрразведки "Смерш" НКВД СССР (начальник – комиссар госбезопасности Семен Юхимович), в зоне ответственности которого находились пограничные и внутренние войска, милиция и другие вооруженные формирования НКВД СССР.Результаты деятельностиСлужба сразу показала себя очень активной. Только в июне – июле 1943 года были обезврежены 15 разведывательно-диверсионных групп противника. В 1943 году "Смерш" предотвратила теракт против военачальников Константина Рокоссовского и Леонида Говорова, в 1944 году – против самого Сталина.Всего за годы войны обезврежено более 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и шесть тысяч террористов.Ни один стратегический план советского командования в годы войны не стал достоянием немцев. Армия и флот были надежно ограждены от подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и ее союзников. Агенты срывали агентурные акции абвера по ведению разведки в прифронтовой полосе и промышленных районах Урала и Сибири, перехватывали информацию о попытках немцев создать в тыловых районах СССР очаги сопротивления из уголовников и националистов, арестовывали заброшенных в тыл немецких парашютистов, от лица которых долгие месяцы передавали в Германию радиограммы об успехах несуществующих боевых групп.Всего за годы Великой Отечественной войны органами "Смерш" проведено 183 радиоигры с противником, в ходе которых на нашу сторону выведено и арестовано более 400 сотрудников и агентов немецкой разведки, захвачено большое количество шпионского снаряжения, оружия, диверсионных средств.Но главным итогом явилось то, что миллионам советских людей было возвращено честное имя. В Красную армию и запасные части только с сентября 1944 по июнь 1945 года было направлено около 1 миллиона 200 тысяч бывших военнопленных.Ценой жизни шести тысяч своих сотрудников "Смерш" уберег в годы войны армию и флот от ударов в спину. Многим агентам присвоены звания Героев Советского Союза, некоторым – посмертно.Собирательный образ зафронтовых разведчиков "Смерш" лег в основу известной советской кинотрилогии "Путь в "Сатурн", "Конец "Сатурна", "Бой после Победы".После ПобедыВ условиях мирного времени в органах госбезопасности стала назревать новая реформа.С марта 1946 года все наркоматы были переименованы в министерства. Было создано Министерство государственной безопасности (МГБ) СССР, в состав которого 4 мая 1946 года вошли все структуры бывшего НКГБ СССР, а органы военной контрразведки "Смерш" НКО и НКВМФ СССР были преобразованы в 3-е Главное управление нового министерства с задачами контрразведывательного обеспечения армии и флота.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1039758068.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/ee-nosili-na-rukakh-kakoe-sovetskoe-oruzhie-stalo-koshmarom-dlya-nemtsev-1037560540.html

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справка, великая отечественная война (1941-1945), великая отечественная война, ссср