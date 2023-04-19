https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/putin-na-khersonskom-napravlenii-operativnaya-obstanovka-v-zone-svo-1045341188.html

Путин на Херсонском направлении: оперативная обстановка в зоне СВО

Путин на Херсонском направлении: оперативная обстановка в зоне СВО

Работа президента РФ Владимира Путина на передовой в Донбассе и Херсонской области отражает твердую волю Кремля к достижению целей СВО – полному освобождению... 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T09:00+0300

2023-04-19T09:00+0300

2023-04-19T10:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/13/1042142875_0:97:3297:1951_1920x0_80_0_0_9a8b8d90e1e01ff408ac4ea10793c88d.jpg

Александр Хроленко, военный обозревательРоссийский президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин 17 апреля посетил штабы группировки российских войск "Днепр" на Херсонском направлении и Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике. Принял доклады военачальников Михаила Теплинского, Олега Макаревича и Александра Лапина, то есть на местности изучил оперативную обстановку, уточнил стратегические приоритеты российских сил на Херсонском и Запорожском направлениях.В зону боевых действий Владимир Путин прибыл не впервые. Ранее посетил Мариуполь, где оценил ход восстановительных работ. Поездки президента в новые регионы России наполнены особым смыслом – для своих и чужих.В связи с проведением специальной военной операции, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с октября 2022 года действует режим максимального уровня реагирования, при котором власти регионов имеют полномочия, предусмотренные законом "О военном положении". Оперативная обстановка в зоне спецоперации остается сложной – силы и средства российских войск доминируют количественно и качественно, при этом подразделения ВСУ пытаются контратаковать на отдельных участках линии боевого соприкосновения, и несут значительные потери. Самыми горячими локациями остаются Авдеевка, Артемовск, Северск, Соледар, Марьинка, Угледар, линия Сватово – Кременная.За горизонтом видимых событий, на восточном фланге НАТО – в странах Балтии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии – Соединенные Штаты и их союзники развивают логистику альянса, сосредоточивают дополнительные войска, перенастраивают предприятия ВПК, на случай прямого военного конфликта с Россией. По данным The New York Times, НАТО планирует разместить в каждой из восьми упомянутых стран полнокровную бригаду – до 5000 военнослужащих, чтобы "сдерживание" стало "более надежной растяжкой". Восемь "боевых групп" количественно вырастут до 40 тысяч бойцов, то есть в четыре раза. Имеются большие планы развития и совершенствования системы ПВО альянса на восточном фланге. По сути, стратеги НАТО уже всему миру доказали и показали смертельную опасность расширения на восток, и все еще увлечены демагогией о безопасности.Благодатный огоньВоздушная тревога была объявлена в ночь на 18 апреля в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Вооруженные силы РФ с 10 октября (после теракта на Крымском мосту) практически ежедневно наносят высокоточные ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи – на всей территории противника.За минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и "Солнцепеков" российской группировки войск "Восток" поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Угледар, Новополь и Полтавка. Близ Авдеевки уничтожены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. Кроме того, два склада боеприпасов противника подорваны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница.На Авдеевском и Марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия "разбирает" опорные пункты и районы временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск. В районе Северска реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град" 2-го армейского корпуса Южного военного округа нанесли групповой удар по скоплению живой силы и техники 54-й механизированной бригады ВСУ.Периодически представители киевского режима заявляют (западным кураторам "украинского проекта") о скором крупномасштабном контрнаступлении ВСУ, для организации которого у США и НАТО просто не хватает ресурсов – обычного вооружения и боеприпасов."Титаническая борьба" коллективного Запада с Россией на украинском ТВД еще не превратилась в свисток, однако испанское издание El País уже с грустью демонстрирует своей аудитории российские укрепления - "зубы дракона", - на линии боевого соприкосновения протяженностью 800 километров. Необходимых для наступления трехкратного превосходства в численности войск, а также авиационной и артиллерийской поддержки ВСУ не имеют, и не способны успешно развить наступление ни на одном из направлений. Запад цинично обрекает Украину на мучительную гибель в безрассудной борьбе с крупнейшей ядерной державой мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/vladimir-putin-posetil-voennye-shtaby-v-zone-spetsoperatsii-1045318826.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/svo-ukrainskoe-kontrnastuplenie-opyat-otkladyvaetsya-1045235871.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/publikatsiya-sekretov-pentagona-opravdanie-provala-kontrnastupleniya-vsu-1045219435.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

аналитика, россия, украина, владимир путин