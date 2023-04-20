https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/bolee-91-milliona-rubley-na-lechenie-detey-sobral-fond-ashana-za-11-let-1045383676.html

Более 91 миллиона рублей на лечение детей собрал фонд "Ашана" за 11 лет

Более 91 миллиона рублей на лечение детей собрал фонд "Ашана" за 11 лет

Одиннадцатое отчетное собрание культурно-благотворительного фонда "Ашана" по итогам работы за 2022 год состоялось 20 апреля. 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T19:00+0300

2023-04-20T19:00+0300

2023-04-20T20:04+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

благотворительность

абхазия

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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. С 2012 фонд "Ашана" собрал 91 миллион 764 тысячи рублей на лечение детей, провел более 250 благотворительных акций и оплатил 573 курса лечения 385 детям.Благотворительные акцииВ 2022 году от акции "Спасем жизнь вместе" на лечение тяжелобольных детей было собрано 16 миллионов 119 тысяч рублей, от ящиков для сбора пожертвований "Копилка добра" - 938 тысяч рублей. В мобильном приложении "Tooba” было собрано 775 тысяч 861 рублей на восемь проектов Фонда. Благодаря поступлениям от смс-сообщений мобильного оператора "Аквафон" было собрано более 342 тысяч рублей, от оператора "Амобайл" было отправлено 59 тысяч рублей. Всего от абонентов мобильных операторов было отправлено 20 103 смс со словом "добро". Общая сумма, вырученная с отправленных СМС сообщений и услуги "Перенос баланса" составила – 402 060 руб. На отчетном собрании были награждены дипломами самые милосердные абоненты, переводившие суммы для помощи подпочечным "Ашана". Самыми активными абонентами "А-Мобайла" стали Рауль Аристава, Анна Манукян, Татьяна Шильчикова, Римма Хагба и Владимир Лашикьян. В рамках акции "Урок добра" в школах Абхазии в 2022 году на счет фонда поступило более 1 миллиона рублей, общая сумма вырученных средств с акции "Праздник детства. Добрый картофель" составила 126 тысяч 725 рублей. Аукцион "Во имя жизни" собрал 512 тысяч рублей. Также в 2022 году была доставлена гуманитарная помощь добровольцам интербригады "Пятнашка" и жителям Донбасса. Здоровое поколениеВ 2022 году фондом совместно с Минздравом Абхазии был реализован новый проект "Здоровое поколение". В рамках проекта были приглашены специалисты, которые читали лекции в районах Абхазии о планировании беременности и уходу за ребёнком. Также в рамках проекта был приглашён ортопед из Еревана Овсеп Даниелян, который осмотрел 250 детей, было заказано 15 ортезов и оперировано восемь детей. По программе "Здоровое поколение" специалисты нейрореабилитационного центра "Импульс" осмотрели 19 детей. Именно благодаря соблюдению этих принципов, по мнению учредителя, "не смотря на мировые катаклизмы" в 2022 году была собрана сумма в два раза больше, чем в предыдущие годы. Шакая подчеркнул, что сила общества в его единстве. При таких условиях возникает возможность реализовать проекты, которые могут служить во благо, сказал он. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба отметил, что пришло время всем благотворительным организациям на площадке Минздрава собраться и начать реализовывать проекты с главной целью - помочь детям. На отчетном собрании грамоты и дипломы были вручены партнерам, благотворителям фонда. Диплом был вручен также информационным партнёрам, в том числе Информационному агенству Sputnik Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/fond-ashana-peredal-sto-tysyach-rubley-postradavshim-ot-zemletryaseniya-v-turtsii-i-sirii-1044176547.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/zdorovoe-pokolenie-novyy-meditsinskiy-proekt-nachnet-rabotat-v-abkhazii-1039170346.html

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культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительность, абхазия