https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/artilleriya-rossii-vypolnila-69-ognevykh-zadach-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1045391549.html
Артиллерия России выполнила 69 огневых задач на Донецком направлении за сутки
Артиллерия России выполнила 69 огневых задач на Донецком направлении за сутки
Продолжаются активные бои в западной части города Артемовск на Донецком направлении, поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр... 21.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-21T15:42+0300
2023-04-21T15:42+0300
2023-04-21T19:46+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Артиллерия "Южной" группировки войск в районе Артемовска выполнила 69 боевых задач за сутки, авиация совершила восемь вылетов, сообщает Министерство обороны России.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, поражены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".На Херсонском направлении ударами авиации и артиллерии уничтожено до 10 солдат ВСУ и два автомобиля.На Купянском направлении пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожены склад боеприпасов, до 60 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Акация".На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 55 военнослужащих украинской армии, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах, уничтожен склад топлива для военной техники в районе Константиновки. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены три украинских беспилотника. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 411 самолетов, 228 вертолетов, 3782 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8773 танка и других боевых бронированных машин, 1091 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4633 орудия полевой артиллерии и минометов, 9650 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/minoborony-rossii-porazhen-obedinennyy-shtab-gruppirovki-ukrainskoy-armii-bakhmut-1045374358.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
Артиллерия России выполнила 69 огневых задач на Донецком направлении за сутки
15:42 21.04.2023 (обновлено: 19:46 21.04.2023)
Продолжаются активные бои в западной части города Артемовск на Донецком направлении, поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино Донецкой народной республики.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik
. Артиллерия "Южной" группировки войск в районе Артемовска выполнила 69 боевых задач за сутки, авиация совершила восемь вылетов, сообщает
Министерство обороны России.
"За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении ведомства.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, поражены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".
На Херсонском направлении ударами авиации и артиллерии уничтожено до 10 солдат ВСУ и два автомобиля.
На Купянском направлении пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожены склад боеприпасов, до 60 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Акация".
На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 55 военнослужащих украинской армии, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах, уничтожен склад топлива для военной техники в районе Константиновки.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены три украинских беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 411 самолетов, 228 вертолетов, 3782 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8773 танка и других боевых бронированных машин, 1091 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4633 орудия полевой артиллерии и минометов, 9650 единиц специальной военной автомобильной техники.