https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/artilleriya-rossii-vypolnila-69-ognevykh-zadach-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1045391549.html

Артиллерия России выполнила 69 огневых задач на Донецком направлении за сутки

Артиллерия России выполнила 69 огневых задач на Донецком направлении за сутки

Продолжаются активные бои в западной части города Артемовск на Донецком направлении, поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Часов Яр... 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T15:42+0300

2023-04-21T15:42+0300

2023-04-21T19:46+0300

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Артиллерия "Южной" группировки войск в районе Артемовска выполнила 69 боевых задач за сутки, авиация совершила восемь вылетов, сообщает Министерство обороны России.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, поражены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".На Херсонском направлении ударами авиации и артиллерии уничтожено до 10 солдат ВСУ и два автомобиля.На Купянском направлении пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожены склад боеприпасов, до 60 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Акация".На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 55 военнослужащих украинской армии, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах, уничтожен склад топлива для военной техники в районе Константиновки. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены три украинских беспилотника. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 411 самолетов, 228 вертолетов, 3782 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8773 танка и других боевых бронированных машин, 1091 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4633 орудия полевой артиллерии и минометов, 9650 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/minoborony-rossii-porazhen-obedinennyy-shtab-gruppirovki-ukrainskoy-armii-bakhmut-1045374358.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/putin-na-khersonskom-napravlenii-operativnaya-obstanovka-v-zone-svo-1045341188.html

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