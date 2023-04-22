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https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/dbar-otsrochka-tamozhennykh-platezhey---pomosch-predprinimatelyam-1045401072.html
Дбар: отсрочка таможенных платежей - помощь предпринимателям
Дбар: отсрочка таможенных платежей - помощь предпринимателям
Изменения в закон об НДС были внесены депутатами Народного собрания на заседании в среду, 19 апреля. 22.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-22T19:00+0300
2023-04-22T19:04+0300
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Отсрочка уплаты таможенных платежей - большая помощь предпринимателям, заявила в эфире радио Sputnik экономист и предприниматель Лили Дбар."Конечно, меня порадовал пункт о том, что предпринимателям дается отсрочка на три месяца. Это то, о чем мы говорили давно. Это то, чего мы добивались уже несколько лет. И, конечно, это большая помощь предпринимателям. Многих, я думаю, порадует эта новость”, - подчеркнула Дбар.По ее мнению, в 2016 году закон об НДС в Абхазии был принят спешно и не устраивал бизнес-сообщество, которое вынуждено было платить налоги по новым правилам.“В начальной редакции, в которой он был принят, он еще имел какой-то завершенный и логический смысл. Но поскольку он абсолютно не устраивал предпринимателей, то сразу начались дополнения. И испугавшись наших волнений и митингов, правительство стало сразу вносить какие-то точечные изменения. И вот та логическая цепочка, которая была заложена в первоначальной редакции, она нарушилась. Стали какие-то льготы давать отдельным предпринимателям на отдельные виды товаров. И вот это все выглядело, как лоскутное одеяло, которое скроено из разных кусочков. Поэтому каждый раз, когда вносятся какие-то изменения, они еще хуже усугубляют всю картину. А закон должен быть ясным и понятным одинаково для всех”, - считает экономист.Изменения в закон об НДС были внесены депутатами Народного собрания на заседании в среду, 19 апреля.Теперь Кабмин Абхазии будет утверждать перечень товаров, реализация которых освобождается от налогообложения. Также налоговые вычеты будут производиться на основании документов, товаров, подтверждающих отсрочку платежей по Таможенному кодексу.Отсрочка будет предоставляться, если ее общая сумма будет превышать 50 тысяч рублей, она не может длиться дольше трех месяцев со дня принятия декларации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/vneseny-popravki-v-zakon-ob-nds-i-tamozhennyy-kodeks-abkhazii-1045345937.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/tovarooborot-abkhazii-za-pervyy-kvartal-2023-goda-prevysil-devyat-milliardov-rubley-1045058753.html
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абхазия, экономика, ндс
абхазия, экономика, ндс

Дбар: отсрочка таможенных платежей - помощь предпринимателям

19:00 22.04.2023 (обновлено: 19:04 22.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Деньги
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Изменения в закон об НДС были внесены депутатами Народного собрания на заседании в среду, 19 апреля.
СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Отсрочка уплаты таможенных платежей - большая помощь предпринимателям, заявила в эфире радио Sputnik экономист и предприниматель Лили Дбар.
"Конечно, меня порадовал пункт о том, что предпринимателям дается отсрочка на три месяца. Это то, о чем мы говорили давно. Это то, чего мы добивались уже несколько лет. И, конечно, это большая помощь предпринимателям. Многих, я думаю, порадует эта новость”, - подчеркнула Дбар.
По ее мнению, в 2016 году закон об НДС в Абхазии был принят спешно и не устраивал бизнес-сообщество, которое вынуждено было платить налоги по новым правилам.
“В начальной редакции, в которой он был принят, он еще имел какой-то завершенный и логический смысл. Но поскольку он абсолютно не устраивал предпринимателей, то сразу начались дополнения. И испугавшись наших волнений и митингов, правительство стало сразу вносить какие-то точечные изменения. И вот та логическая цепочка, которая была заложена в первоначальной редакции, она нарушилась. Стали какие-то льготы давать отдельным предпринимателям на отдельные виды товаров. И вот это все выглядело, как лоскутное одеяло, которое скроено из разных кусочков. Поэтому каждый раз, когда вносятся какие-то изменения, они еще хуже усугубляют всю картину. А закон должен быть ясным и понятным одинаково для всех”, - считает экономист.
Сессия Парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 19.04.2023
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Внесены поправки в закон об НДС и Таможенный кодекс Абхазии
19 апреля, 12:50
Изменения в закон об НДС были внесены депутатами Народного собрания на заседании в среду, 19 апреля.
Теперь Кабмин Абхазии будет утверждать перечень товаров, реализация которых освобождается от налогообложения. Также налоговые вычеты будут производиться на основании документов, товаров, подтверждающих отсрочку платежей по Таможенному кодексу.
Отсрочка будет предоставляться, если ее общая сумма будет превышать 50 тысяч рублей, она не может длиться дольше трех месяцев со дня принятия декларации.
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.04.2023
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