https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/rossiyskie-shturmovye-otryady-osvobodili-esche-tri-kvartala-v-artemovske-1045400285.html

Российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске

Российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске

Поддержку отрядам оказывают воздушно-десантные войска, авиация и артиллерия. 22.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-22T15:22+0300

2023-04-22T15:22+0300

2023-04-22T15:22+0300

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Российские штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в западной части Артемовска, сообщает Министерство обороны России.За сутки на Донецком направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения.На Купянском направлении за сутки уничтожены склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, до 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, пикап, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, на Красно-Лиманском направлении пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп, уничтожены более 65 бойцов противника, две боевые машины пехоты, гаубица Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия диверсионно-разведывательной группы в районе Павловки. Противник за сутки потерял до 20 солдат, два автомобиля и гаубицу Д-20. Еще два автомобиля, гаубицу Д-20 и более 24 солдат ВСУ потеряли на Херсонском направлении.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах. Средства противовоздушной обороны перехватили десять реактивных снарядов реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожили пять украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронированных машин, 1092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9668 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/artilleriya-rossii-vypolnila-69-ognevykh-zadach-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1045391549.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/minoborony-rossii-porazhen-obedinennyy-shtab-gruppirovki-ukrainskoy-armii-bakhmut-1045374358.html

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