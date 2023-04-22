https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/rossiyskie-shturmovye-otryady-osvobodili-esche-tri-kvartala-v-artemovske-1045400285.html
Российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске
Российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске
Поддержку отрядам оказывают воздушно-десантные войска, авиация и артиллерия. 22.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-22T15:22+0300
2023-04-22T15:22+0300
2023-04-22T15:22+0300
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Российские штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в западной части Артемовска, сообщает Министерство обороны России.За сутки на Донецком направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения.На Купянском направлении за сутки уничтожены склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, до 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, пикап, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, на Красно-Лиманском направлении пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп, уничтожены более 65 бойцов противника, две боевые машины пехоты, гаубица Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия диверсионно-разведывательной группы в районе Павловки. Противник за сутки потерял до 20 солдат, два автомобиля и гаубицу Д-20. Еще два автомобиля, гаубицу Д-20 и более 24 солдат ВСУ потеряли на Херсонском направлении.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах. Средства противовоздушной обороны перехватили десять реактивных снарядов реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожили пять украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронированных машин, 1092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9668 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/artilleriya-rossii-vypolnila-69-ognevykh-zadach-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1045391549.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/minoborony-rossii-porazhen-obedinennyy-shtab-gruppirovki-ukrainskoy-armii-bakhmut-1045374358.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
Российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске
Поддержку отрядам оказывают воздушно-десантные войска, авиация и артиллерия.
СУХУМ, 22 апр - Sputnik.
Российские штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в западной части Артемовска, сообщает
Министерство обороны России.
Для поддержки действий отрядов авиация "Южной" группировки войск совершила шесть вылетов, артиллерия выполнила 62 огневые задачи.
За сутки на Донецком направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения.
На Купянском направлении за сутки уничтожены склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, до 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, пикап, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, на Красно-Лиманском направлении пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп, уничтожены более 65 бойцов противника, две боевые машины пехоты, гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия диверсионно-разведывательной группы в районе Павловки. Противник за сутки потерял до 20 солдат, два автомобиля и гаубицу Д-20. Еще два автомобиля, гаубицу Д-20 и более 24 солдат ВСУ потеряли на Херсонском направлении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах.
Средства противовоздушной обороны перехватили десять реактивных снарядов реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожили пять украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронированных машин, 1092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9668 единиц специальной военной автомобильной техники.