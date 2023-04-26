https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/gostinitsa-v-gagre-stala-zhertvoy-internet-moshennikov-1045471469.html

Гостиница в Гагре стала жертвой интернет-мошенников

Гостиница в Гагре стала жертвой интернет-мошенников

По примерным подсчетам, мошенники продали около 20 липовых путевок на общую сумму более 500 тысяч рублей. 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T13:58+0300

2023-04-26T13:58+0300

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Одна из гостиниц в Гагре стала жертвой интернет-мошенников, продающих липовые путевки. Об этом Sputnik рассказала владелица объекта Ирина Хишба.По имеющейся у Хишба информации, мошенники уже продали около 20 путевок на общую сумму более полумиллиона рублей, но в действительности это может быть лишь верхушкой айсберга.К владельцам этого объекта напрямую уже обратилось несколько жертв мошенников. Они заплатили за отдых от 19 до 90 тысяч рублей."Например, 1 апреля приехала пара, которая заплатила 19 тысяч рублей. Сейчас у нас живут те, кто отдал мошенникам 26 тысяч рублей. Они написали заявление в милицию. Мы сделали для них скидки. Мы обратились в ИКЦ (Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел – прим.) и в Минтуризма Абхазии", – уточнила Хишба.По словам начальника отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма республики Оксаны Табагуа, ведомство уже отреагировало на этот инцидент и обратилось с официальным письмом к руководству МВД Абхазии, по дипломатическим каналам в Роскомнадзор и в ряд профильных органов.При этом она подчеркнула, что процесс по закрытию сайта требует длительного времени. Этому предшествует расследование правоохранительными органами, сбор информации и показаний пострадавших.Табагуа посоветовала потенциальным гостям Абхазии проверять сайты и объекты, прежде чем покупать путевки. Это можно сделать на сайте Минтуризма республики в разделе реестра объектов размещения."Также круглосуточно у нас работает горячая линия по номеру 8-800-505-42-40. Мы всегда отвечаем на звонки и предоставляем информацию, сверяем объекты в реестре. Бывает, что объект новый, и его еще не успели внести в реестр. В таком случае мы сами его находим, связываемся с руководством и уточняем все интересующие вопросы. Полученную информацию передаем заявителям", – отметила она.Предотвратить появление липовых сайтов, добавила Табагуа, невозможно. Жертвам мошенников она рекомендует обращаться в правоохранительные органы по месту жительства и предоставить доказательства того, что они перевели деньги. Владельцев объектов размещения на территории Абхазии Табагуа попросила держать связь с Минтуризма и уведомлять ведомство о появлении или обновлении собственного сайта, смене контактов.В 2023 году ведомству известно о двух случаях мошенничества в этой сфере. Годом ранее удалось заблокировать три мошеннических сайта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/tabagua-o-lzheputevkakh-v-abkhaziyu-pod-lichnym-kontrolem-minturizma---1045204906.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/spros-na-otdykh-v-abkhazii-prevysil-na-30-pokazateli-proshlogo-goda-1045404483.html

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