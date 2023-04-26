https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/novye-turisticheskie-gorizonty-chto-obsuzhdali-na-otkrytii-foruma-v-sukhume-1045472254.html

Новые туристические горизонты: что обсуждали на открытии форума в Сухуме

Новые туристические горизонты: что обсуждали на открытии форума в Сухуме

Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Сухуме 26 апреля и продлится три дня. 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T15:04+0300

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Его участники будут обсуждать проблематику туриндустрии, актуальные задачи, перспективы, последние тренды, новые маркетинговые инструменты в туризме, новые направления в отрасли.Организаторы образовательно-туристического форума – представительство Россотрудничества в Абхазии и Министерство туризма Абхазии.Бадрак Авидзба, SputnikПоддержка туризмаПосол России в Абхазии Михаил Шургалин приветствовал участников, отметив ведущую роль туристической индустрии для республики, и пожелал плодотворной работы в рамках форума."Для всех нас понятно, что это очень важная отрасль, дающая большой доход в бюджет республики. Одновременно это очень важная отрасль для Российской Федерации, потому что с каждым годом все больше и больше российских туристов посещают республику для отдыха, многие даже для лечения. Важно, что это мероприятие объединяет и туроператоров, и отельеров, и предпринимателей, и общественных деятелей из разных регионов Абхазии и гостей из Российской Федерации", – отметил дипломат.Главным итогом форума, продолжил он, должно стать формирование благоприятных условий для инвестирования в наиболее перспективные проекты, создание новых партнерских связей по развитию туризма в разных областях.В продолжение с приветственным словом выступил заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, который отметил, что популярность абхазского направления для российских туристов будет только возрастать, в том числе среди молодежи."Мне кажется, что школьные обмены, может быть, студентов и абитуриентов позволят увеличить контакты между людьми. Нет ничего важнее, чем контакты. Политика и дипломатия – это очень хорошо, но на самом деле отношения между странами делают человеческие контакты", – заметил он.В России сейчас активно развивается познавательный туризм, который позволяет людям получать новые знания о своей родине и других странах, подчеркнул Поликанов.После перед участниками форума выступил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. Он рассказал, что идея проведения форума зародилась полгода назад, когда Россотрудничество проводило круглый стол совместно с Министерством туризма и Министерством просвещения республики."В рамках которого подняли вопрос относительно того, каким образом можно использовать потенциал интернатов Абхазии и возродить такое движение, как обмен школьниками. Насколько мы поняли, эта тема довольно актуальна здесь, и она действительно имеет отклик, поэтому мы решили провести форум, в рамках которого мы постарались набрать специалистов из России в области тематических лагерей", – сказал Федотов.Горизонты сотрудничестваСуществует намерение по созданию новых перспектив развития в образовательно-туристической отрасли, сказал министр просвещения Абхазии Инал Габлия."В этом году у нас появилась возможность сотрудничества с Республикой Башкортостан в плане развития детского оздоровительного отдыха. Совсем недавно мы приглашали коллег из Башкирии, посетили образовательные учреждения города Очамчыра. Мы определили базу летнего отдыха, и уже этим летом около 800 человек смогут приехать в республику, отдохнуть и получить новые знания", – заявил министр.Министерство просвещения взаимодействует с другими городами Российской Федерации. В прошлом году школьники из Абхазии принимали участие в фестивале по математике, который проходил в стенах Адыгейского государственного университета. Вместе с тем для детей проводили туристические экскурсии, они знакомились с историей Майкопа и его достопримечательностями."Также, школьники Очамчырской школы-интернат имени Басария участвовали в XIX турнире среди детских-домов интернатов в Санкт-Петербурге. Они посетили Эрмитаж, другие достопримечательности города. Поэтому мы можем говорить, что результаты образовательно-туристического направления уже есть", – заметил Габлия.Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подчеркнул, что Абхазия пользуется неизменной популярностью среди российских туристов, так как республика обладает множеством преимуществ для хорошего отдыха."Мы с нашим коллегой это до начала форума обсуждали, и был задан вопрос туристическо-образовательный – это больше про туризм или больше про образование? Мы пришли к идее, что это больше про мировоззрение, я думаю, это самое главное. В современном мире очень важно, чтобы наша молодежь и в России, и в Абхазии получала правильные знания, правильную информацию", – сказал министр.Форум "Горизонты-23" задуман как площадка, призванная обеспечить непосредственное общение с представителями туристических, образовательных сегментов России и Абхазии.Эксперты Форума проведут мастер-классы, профориентационные лектории, поделятся лучшими практиками, последними трендами и расскажут о своем опыте детского образовательного отдыха.Организаторы образовательно-туристического форума – представительство Россотрудничества в Абхазии и Министерство туризма Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/gostinitsa-v-gagre-stala-zhertvoy-internet-moshennikov-1045471469.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/ochamchyrskaya-shkola-internat-stanet-bazoy-otdykha-dlya-detey-iz-bashkirii-1044998957.html

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