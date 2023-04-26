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Подходит ли Абхазия для детского отдыха: в Сухуме прошел круглый стол

Подходит ли Абхазия для детского отдыха: в Сухуме прошел круглый стол

Каким потенциалом обладает Абхазия для развития детского туризма в республике, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы продвигать это направление обсудили... 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T18:30+0300

2023-04-26T18:30+0300

2023-04-26T21:57+0300

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Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23" открылся в Сухуме 26 апреля и продлится три дня.Бадрак Авидзба, SputnikПотенциал развитияВ начале мероприятия модератор круглого стола Денис Соломко подчеркнул, что встреча призвана определить наиболее актуальные вопросы связанные с организацией детского отдыха в республике.После он передал слово представителю Минтуризма Абхазии Инаре Бения, которая отметила важность проведения образовательно-туристического форума для повышения уровня туризма в стране."Целью любого круглого стола является выработка стратегий и механизмов для решения какой-то проблемы. Проблемы на сегодняшний день есть, их будут освещать специалисты, а потом мы совместными усилиями выработаем рекомендации, которые будут использовать в своей работе в первую очередь, наше министерство и остальные подведомственные структуры", - сказала она.Бения добавила, что туристический потенциал Абхазии позволяет растянуть турсезон не на три летних месяца, а на гораздо больший период.Представитель Россотрудничества Евгений Павлов отметил необходимость продвижения летних лагерей в Абхазии.Абхазия интересна тем, что у маленьких туристов есть возможность узнать что-то новое и рассказать об этом. Это само по себе является образовательным туризмом, говорит он."В России огромное количество детей, которые не знают об Абхазии. Они знают о черноморском побережье Краснодарского края, но об Абхазии они не знают. Рассказав об этой стране они уже являются посланниками образовательного туризма", - говорит Павлов.По его словам, это направление нуждается в правовых нормах и Министерство туризма совместно с Минпросвещения в силах выполнить эту работу.Заместитель министра просвещения Ада Кварчелия рассказала, что одно из основных направлений сотрудничества между ведомствами - развитие летнего отдыха на территории Абхазии."Мы начинали с внутреннего отдыха. Целью была поддержка наших сельских школ и организация летнего отдыха для школьников. Появилось такая идея, и мы сразу откликнулись", - подчеркнула она.Также Кварчелия сообщила, что минпросвещение имеет опыт проведения летних лагерей в горной местности.Что нужно делатьО том, чего не хватает для организации детского отдыха в республике, рассказала в своем выступлении президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина."Детский туризм - это особая категория туристических услуг. Многие компании не хотят заниматься организацией, поскольку детский отдых - чрезвычайно сложный элемент рынка туризма и требует решения множества вопросов", - заявила она.Речь в частности идет о безопасности детей, обеспечении мест размещения и соблюдения санитарных норм."Детский туризм предполагает тщательный контроль в средствах размещения детей. Для соблюдения норм питания и санитарно-гегиенических норм требуется организация штата и педагогических работников, что у нас в принципе не предусмотрено в отелях в пансионатах", - сказала Калягина.Среди факторов сдерживающих развитие детского туризма - отсутствие классификации организации детского отдыха и сертификации детских услуг, стандартов для работников детских организаций. Кроме того, неясно, на какое количество детей могут быть рассчитаны места размещения.Помимо всего прочего, в местах размещения детей должны работать квалифицированные специалисты - педагоги, добавила Калягина.Учредитель компании-туроператора "Пилигримм-Плюс" из Архангельска Наталья Тютюнник рассказала, что может способствовать развитию детского туризма в республике.По ее словам, очевидные плюсы детского туризма - чистый воздух, теплое и безопасное море, отсутствие языкового барьера.Однако для того, чтобы продвигать это направление необходимо приложить усилия в том числе в области законотворчества, заметила она.По итогам круглого стола рекомендации выработанные на нем будут направлены в соответствующие ведомства для решения вопросов связанных с развитием детского отдыха в стране.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/trendy-i-novyy-opyt-turisticheskiy-forum-otkrylsya-v-abkhazii-1045480418.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/gostinitsa-v-gagre-stala-zhertvoy-internet-moshennikov-1045471469.html

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