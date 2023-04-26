https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/zayavlenie-v-militsiyu-podali-po-faktu-otravleniya-sobak-v-gagre-1045459092.html
Заявление в милицию подали по факту отравления собак в Гагре
Заявление в милицию подали по факту отравления собак в Гагре
Несколько домашних и уличных собак отравили в центре Гагры в воскресенье, 23 апреля. 26.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-26T09:00+0300
2023-04-26T09:00+0300
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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. По факту отравления собак в Гагре подали заявление в милицию. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал замначальника ОВД Гагрского района Астамур Юнусба."Честно говоря, люди разделились на две группы. Одни пытаются помогать животным и жалеют их, другие боятся за своих детей и себя. В любом случае мы заявление приняли и проведем необходимую работу, но с учетом общего положения, подозреваемых может быть очень много", – отметил он.Ранее, в середине марта 2023 года, гагрские зоозащитники написали заявление в милицию в связи с отстрелом собак вблизи субтропического парка. По словам Юнусба, все еще ведется доследственная работа. Люди, которых подозревали зоозащитники, уже опрошены, но их причастность к этому делу не подтвердилась.О том, что и как именно произошло днем 23 апреля, корреспонденту Sputnik рассказала жительница многоквартирного дома по улице Абазгаа Марина Ашхарава, которая и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.По ее словам, в тот день к ней в дверь постучались испуганные дети, которые со слезами на глазах рассказали, что собакам во дворе плохо."Когда я спустилась на улицу, увидела жуткое зрелище. Собаки умирали в мучениях. Дети рыдали. Сбежалась вся округа. Я бегала и кричала "помогите". Позвонили в ветклинику в Сухум, где нам сказали поставить собакам уколы с витаминами – до 20 уколов. Мы все это сделали, но одна собака по кличке Нора, которую я вырастила и которая меня постоянно сопровождала на работу в школу и домой, погибла", – поделилась она.Позже выяснилось, что некоторые жители близлежащих домов видели разбросанные на асфальте куски мяса, но не придали этому значения. Отравленное мясо съели еще одна дворовая и одна домашняя собака, но благодаря помощи людей им удалось выжить."Я понимаю, что зачастую собаки доставляют неудобства людям. Но их надо стерилизовать, нужно расширять приюты, и это должно быть на государственном уровне. Борьба с животными такими методами недопустима. Все пострадавшие в тот день собаки были простерилизованы и привиты. Они никогда ни на кого не бросались. Напротив, их все любили", – сказала Ашхарава.Она также добавила, что в последние месяцы участились случаи отравления собак. Такое уже происходило в районе гагрского вокзала, вблизи местного рынка и в микрорайоне Кемпинг.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/parlament-prinyal-v-pervom-chtenii-zakon-ob-otvetstvennom-obrascheniya-s-zhivotnymi--1045350100.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/zoozaschitniki-obratilis-v-militsiyu-iz-za-otstrela-sobak-v-gagre-1044697421.html
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Заявление в милицию подали по факту отравления собак в Гагре
09:00 26.04.2023 (обновлено: 10:29 26.04.2023)
Несколько домашних и уличных собак отравили в центре Гагры в воскресенье, 23 апреля.
СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. По факту отравления собак в Гагре подали заявление в милицию. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал замначальника ОВД Гагрского района Астамур Юнусба.
Он уточнил, что заявление написала одна из жительниц центральной части города, где накануне от рук еще не установленного человека пострадало несколько животных. При этом Юнусба отметил, что вопрос с бродячими собаками остро стоит в Гагре, и в милицию также поступают заявления от людей, которые боятся за свою безопасность.
"Честно говоря, люди разделились на две группы. Одни пытаются помогать животным и жалеют их, другие боятся за своих детей и себя. В любом случае мы заявление приняли и проведем необходимую работу, но с учетом общего положения, подозреваемых может быть очень много", – отметил он.
Ранее, в середине марта 2023 года, гагрские зоозащитники написали заявление в милицию в связи с отстрелом собак вблизи субтропического парка. По словам Юнусба, все еще ведется доследственная работа. Люди, которых подозревали зоозащитники, уже опрошены, но их причастность к этому делу не подтвердилась.
О том, что и как именно произошло днем 23 апреля, корреспонденту Sputnik рассказала жительница многоквартирного дома по улице Абазгаа Марина Ашхарава, которая и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.
По ее словам, в тот день к ней в дверь постучались испуганные дети, которые со слезами на глазах рассказали, что собакам во дворе плохо.
"Когда я спустилась на улицу, увидела жуткое зрелище. Собаки умирали в мучениях. Дети рыдали. Сбежалась вся округа. Я бегала и кричала "помогите". Позвонили в ветклинику в Сухум, где нам сказали поставить собакам уколы с витаминами – до 20 уколов. Мы все это сделали, но одна собака по кличке Нора, которую я вырастила и которая меня постоянно сопровождала на работу в школу и домой, погибла", – поделилась она.
Позже выяснилось, что некоторые жители близлежащих домов видели разбросанные на асфальте куски мяса, но не придали этому значения. Отравленное мясо съели еще одна дворовая и одна домашняя собака, но благодаря помощи людей им удалось выжить.
"Я понимаю, что зачастую собаки доставляют неудобства людям. Но их надо стерилизовать, нужно расширять приюты, и это должно быть на государственном уровне. Борьба с животными такими методами недопустима. Все пострадавшие в тот день собаки были простерилизованы и привиты. Они никогда ни на кого не бросались. Напротив, их все любили", – сказала Ашхарава.
Она также добавила, что в последние месяцы участились случаи отравления собак. Такое уже происходило в районе гагрского вокзала, вблизи местного рынка и в микрорайоне Кемпинг.