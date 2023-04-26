https://sputnik-abkhazia.ru/20230426/zayavlenie-v-militsiyu-podali-po-faktu-otravleniya-sobak-v-gagre-1045459092.html

Заявление в милицию подали по факту отравления собак в Гагре

Заявление в милицию подали по факту отравления собак в Гагре

Несколько домашних и уличных собак отравили в центре Гагры в воскресенье, 23 апреля. 26.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-26T09:00+0300

2023-04-26T09:00+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. По факту отравления собак в Гагре подали заявление в милицию. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал замначальника ОВД Гагрского района Астамур Юнусба."Честно говоря, люди разделились на две группы. Одни пытаются помогать животным и жалеют их, другие боятся за своих детей и себя. В любом случае мы заявление приняли и проведем необходимую работу, но с учетом общего положения, подозреваемых может быть очень много", – отметил он.Ранее, в середине марта 2023 года, гагрские зоозащитники написали заявление в милицию в связи с отстрелом собак вблизи субтропического парка. По словам Юнусба, все еще ведется доследственная работа. Люди, которых подозревали зоозащитники, уже опрошены, но их причастность к этому делу не подтвердилась.О том, что и как именно произошло днем 23 апреля, корреспонденту Sputnik рассказала жительница многоквартирного дома по улице Абазгаа Марина Ашхарава, которая и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.По ее словам, в тот день к ней в дверь постучались испуганные дети, которые со слезами на глазах рассказали, что собакам во дворе плохо."Когда я спустилась на улицу, увидела жуткое зрелище. Собаки умирали в мучениях. Дети рыдали. Сбежалась вся округа. Я бегала и кричала "помогите". Позвонили в ветклинику в Сухум, где нам сказали поставить собакам уколы с витаминами – до 20 уколов. Мы все это сделали, но одна собака по кличке Нора, которую я вырастила и которая меня постоянно сопровождала на работу в школу и домой, погибла", – поделилась она.Позже выяснилось, что некоторые жители близлежащих домов видели разбросанные на асфальте куски мяса, но не придали этому значения. Отравленное мясо съели еще одна дворовая и одна домашняя собака, но благодаря помощи людей им удалось выжить."Я понимаю, что зачастую собаки доставляют неудобства людям. Но их надо стерилизовать, нужно расширять приюты, и это должно быть на государственном уровне. Борьба с животными такими методами недопустима. Все пострадавшие в тот день собаки были простерилизованы и привиты. Они никогда ни на кого не бросались. Напротив, их все любили", – сказала Ашхарава.Она также добавила, что в последние месяцы участились случаи отравления собак. Такое уже происходило в районе гагрского вокзала, вблизи местного рынка и в микрорайоне Кемпинг.

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