https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/tri-stsenariya-kontrnastupleniya-vsu-prevraschayutsya-v-artemovskiy-razgrom-1045490118.html

Три сценария "контрнаступления" ВСУ превращаются в Артемовский разгром

Три сценария "контрнаступления" ВСУ превращаются в Артемовский разгром

Сезонные переносы "контрнаступления" украинской армии с осени на зиму, а затем – на весну и лето обрели хроническую форму, напоминают театр абсурда. 27.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-27T08:55+0300

2023-04-27T08:55+0300

2023-04-27T10:20+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательЗаседания пятидесяти "стран-доноров" ВСУ на авиабазе Рамштайн боевой мощи ВСУ явно не добавляют. Виртуальная резолюция Конгресса США о "поддержке полной победы Украины" с возвращением к границам 1991 года, вся антироссийская возня Запада – трансформируются в стратегический разгром украинских войск в Артемовске. После которого открывается перспектива падения киевского режима и завершения "украинского проекта" Соединенных Штатов.Пока в Вашингтоне и Киеве обсуждают варианты "победы над Россией" на поле боя, направления основных и вспомогательных "прорывов" ВСУ, российские силы завершают освобождение Артемовска, где украинская армия безвозвратно потеряла более 60 тысяч военнослужащих. Подразделения ВСУ еще пытаются удержаться на западной окраине (менее 10 процентов городской территории). Российские штурмовые отряды зачищают два-три квартала в сутки. Бастионы "бахмутской фортеции" методично уничтожаются ударами артиллерии и авиации. Все дороги в Артемовск блокированы войсками РФ, включая последнюю – на Часов Яр. Украинские подразделения не могут получить поддержку, боеприпасы или выйти из огненного кольца на запад. Бойцы ВСУ безуспешно пытаются оставить Артемовск под видом гражданских, мирных жителей.Украинское командование осознает, что сил и средств для наступательных действий недостаточно. Отсутствие превосходства в живой силе и технике, дефицит артиллерийских снарядов, авиаподдержки и ПВО – трансформируют любое "контрнаступление" ВСУ в акт массового самоубийства. А выбора нет. Вашингтон требует от Киева громкого военного успеха или признания поражения. При всех раскладах, прошлогодние объемы финансирования, вооружения и боеприпасов Киев не получит – западные арсеналы исчерпаны, а предприятия ВПК США и НАТО с украинской нагрузкой не справляются ни за какие деньги.Неизбежность "контротступления" ВСУКиевский режим питает надежды на некие асимметричные действия. Командир террористического формирования "Азов" Богдан Кротевич прямо заявил корреспонденту The Washington Post, что в ходе "контрнаступления" Украина может захватывать небольшие приграничные российские города, чтобы обменивать их на возвращение украинской территории.На Западе рассматривают три основных сценария (направления) украинского весеннего обострения. Киевские источники прогнозируют начало "контрнаступления" ВСУ в первой половине мая. Для этого подготовлены и частично вооружены западной бронетехникой 12 свежих механизированных бригад (всего около 50 тысяч военнослужащих). В Пентагоне надеются, что несколько сотен подержанных европейских танков и американских бронетранспортеров могут стать для Украины тем "чудо-оружием", при виде которого Российская армия сразу же начнет отступать. Экс-посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО Александр Вершбоу пафосно заявил: "Все зависит от этого контрнаступления".Вместе с тем Белый дом опасается последствий неудачного украинского прорыва. Европейские союзники США не верят в успех "контрнаступления" ВСУ. Имеются все основания для "контротступления" ВСУ – до границы с Польшей. Неустойчивость "фронта" признает даже украинский лидер Владимир Зеленский.Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что ВСУ активизируются сразу после полного освобождения Артемовска российскими силами. Украинские войска сосредоточиваются в районе Славянско-Краматорской агломерации, с целью нанести удары южнее и севернее Артемовска. Однако, группировка российских войск в зоне СВО доминирует количественно и качественно, владеет инициативой, эффективно уничтожает живую силу, объекты и укрепрайоны, арсеналы и склады противника в районах Авдеевки, Северска, Сватово, Кременной, Марьинки, Угледара, Константиновки и Дружковки. Одним прилетом "Искандера" 21 апреля ликвидированы до 60 боевиков "Грузинского легиона". Запад встревожен деградацией логистики ВСУ, которую "обеспечили" высокоточные ракетные удары России.Шансы что Россия отступит после украинского наступления – менее нуля. Еще один тревожный военно-политический сигнал Вашингтону и Киеву – недавнее заявление китайского посла в Париже Лу Шае, что Крым – исторически российский, а республики бывшего СССР не имеют эффективного статуса (суверенитета) с точки зрения международного права. На Западе началась паника, ведь границы 1991 года могут вернуться совсем не такими, какими их видит Запад, а по состоянию на первое полугодие 1991-го.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, сша