https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/svetloe-buduschee-ili-uchast-otstaloy-kolonii-chto-zhdet-postsovetskie-strany-v-es-1045515235.html

Светлое будущее или участь отсталой колонии: что ждет постсоветские страны в ЕС

Светлое будущее или участь отсталой колонии: что ждет постсоветские страны в ЕС

Разбор перспектив "ассоциированного трио" – Грузии, Молдовы и Украины – в случае их вступления в Европейский союз через призму кейсов стран Центральной и... 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T10:10+0300

2023-04-28T10:10+0300

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Sputnik, Вадим Павлов. На этой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе заявил, что страна выполнила большую часть рекомендаций и заслуживает предоставления статуса кандидата в члены Евросоюза до конца 2023 года. А в течение 5-10 лет, согласно его же июньскому заявлению, республика осуществит необходимые реформы и трансформируется в настоящее европейское государство, что позволит ей стать полноправным членом "европейской семьи".Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце января и вовсе высказал более оптимистичные ожидания, нежели лидеры Грузии и Молдовы – страна рассчитывает стать полноправным членом Евросоюза в течение двух лет.Все страны "ассоциированного трио" сегодня наиактивнейшим образом стремятся стать участниками ЕС, но какие последствия могут ждать экономики постсоветских государств в случае их принятия в "европейскую семью" - вопрос будто бы второстепенный.Хотя, казалось бы, кейсы стран-участниц объединения из Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), ранее вошедших в социалистический блок, а ныне ставших практически колониальным придатком западноевропейских держав в составе Евросоюза, должны были бы как минимум насторожить местные правительства.Польский пример – недостижимая мечтаСтраны "ассоциированного трио" (особенно – Украина) нередко кивают в сторону Польши в ответ на вопрос о том, каким они видят свое экономическое развитие в случае вступления в Европейский союз.И такой ориентир, казалось бы, оправдан: по оценкам Всемирного банка, до вступления Польши в Евросоюз (по состоянию на 2003 год) ВВП республики составлял $217,8 млрд, спустя 19 лет (по итогам 2022-го) - $679,4 млрд. Рост более чем в три раза, или же более чем на $400 млрд – и рост стабильный.Но здесь следует понимать, что США и Евросоюз с конца 1980-х годов вложили в Польшу более двухсот миллиардов долларов и евро (как через прямые дотации и инвестиции, так и через займы – в том числе по линиям МВФ, ВБ и прочих) для создания прозападного "центра силы" на востоке Европы.При этом Польша, имея могущественного заокеанского покровителя, с самого начала своего "европейского пути" занимала довольно жесткую позицию относительно вступления в ЕС (что выгодно и Штатам, которые регулярно используют Варшаву в качестве инструмента "усмирения" Европы).Республика порядка 15 лет торговалась на тему условий своего будущего пребывания в объединении. Благодаря этому Варшава получила ряд особых условий и преференций – в том числе, огромные (большие, чем у своих постсоциалистических партнеров) дотации на сельское хозяйство и развитие инфраструктуры.Будет ли Брюссель вести себя также лояльно по отношению к Грузии, Молдове или Украине?Экс-президент последней Виктор Янукович в 2013-м году пытался улучшить условия соглашения об ассоциации с ЕС (например, за счет компенсации потерь Киева из-за снижения торговли с РФ и другими странами СНГ после подписания соглашения). Такая "наглость" по итогу обошлась Украине госпереворотом, разрушением государства и вооруженным конфликтом с итоговой готовностью Киева присоединиться к Союзу на любых условиях.Из недавних примеров – история с грузинским законопроектом об иностранных агентах, когда Евросоюз практически прямым текстом пригрозил Тбилиси "закрытием дверей" в ЕС в случае принятия данного документа.Очевидно, что ни о какой самостоятельности и следовании национальным интересам по польскому примеру для стран "ассоциированного трио" не может идти и речи – разговаривать с ними на равных Брюссель попросту не собирается.Вероятнее всего, Киеву, Кишиневу и Тбилиси в случае вступления в ЕС уготована роль "колоний для колоний".Дешевая рабочая сила из Грузии, Молдовы и Украины массово помчится "за лучшей жизнью" в условные Грецию/Турцию (которая, по логике, должна была бы стать членом Евросоюза быстрее трех вышеперечисленных государств), Румынию и Польшу. Взамен страны "ассоциированного трио" получат подачки из Брюсселя в виде, например, дотаций и открытия нескольких отверточных производств (примитивное изготовление продукции из комплектующих, поставляемых производителем в готовом виде).И пока существующая сегодня периферия ЕС будет довольствоваться ростом своих экономик за счет выкачивания трудовых ресурсов из вышеперечисленных постсоветских стран, сами они будут обречены на деградацию и окончательную потерю возможностей для самостоятельного экономического развития.Продажа самостоятельностиОдним из главных требований Брюсселя к странам Центральной и Восточной Европы перед их вступлением в ЕС было проведение рыночного реформирования собственных экономик, чтобы те полноценно вписались в конкурентную среду на едином европейском рынке.Только конкурировать с Западной Европой страны, ранее входившие в "Восточный блок", на равных не могли. Перевод их экономик по западным методичкам с социалистических рельсов на рыночные сопровождался "шоковым терапиями", либерализацией цен, приватизацией и многим другим, что поспособствовало значительному разрушению собственного производства.Результаты таких реформ, проводимых с целью привести свои "дела" в соответствие с требованиями ЕС, были не самые лучшими – многие отрасли просто не выдержали "конкуренции" с западными странами, подталкивавшими их к рыночным изменениям.По оценке научных сотрудников Института экономики РАН, присоединение Венгрии к ЕС оказало благоприятное воздействие лишь на десятую часть венгерских предприятий – они сумели воспользоваться преимуществами единого рынка Союза. Для оставшихся 9/10 предприятий наступили кризисные времена. Доля иностранных компаний в ВВП Венгрии с 2016-го года превышает 50 % (признанный безопасный предел – 30%), а отдельные отрасли находятся практически в полном владении иностранцев.В Польше, среди прочего, на дно отправились Гданьская судоверфь, предприятия металлургического комплекса и угольная промышленность (добыча в 1988-м – более 260 млн тонн, в 2004-м – более 160 млн тонн, в 2020-м – порядка 100 млн тонн).В Болгарии, ранее снабжавшей сельхозпродукцией чуть ли не весь соцлагерь, по данным местной ассоциации организаций производителей овощей и фруктов, порядка 90% данных товаров сегодня импортные (в том числе традиционно выращивавшиеся в стране перцы и томаты), а отечественное производство практически полностью уничтожено. Об экспорте, конечно, не может идти и речи.Литва, получившая в наследство от СССР один из крупнейших в Европе рыболовных флотов (в открытых источниках сообщается примерно о 500 судах), при вступлении в ЕС получила квоты на рыболовство, а практически весь флот отправила на металлолом. То же случилось с Латвией и Эстонией. Никакие компенсации из еврофондов за введенные ограничения на отлов рыбы отрасль, естественно, не спасли.Несколько стран ЦВЕ столкнулись с волей Брюсселя о необходимости закрытия АЭС, построенных силами СССР.Литва, которая благодаря Игналинской АЭС не только закрывала свои потребности в электроэнергии, но и "кормила" ею соседние государства, по требованию Евросоюза остановила и вывела из эксплуатации станцию. Так из экспортера электроэнергии республика превратилась в ее импортера.Болгария – некогда крупнейший экспортер электроэнергии на Балканах, снабжавший ею Албанию, Грецию, Македонию, Румынию, Сербию и Турцию – по требованию ЕС вывела из эксплуатации 4 из 6 энергоблоков на АЭС "Козлодуй".Словакии все по той же причине (условие Брюсселя для вступления страны в ЕС) пришлось закрыть АЭС V-1 в Ясловске-Богунице.И схожая история прослеживается во всех странах ЦВЕ в самых разных отраслях экономики."Для успешной экспансии Евросоюза его социально-экономическая жизнь организована по принципу "центр – периферия", что позволяет экономически сильному центру из 9 стран создать устойчивую систему доминирования над 18 периферийными странами Европы, которые добровольно передают определенную долю своего суверенитета Брюсселю в обмен на контролируемые центром финансовые дотации", – заявил научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.Дотационная игла для искусственного поддержания жизниПериферия ЕС "сидит" на "дотационной игле" центра Союза. Эта "игла" в значительной мере обеспечивает их экономический рост, при этом уничтожая возможность для самостоятельного развития.Безусловно, бывшие участники "Восточного блока", ныне входящие в состав Евросоюза, получили немало пользы от вступления в данное объединение. Среди них: свобода передвижения, доступ к рынкам труда Западной Европы, возможность получения образования за рубежом, образование новых торговых и финансовых потоков, и т.д.Но все это следует воспринимать в контексте того, что при вступлении страны со слабой экономикой в объединение с серьезной интеграционной составляющей это самое государство попадает в жесткую зависимость от более сильных участников Союза.Но вот незадача, даже с ростом ВВП, открытыми рынками и остальными позитивными составляющими вступления в ЕС, о которых регулярно рапортуют чиновники стран ЦВЕ, государства бывшего соцблока не могут решить проблемы дефицита собственных бюджетов (когда расходы бюджета превышают его доходы).А решаются подобные проблемы за счет субсидий структурных фондов Евросоюза, за счет всевозможных дотаций из Брюсселя и т.д.Учитывая объемы финансовой поддержки стран ЦВЕ, можно с уверенностью сказать, что экономики данных государств более не способны к самостоятельному развитию и не готовы к уменьшению дотаций, поскольку это мгновенно и сильно ударит по уровню жизни этих самых стран.При всем при этом ложатся все эти дотации на плечи так называемых стран-доноров – богатых государств ЕС. Они отчисляют в общий бюджет Евросоюза гораздо больше, чем получают из него."Крупнейшим "донором" является Германия, но и главным получателем от этой донорской помощи, уходящей в разные страны, является та же самая Германия, – объясняет директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец. – За счет этой помощи Берлин поддерживает спрос на собственную продукцию".Другими словами, в Евросоюзе действует система разделения труда, говорит эксперт. "Есть промышленные страны – их там буквально 5-7 из 27 стран-участниц ЕС, и есть все остальные –поставщики дешевых человеческих ресурсов и сырья, если таковое имеется", – заявил он.Действительно, страны бывшего соцблока стали донором рабочей силы для передовых стран ЕС – население многих государств ЦВЕ постоянно сокращается, ценные кадры и студенты массово уезжают работать и учиться на Запад (что не всегда объективно отражается в официальной статистике, на завышенную численность населения в которой нередко указывают различные источники)."Демографические тенденции в Европе потребуют увеличения миграции из периферии Евросоюза и постсоветских государств, – рассказывает Александр Ильинский. – Треть европейских домохозяйств состоит из одиноких домохозяйств, включая как одиноких молодых, так и одиноких стариков. Увеличение продолжительности жизни и стремительное старение населения Европы разрушает рынок труда и создает нерешаемые проблемы для системы социального обеспечения стран ЕС. Соответственно, массовая эмиграция молодого трудоспособного населения из стран ЦВЕ на Запад продолжится".Бывший еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер также ранее выражал мнение, что богатые страны получают больше выгод от общего рынка, нежели бедные, так как на деньги, внесенные ими в общий бюджет и "переданные Риге, Таллину и Любляне", те "закупают в Германии и Голландии" оборудование и промышленную продукцию.А иначе никак – их собственное производство не выдержало "конкуренции" в рамках ЕС, отечественные фирмы или исчезли, или продались своим новоприобретенным "конкурентам" из метрополии.В выигрыше во всей этой истории остается, очевидно, центр, выжимающий из периферии все соки. И если центр без периферии сегодня прожить вполне сможет, то периферия без центра – очень вряд ли.Проблемы у периферии при этом уже прямо под носом. Сейчас все чаще на самом высоком уровне говорят о том, что финансовую помощь для стран-иждивенцев пора сокращать, что за прошедшие годы им было выделено достаточно средств для того, чтобы они построили достаточно сильные экономики."Что касается сокращения помощи странам-иждивенцам – скорее всего, так оно и будет. Просто потому что ресурсы стран-доноров не безграничны, – считает Алексей Зубец. – Причин сокращения помощи несколько: это и общая усталость (прежде всего Германии) от европейского иждивенчества, и сокращение возможностей для помощи (кризисное положение экономики, почти триллион евро потрачен только на помощь населению в связи с ростом цен на энергию), и откровенная враждебность, проявляемая странами ЦВЕ по отношению к старым промышленным странам Европы (например, требования Польшей репараций от Германии), попытка давления на них с внешним заказчиком (Польша в своих требованиях открыто обращается за поддержкой к США)".В этих условиях, по мнению эксперта, поощрять "хотелки" центральных и восточных европейцев у той же Германии нет никаких оснований. "Да и возможностей, которые были раньше, у них тоже нет. Поэтому сокращение дотаций – это история, которая неизбежна", - считает Алексей Зубец.Резюмируя: страны со слабой экономикой, вступая в такие интеграционные объединения, как ЕС, попадают в сильную зависимость от стран с сильной экономикой. Дешевая рабочая сила из "слабых" стран устремляется на заработки/обучение/за лучшей жизнью в "сильные" страны, из-за невозможности конкурировать в "слабых" странах закрываются производства и происходит отток всевозможных ресурсов в "сильные" государства.Для продолжения существования "слабых" стран им необходимы денежные вливания и подобного рода поддержка. Так, "слабые" попадают в сильную зависимость от различных программ перераспределения финансов в этом самом интеграционном блоке, фактически оказываясь на своеобразных аппаратах искусственного поддержания жизни в виде всевозможных субсидий и дотаций.Никакого выравнивания "слабых" и "сильных" стран (как это заявляется Брюсселем) при этом, соответственно, не происходит – разрыв между ними лишь увеличивается.Печальные последствия"Если Грузия, Молдова или то, что останется от Украины, когда-нибудь вступят в Евросоюз, то всех их ожидает та же самая участь, что постигла страны ЦВЕ, – говорит Алексей Зубец. – С одной стороны, это какая-то финансовая помощь для того, чтобы они могли как-то содержать свою экономику, а с другой стороны – превращение в придаток тех самых промышленных стран".Возвращаясь к польскому примеру евроинтеграции, на который уповают постсоветские государства, желающие вступить в Евросоюз, можно констатировать, что он тоже далеко неидеален.В феврале 2023-го года Еврокомиссия сообщила о возбуждении судебного иска против Варшавы. Причина – решение Конституционного суда Польши о верховенстве польской конституции над европейским правом.По мнению экспертов, эта история может привести к финансовым санкциям против Варшавы. И это притом, что Польша уже обязана платить штраф в размере 1 млн евро ежедневно за неисполнение постановления Суда ЕС о режиме работы судей в Польше – общая сумма штрафов с ноября 2021-го уже превысила 450 млн евро, часть из которых вычитается из положенных Варшаве дотаций из еврофондов.Еще в 2021-м польское издание Rzeczpospolita подсчитало, что при прекращении европейского финансирования Польша пусть и не исчезнет с карты мира, но уровень жизни ее граждан значительно снизится, а само государство может стать беднейшим в ЕС.То есть, даже сохранившую определенную долю самостоятельности Польшу (с каким бы то ни было уровнем промышленного и прочего производства) удалось подсадить на "дотационную иглу", которую иногда использовать как рычаг давления, чтобы диктовать Варшаве, какую политику ей следует вести.Той же неугодной Брюсселю Венгрии и вовсе не так давно "заморозили" выплату 22 млрд евро из фондов сплочения ЕС, пока страна "не вернется к демократическим реформам и не выполнит условия, связанные с независимостью судебной системы, академическими свободами и правами ЛГБТ".При таком развитии событий – с учетом уже начавшегося в ЕС сворачивания политики "кормления Востока" – последствия для других стран бывшего соцблока (в том числе тех, что сейчас еще только на пути в Евросоюз) могут быть гораздо печальнее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/reshayuschaya-bitva-za-evropu-tolko-nachinaetsya-1045255292.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/finlyandiya-v-nato--novye-problemy-alyansa-1045069092.html

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