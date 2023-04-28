https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/zrk-patriot-i-f-16-na-ukraine-gibel-amerikanskoy-mifologii-1045515045.html

ЗРК Patriot и F-16 на Украине: гибель американской мифологии

ЗРК Patriot и F-16 на Украине: гибель американской мифологии

Зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине создают угрозу национальным интересам США, поскольку неэффективны в борьбе с авиацией и ракетным оружием... 28.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-28T08:55+0300

2023-04-28T08:55+0300

2023-04-28T10:45+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательЗа сорок лет эксплуатации "Патриоты" не сбили ни одного вражеского самолета. Битва с беспилотниками и ракетами йеменских повстанце также была проиграна – система ПВО на основе ЗРК Patriot не защитила объекты Саудовской Аравии от комбинированных воздушных ударов. Зона российской СВО жестко проверяет качество западных вооружений и безусловно подтвердит технологическое отставание США в области ПВО-ПРО.Командующий Европейским командованием ВС США и Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи на слушаниях в Конгрессе 26 апреля заявил, что Киев получил 98% обещанных ему боевых машин – танков, БМП, другой техники, включая ЗРК Patriot: "Мы уже доставили Киеву необходимые для контрнаступления вооружения и будем продолжать наши поставки, чтобы поддержать ведущиеся операции". Представители Пентагона регулярно инспектируют поступившие на Украину вооружения в Одессе (под прицелом российских "Калибров" делать это не просто). "Ведущиеся операции" пока не наблюдаются – ВСУ находятся в глухой обороне.В апреле на Украине заступил на боевое дежурство один из обещанных комплектов. И, разумеется, небо над Киевом не "закроют" даже два или три. Российские войска в зоне СВО не используют баллистические ракеты, неуловимые гиперзвуковые "Искандеры" летают по квазибаллистическим траекториям. Перехват самолетов, беспилотников и крылатых ракет для американского комплекса – задача практически нерешаемая.ЗРК Patriot за 40 лет эксплуатации в разных странах не сбили ни одного самолета противника. Залпом баллистических ракет средней дальности по объектам Саудовской Аравии йеменские повстанцы зимой 2021 года опозорили американские комплексы ПВО на весь мир. Ракеты средней дальности, предположительно иранского или йеменского производства, преодолели 1000 км и шесть "уплотненных" районов развертывания ЗРК Patriot, были обнаружены и перехвачены системой THAAD только над Эр-Риядом. Узкоспециализированный противоракетный Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) дальностью поражения до 200 км считается американским аналогом российской ЗРС С-500, но с худшими характеристиками. Ранее саудовские силы ПВО не смогли отразить "Патриотами" ракетный удар хуситов по нефтяным объектам осенью 2019 года. Из пяти ракет MIM-104C комплекса Patriot PAC-2, выпущенных по баллистической ракете хуситов Burkan 2-H в декабре 2017 года, не попала ни одна.Patriot – не "патриот", плохо видит, слабо бьетАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot разработан в 1983 году, предназначен для прикрытия крупных военно-морских и военно-воздушных баз, административно-промышленных центров – от всех средств воздушного нападения. Рекламные ролики рассказывают, что ЗРК Patriot способен одновременно обнаруживать и опознавать более 100 воздушных целей, непрерывно сопровождать восемь выбранных, и атаковать каждую из них тремя ракетами – на дальности до 100 км и на высотах от 60 метров до 24 километров, в секторе 90 градусов. И все же небо над Вашингтоном "непатриотично" охраняют ЗРК NASAMSс "норвежским характером".Пентагон обеспокоен тем, что средства ПВО Украины окончательно деградируют к исходу апреля, и российская ударная авиация усилит доминирование в зоне СВО. При этом на Украине никого не должны вводить в заблуждение возможности двух батарей "мифологизированного" американцами ЗРК Patriot. Комплекс давно устарел технологически, модернизационный потенциал исчерпан. И это совсем не "патриот", а лишь аббревиатура англоязычного названия Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target (комплекс, сопряженный с радаром сопровождения, для перехвата цели по линии визирования).Маловероятное появление в украинском небе "капризных" истребителей F-16 американского производства также способно ударить лишь по рыночным интересам военно-промышленного комплекса США. На украинском ТВД эти самолеты заведомо небоеспособны, требуют особого сервиса, чистых взлетных полос. Издание Business Insider отмечает, что Россия уничтожит любые аэродромы ВСУ еще до поставки истребителей – в ходе подготовки к приему F-16. В Пентагоне это понимают, и лицемерно утверждают: "F-16 не являются приоритетом для Украины", ведь контролировать воздушное пространство можно "очень эффективно с помощью наземной ПВО". Американские технологии ПВО-ПРО мы рассмотрели ранее. Между тем, по оценке Пентагона, потенциал российской боевой авиации мало пострадал в украинском конфликте, и Воздушно-космические силы располагают "1000 истребителей и бомбардировщиков".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, сша, нато