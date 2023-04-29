https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/stavka-bolshe-chem-zhizn-abkhaziya-ne-gotova-k-igornomu-biznesu-1045515972.html

Ставка больше, чем жизнь: Абхазия не готова к игорному бизнесу

Ставка больше, чем жизнь: Абхазия не готова к игорному бизнесу

Ранее глава Галского района Константин Пилия в интервью радио Sputnik рассказал об идее открытия игорной зоны в селе Гудаахуч, которая, по его мнению, может... 29.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-29T13:24+0300

2023-04-29T13:24+0300

2023-04-29T13:24+0300

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Когда очень болезненная для народа Абхазии тема реанимации игорного бизнеса прозвучала из уст оппозиционного депутата, я не придал этому значения. На то он и оппонент действующей власти, чтобы создавать головоломки для функционеров в креслах. Сказать сказал, а они пусть выкручиваются. И можно было бы забыть.Алексей Ломия, SputnikНо тут, будто воспользовавшись этим предложением, подобную идею озвучил глава администрации Галского района Константин Пилия. Другими словами, представитель действующей власти. Была ли это его личная инициатива, время покажет. Больше склоняюсь к мысли, что именно ему поручили сделать такой информационный вброс в общество, чтобы прозондировать почву, проверить реакцию. Учитывая, как рьяно подключились к обсуждению темы анонимы и вполне себе реальные люди, можно сделать вывод, что нечто подобное муссируется в высших эшелонах власти.Опасные игрыУчитывая, что в период, когда в Абхазии был легализован игорный бизнес, я возглавлял одну из оперативных структур, могу вполне обоснованно и со знанием материала из "первых уст" высказать свое мнение на этот счет. Со всей полнотой ответственности могу утверждать, что ни наш чиновничий аппарат, ни наша правоохранительная система не в состоянии обуздать этот бизнес и держать его в правильном русле. А самое главное – наш народ не готов к этому. Причин тому много. Конечно же, наша ментальность, темперамент и подверженность азарту сыграют роковую роль. Огромное количество людей, особенно молодых, с головой уйдут в игры. Это вызовет непреодолимую зависимость.Думаю, что это уже давно не секрет, что игромания сродни наркозависиомсти, она практически неизлечима. Чтобы вытащить человека из этого омута, понадобятся громадные усилия и государства, и общества, и, самое главное, родных и близких "заболевшего". Никакие ограничения не помогут. Мнение о том, что игорный бизнес будет разрешен только в неких закрытых зонах и только для отдыхающих, я воспринимаю либо как лукавство, либо как полное отсутствие опыта и даже дилетантство. Какие бы заборы вокруг ни выстроили, какую бы охрану, какой бы пропускной режим там ни сделали, наши так называемые "игровые" туда проникнут. Это точно, так же, как и то, что там обоснуется элита преступного мира, которая будет пытаться взять все под свой контроль. Рано или поздно люди начнут играть не за наличные деньги, а в долг. И вот тогда начнется хаос. Понятное же дело, что в этом бизнесе выигрывает только тот, кто открывает и организует этот бизнес, либо тот, кто его "крышует". Все остальные будут обречены на проигрыш. Соответственно, резко увеличится количество людей, обремененных долгами, которые надо выплачивать. На кону будет честь самого проигравшего, его друзей и близких, его семьи. Невозможность вернуть долг будет подталкивать людей на безрассудные поступки, поэтому надо ожидать резкого всплеска преступности - грабежей, разбоев и даже убийств. И я ничуть не сгущаю краски. Такая безрадостная перспектива неминуемо ждет нас.Стоп игра!Красивые легенды о том, что это привлечет в Абхазию туристов, надо воспринимать только лишь как миф, который надо распространять, чтобы протолкнуть свои интересы.Естественно, я не отношу себя к той категории людей, которые верят, что политики рвутся к власти, чтобы поднять уровень благосостояния народа. Всегда и везде политика на то и политика, чтобы узкий круг людей получал возможность не только руководить процессами, но и комфортнее извлекать прибыль. Но это не тот случай и не тот способ, который приемлем для Абхазии. Игорному бизнесу у нас надо ставить непреодолимый барьер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230424/turizm-investitsii-i-igornaya-zona-intervyu-glavy-galskogo-rayona-1045408536.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/drug-ili-vrag-tak-li-bezopasny-gadzhety-1045041351.html

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колумнисты, авторы, мнение, абхазия