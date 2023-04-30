https://sputnik-abkhazia.ru/20230430/vyplat-ne-zhdite-rossiyanam-nachali-massovo-zamorazhivat-scheta-1045558337.html

Выплат не ждите: россиянам начали массово замораживать счета

Выплат не ждите: россиянам начали массово замораживать счета

Все больше банков по всему миру вводят ограничения против граждан России. Теперь блокировать счета тех, кто получает доход от санкционного бизнеса и платит... 30.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-30T11:19+0300

2023-04-30T11:19+0300

2023-04-30T11:19+0300

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Чего стоит опасаться и как обезопасить вложения за рубежом, для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Кто на чьей сторонеВторой крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов Emirates NBD (ENBD) предупреждает россиян, что активы и выплаты по ценным бумагам нерезидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии выведут с личных счетов и заморозят.Юрист Екатерина Чернышева напоминает, как в прошлом году после требования ЕС к компаниям не принимать депозиты от российских граждан и компаний на сумму свыше 100 тысяч евро клиринговые центры Clearstream и Euroclear заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД). "Наряду с европейскими и швейцарскими кредитными организациями ENBD пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, а значит, обязан выполнять их распоряжения", — объясняет она.Крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — сообщил, что в течение двух месяцев принудительно закроет четыре тысячи счетов налоговых резидентов России, тех, кто получает оттуда доходы, в том числе зарплаты и дивиденды, и не проживает на острове постоянно. Аналитики полагают, что так же поступят и другие финансовые организации ОАЭ и Кипра. О намерении заморозить счета российских налогоплательщиков объявила Швейцария.Партнер группы компаний "Платежи и переводы" Георгий Михайлец поясняет, что в вопросах ситуационного риск-менеджмента все банки консервативны: "Под угрозой вторичных санкций они пожертвуют клиентами". По данным ЦБ Кипра, на россиян приходится всего 2,2% депозитов в стране. С другой стороны, прибыль арабского ENBD по итогам 2022-го увеличилась на 40%.Вашингтон давит и на другие банки, добиваясь заморозки активов. "Многим сотрудничество с ЕС и США приносит в разы больше денег. Поэтому даже те, кто не хочет разрывать отношения с Россией, выбирают меньшее из зол", — заключает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.Законные основанияЭксперты указывают на очередной пакет санкций и старания США не допустить их обхода через третьи страны. Однако мнения относительно законности действий финансовых институтов расходятся. Так, Михайлец говорит, что любой банк может отказаться обслуживать клиента и заблокировать его счет без объяснения причин. А Мельников напоминает о международной конвенции, запрещающей все формы расовой дискриминации. "Россияне подвергаются травле именно по национальному признаку: спортсменов не допускают до соревнований, предпринимателей массово преследуют, невзирая на их политические взгляды, как давно они живут на территории третьих стран и насколько они имеют отношение к государственной системе", — подчеркивает он.Есть нестыковки и в Швейцарии. В частности, отмечает Мельников, там практически невозможно было раскрыть бенефициаров и то, что это удалось в случае с российскими клиентами, свидетельствует либо о противоречиях в национальном законодательстве, либо о его нарушении.Обжаловать подобные решения можно, но шансы на успех невелики, уверены юристы. "Было бы правильно собраться с коллективными исками и добиваться результата в национальных судах, потом идти в вышестоящие международные арбитражи либо ЕСПЧ и требовать компенсаций", — предлагает Мельников.Отток капиталаВ среднесрочной и долгосрочной перспективе политика лишения средств по национальному признаку приведет к оттоку капитала из этих стран. Одни аналитики прогнозируют уход предпринимателей и инвесторов, например в Оман или Бахрейн, другие считают, что капиталы вернутся на родину. По данным Банка России, на зарубежных счетах у россиян в январе 2022-го было 94,3 миллиарда долларов, через год стало на 39,5% меньше, 58,1 миллиарда.С возвращением замороженных денег ситуация сложная. С одной стороны, банкам невыгодно держать заблокированные средства, особенно частных лиц, поэтому их могут перенаправить в третьи страны, скажем, в Казахстан или Армению. "Не нужно путать блокировку счетов и изъятие средств: банки именно блокируют и практически никогда не списывают ничего в свою пользу без согласия владельца", — подчеркивает Михайлец.Однако вот уже год на Западе активно прорабатывают механизмы конфискации в надежде лишить Россию валютных резервов. Так, обновленная редакция закона о специальных экономических мерах позволила властям Канады изымать собственность иностранных государств, а также любых физических или юридических лиц. Это допускается в случае "грубого нарушения международного мира и безопасности, которое повлекло или может повлечь серьезный международный кризис". Пока там занимаются экспроприацией канадского актива Романа Абрамовича Granite Capital Holding Ltd. стоимостью порядка 26 миллионов долларов.В США говорили о подготовке соответствующей законодательной базы еще в апреле прошлого года. Также в Конституции Финляндии указано, что государство обладает правом принудительного лишения собственности. Поэтому принятие нужных Западу поправок, вероятно, лишь вопрос времени.

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