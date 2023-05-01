https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/vecher-pamyati-nestora-lakoba-proshel-v-gudaute-1045582802.html

Вечер памяти Нестора Лакоба прошел в Гудауте

Вечер памяти Нестора Лакоба прошел в Гудауте

Нестор Лакоба родился 1 мая 1893 года в селе Лыхны Гудаутского района. 01.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-01T15:25+0300

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ГУДАУТА, 1 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Вечер памяти абхазского революционера Нестора Лакоба прошел в Гудаутском доме культуры в понедельник, 1 мая, передает корреспондент Sputnik.На церемонии присутствовали президент Абхазиии Аслан Бжания, вице-президент страны Бадра Гунба, члены правительства, руководство Гудаутского района, представители фамилии Лакоба, общественность.Открывая событие, первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба подчеркнул неоценимый вклад, которую внес Лакоба вместе с единомышленниками в становление абхазской государственности и развитие страны. Память революционеров почтили минутой молчания.Программу мероприятия составили педагоги и ученики гудаутской средней школы №1, которая носит имя Нестора Лакоба. Учащиеся зачитали биографию политического деятеля, прочитали стихотворения, посвященные ему, представили документальный фильм по мотивам рассказа невестки семьи Лакоба Адиле Аббас-оглы "Не могу забыть". Лента повествуют о том, каким был Нестор Лакоба в жизни и работе, какая была его семья, его супруга и какие трагические события настигли самого революционера и близких ему людей в период репрессий.Заслуженный журналист Абхазии Екатерина Бебия подчеркнула в своей речи, что Нестора Лакоба уважали и любили не только в Гудаутском районе, но и жители всей страны. Бебия напомнила, что эти и множества других событий подробно описаны в ее книгах "Из забвения в бессмертие" и "Без вины виноватые", экземпляры которых она передала одному из представителей фамилии Лакоба Михаилу Лакоба и уроженцу Лыхны Беслану Кобахия.Председатель Совета старейшин села Лыхны Валико Гобечия поздравил всех с праздником и, в частности, сказал, что односельчане всегда с радостью встречали Нестора Лакоба и он никогда не обделял их вниманием.Нестор Аполлонович Лакоба – профессиональный революционер-большевик, видный деятель Коммунистической партии и выдающийся руководитель социалистического строительства в Абхазии. Он был неутомимым борцом за свободу народа Абхазии; по его инициативе была организована революционная крестьянская дружина "Киараз".На I съезде Советов Абхазии в феврале 1922 года Нестор Лакоба был избран председателем Совнаркома Абхазии. 28 декабря 1936 года он был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси, а через несколько месяцев объявлен "врагом народа". Вся его семья и близкие родственники подверглись репрессиям. Место захоронения Лакоба все еще нПосле смерти Иосифа Сталина Лакоба был реабилитирован, в 1959 году в Сухуме ему был воздвигнут памятник. Место его захоронения все еще неизвестно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/lider-sovetskoy-abkhazii-so-dnya-rozhdeniya-nestora-lakoba-proshlo-130-let-1045574440.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/pamyat-nestora-lakoba-pochtili-v-gudaute-1045578932.html

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