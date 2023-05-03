https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/polshu-strashit-odinochestvo-evropa-zhdet-vozmozhnosti-byt-klientom-rossii-1045618405.html

Польшу страшит одиночество: Европа ждет возможности "быть клиентом России"

Польшу страшит одиночество: Европа ждет возможности "быть клиентом России"

На фоне затянувшегося украинского конфликта, между странами Евросоюза усиливаются разногласия. 03.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-03T14:35+0300

2023-05-03T14:35+0300

2023-05-03T15:01+0300

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Что у пьяного на уме, то у Польши на языке, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Польша золотыми устами вице-премьера Глиньского озвучила тщательно скрываемый европейский секрет Полишинеля: единый антироссийский суперфронт — это пропагандистская фикция, а в реальности Западная Европа уже давно поняла, что шансов у укрорейха никаких и спасти ее от краха и порабощения Америкой может лишь скорейшее завершение конфликта на Украине. Любой ценой.Он гневно предал анафеме "группы интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец" конфликту на Украине и "продолжать быть клиентом России и вести с ней дела".Публичная истерика польского вице-премьера не случайность, а закономерный результат попыток замести под съеживающийся ковер внутренние европейские разногласия и растущую в Европе потребность возобновления отношений с Россией.Для Польши попытки многих западноевропейских стран соскочить с поезда, катящегося в пропасть, — угроза лишиться статуса любимой жены США в Европе и соответствующих плюшек. Для Германии, Франции, Италии и других евротяжеловесов договоренности с Россией — последний шанс не кануть в историю в качестве самостоятельных государств.Еще в начале апреля польский премьер-министр Моравецкий с тревогой сообщил, что "его заботит растущая усталость среди европейцев, многие из которых хотели бы завершения конфликта на Украине как можно скорее". При этом он обвинил западноевропейских политиков в том, что те хотят "прекращения огня за любую цену и чем скорее, тем лучше".Гневно потрясающие кулачками польские премьеры и вице-премьеры тем не менее не удосужились объяснить, а почему сложилась настолько возмутительная ситуация в таком сплоченном и почтенном европейском семействе.А причина, в общем-то, одна: глобальный просчет в области антироссийских санкций, которые сильнее всего ударили по тем, кто их вводил, и желание выйти из экономического штопора, созданного своими же руками и все глубже закручивающегося в мягкие места Европы.В частности, по обнародованным вчера предварительным данным Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в апреле в годовом выражении увеличились на семь процентов. Стоимость энергоносителей в еврозоне в апреле за месяц увеличилась на 2,5 процента, на промышленные товары — на 6,2, а цены на продукты питания по сравнению с февралем прошлого года выросли на 19 процентов. ВВП экономического локомотива Европы — Германии — по сравнению с последним кварталом 2022-го упал на 0,4 процента. Французская экономика, по словам аналитиков Forbes, находится в "стабильном падении". Экономика Великобритании практически не подает признаков жизни, показывая нулевой рост.Согласно недавней публикации Forbes, "Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении", при этом "в России дела обстоят гораздо лучше". Аналитик Forbes отмечает, что "российская экономика (оказалась) на удивление устойчива" и что в отличие от экономик Германии и Великобритании, которые находятся в падении, российскую экономику ждет рост. "Капитан очевидность" также отмечает: Запад ожидал, что украинский конфликт будет дорого стоить для Москвы, однако максимальную цену за него платит именно Европа: "Чем дольше длятся военные действия, тем больнее они для Европы — и она мало что может с этим поделать".Первой крысой, бегущей с тонущего корабля, был официально назначен президент Франции Макрон, который в припадке смелости встал на сторону Китая, призвавшего к мирным переговорам. Однако его пожурили лишь слегка, а это означает, что французского лидера молчаливо поддерживает значительная часть европейских стран, которые беспомощно смотрят, как Россия оперативно (и возможно, навсегда) перенаправляет свои товаропотоки с запада на юг и восток.Смеем предположить, что таких смельчаков, смеющих публично выйти из стройных антироссийских рядов, с каждым днем будет становиться все больше.Пожелаем им удачи, потому что окно возможностей для них неуклонно закрывается, а следующая остановка для Европы вполне может стать конечной.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

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мнение, авторы, европа, колумнисты, ес, польша