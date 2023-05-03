https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-sklad-boepripasov-v-sumskoy-oblasti-1045623797.html

Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в Сумской области

Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в Сумской области

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России за сутки поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная... 03.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-03T18:37+0300

2023-05-03T18:37+0300

2023-05-03T18:37+0300

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Прогресс в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.Также была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Запорожской области.Средства ПВО России за сутки перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS, одну управляемую авиационную бомбу производства США JDAM, 16 украинских беспилотников.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении Киев за сутки потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-30, на Красно-Лиманском направлении - более 50 солдат, боевую бронированную машину, три пикапа, две гаубицы "Мста-Б".На Донецком направлении продолжаются бои в западной части Артемовска. Авиация совершила девять вылетов, артиллерия выполнила 63 огневые задачи. За сутки ВСУ потеряли более 385 военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях украинская сторона потеряла более 70 бойцов, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу "Гиацинт-Б", на Херсонском направлении - до 40 солдат, три автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Акация".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/kiev-pytalsya-atakovat-dronami-kremlevskuyu-rezidentsiyu-putina-1045620497.html

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