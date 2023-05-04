https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/kak-planiruyuschie-bomby-rossii-podryvayut-boevoy-potentsial-vsu-1045625816.html
Как планирующие бомбы России подрывают боевой потенциал ВСУ
Как планирующие бомбы России подрывают боевой потенциал ВСУ
Массированное применение управляемых планирующих авиабомб ВКС России эффективно подрывает боевой потенциал украинской армии и лишает киевский режим шансов на... 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T09:00+0300
2023-05-04T09:00+0300
2023-05-04T10:23+0300
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Авиация и ПВО противника стремятся к нулю, пехота придавлена к земле, бронетехника маскируется в населенных пунктах, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Россия за время СВО многократно нарастила производство наиболее востребованных вооружений и могущественных боеприпасов.США и НАТО серьезно обеспокоены массированным применением в зоне СВО российских управляемых планирующих авиабомб калибра 250, 500 и 1500 кг, от которых у ВСУ нет защиты и ударных средств противодействия.Кроме сотен килограммов взрывчатки, каждая крылатая "Валькирия" из России имеет спутниковую навигацию и попадает точно в цель на удалении до 70 км от точки сброса, то есть самолет-носитель находится вне досягаемости комплексов ПВО противника.Боевая эффективность планирующих авиабомб сопоставима с высокоточным ракетным вооружением, а более низкая цена позволяет применять такие боеприпасы в режиме нон-стоп без особой нагрузки для бюджета РФ.Зенитные ракетные комплексы С-300 украинской армии (советского производства) ограничены дальностью до 100 км, в отличие от современных российских ЗРК С-400 или авиационных гиперзвуковых ракет Р-37М "воздух – воздух", способных поражать цели на расстоянии до 400 км.Поэтому бомбардировщики ВКС России без особого риска, круглосуточно "утюжат" позиции и объекты логистики противника. Украинская армия в минувшем апреле потеряла убитыми более 15 тысяч солдат, а еще – 430 танков и бронемашин, 225 артиллерийских орудий, 18 установок РСЗО.По данным Military Watch, удары "через линию фронта" значительно ограничили "способность Украины вести войну", и лишь один российский массированный удар по железнодорожному узлу и складам в Павлограде уничтожил два дивизиона ЗРК С-300, баллистические ракеты для ОТРК "Гром-2", сотни тонн боеприпасов ВСУ.Американское издание подчеркивает, что Россия стремительно уничтожает самое ценное оружие и склады боеприпасов Украины.Ранее начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак констатировал, что Украина очень далека от победы – ее ресурсы и военный потенциал Запада стремительно сокращаются, а Россия имеет неограниченные возможности для продолжения боевых действий.Новый взгляд на гравитациюАмериканские поставки киевскому режиму нескольких тысяч переносных зенитных ракетных комплексов типа FIM-92 Stinger, активные натовские "обмены" в пользу ВСУ советских ЗРК "Бук", "Тор", С-300 в разных странах, и отдельные западные комплексы ПВО – создали определенные препятствия для применения российских свободнопадающих (гравитационных) авиабомб в зоне СВО.Умные (управляемые) планирующие авиационные боеприпасы ВКС России калибра от 250 кг до 1500 кг эффективно компенсировали и буквально подорвали все противовоздушные усилия Запада на украинском ТВД.Кроме выпуска изначально крылатых корректируемых авиабомб разной мощности, оборонная промышленность РФ быстро нарастила объемы модернизированных фугасных авиабомб (ФАБ).По данным источника ТАСС в российском ОПК, усовершенствованная ФАБ-250 (гравитационная авиабомба калибра 250 кг) получила "крылатую платформу" и инерциальную навигационную систему. Окрыленная, высокоточная ФАБ-250 отцепляется от бомбардировщика на скорости 800 – 900 км в час и планирует к цели на дальность до 80 км.Обновленная российская авиабомба ФАБ-500 образца 1962 года также получила дополнительный модуль управления и коррекции с раскладывающимся крылом и хвостовым оперением, что превратило ее в планирующую, высокоточную.Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 способен нести 24 авиабомбы ФАБ-250 или 14 бомб калибра 500 кг, или три полуторатонные бомбы.Представляете, чего стоит противнику один вылет Су-34?!Также напомню, оборонная промышленность РФ освоила серийный выпуск новейших корректируемых авиабомб большого могущества до начала СВО.Так, мощная планирующая УПАБ-500Б несет 390 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность полета – до 40 километров. Авиабомба предназначена для высокоточного поражения вооружения и военной техники, объектов ВПК, автомобильных и железнодорожных мостов противника с использованием с инерциально-спутниковой системы наведения (круговое вероятное отклонение от цели – не более 10 метров).Высокоточная УПАБ-1500Б доставляет противнику 1010 килограммов взрывчатого вещества. На удалении до 50 км от места сброса эффективно уничтожает особо прочные объекты военной инфраструктуры, к примеру, заглубленные командные пункты ВСУ.Авиабомбы УПАБ-1500Б начали применять в зоне СВО весной 2022 года, в Мариуполе. Первыми попали под раздачу боевики группировки "Азов" (запрещена в России).В подобных боеприпасах реализован принцип "запустил-забыл". Высокоточное уничтожение целей гарантировано.Массированное применение российских планирующих авиабомб методично "стирает" с лица земли укрепрайоны и натовское вооружение ВСУ на переднем крае и в оперативном тылу (поставлены 230 танков и 1550 единиц другой бронетехники).Существующие и перспективные системы ПВО здесь практически бессильны. Авиабомбы всех калибров совместимы с многоцелевыми истребителями Су-30СМ и Су-35, фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и штурмовиками Су-25.Полагаю, совсем неслучайно на Западе начали публиковать негативные сценарии для Украины, и даже в Белом доме опасаются, что "контрнаступление" ВСУ обернется "кровавой бойней".На слушаниях в Конгрессе 2 мая помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила: "Мы не должны делать ошибку, недооценивая военный потенциал России, потому что ставки, связанные с ошибкой, слишком высоки".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-sklad-boepripasov-v-sumskoy-oblasti-1045623797.html
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россия, украина, донбасс, сша, мнение, авторы, колумнисты
россия, украина, донбасс, сша, мнение, авторы, колумнисты
Как планирующие бомбы России подрывают боевой потенциал ВСУ
09:00 04.05.2023 (обновлено: 10:23 04.05.2023)
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Массированное применение управляемых планирующих авиабомб ВКС России эффективно подрывает боевой потенциал украинской армии и лишает киевский режим шансов на успех в "контрнаступлении".
Авиация и ПВО противника стремятся к нулю, пехота придавлена к земле, бронетехника маскируется в населенных пунктах, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Активизация боевых действий ВСУ на любом из оперативных направлений приведет к уничтожению всей поставленной Западом боевой техники за неделю.
Россия за время СВО многократно нарастила производство наиболее востребованных вооружений и могущественных боеприпасов.
США и НАТО серьезно обеспокоены массированным применением в зоне СВО российских управляемых планирующих авиабомб калибра 250, 500 и 1500 кг, от которых у ВСУ нет защиты и ударных средств противодействия.
Кроме сотен килограммов взрывчатки, каждая крылатая "Валькирия" из России имеет спутниковую навигацию и попадает точно в цель на удалении до 70 км от точки сброса, то есть самолет-носитель находится вне досягаемости комплексов ПВО противника.
Боевая эффективность планирующих авиабомб сопоставима с высокоточным ракетным вооружением, а более низкая цена позволяет применять такие боеприпасы в режиме нон-стоп без особой нагрузки для бюджета РФ.
Зенитные ракетные комплексы С-300 украинской армии (советского производства) ограничены дальностью до 100 км, в отличие от современных российских ЗРК С-400 или авиационных гиперзвуковых ракет Р-37М "воздух – воздух", способных поражать цели на расстоянии до 400 км.
Поэтому бомбардировщики ВКС России без особого риска, круглосуточно "утюжат" позиции и объекты логистики противника. Украинская армия в минувшем апреле потеряла убитыми более 15 тысяч солдат, а еще – 430 танков и бронемашин, 225 артиллерийских орудий, 18 установок РСЗО.
По данным Military Watch, удары "через линию фронта" значительно ограничили "способность Украины вести войну", и лишь один российский массированный удар по железнодорожному узлу и складам в Павлограде уничтожил два дивизиона ЗРК С-300, баллистические ракеты для ОТРК "Гром-2", сотни тонн боеприпасов ВСУ.
Американское издание подчеркивает, что Россия стремительно уничтожает самое ценное оружие и склады боеприпасов Украины.
Ранее начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак констатировал, что Украина очень далека от победы – ее ресурсы и военный потенциал Запада стремительно сокращаются, а Россия имеет неограниченные возможности для продолжения боевых действий.
Новый взгляд на гравитацию
Американские поставки киевскому режиму нескольких тысяч переносных зенитных ракетных комплексов типа FIM-92 Stinger, активные натовские "обмены" в пользу ВСУ советских ЗРК "Бук", "Тор", С-300 в разных странах, и отдельные западные комплексы ПВО – создали определенные препятствия для применения российских свободнопадающих (гравитационных) авиабомб в зоне СВО.
Умные (управляемые) планирующие авиационные боеприпасы ВКС России калибра от 250 кг до 1500 кг эффективно компенсировали и буквально подорвали все противовоздушные усилия Запада на украинском ТВД.
Кроме выпуска изначально крылатых корректируемых авиабомб разной мощности, оборонная промышленность РФ быстро нарастила объемы модернизированных фугасных авиабомб (ФАБ).
По данным источника ТАСС в российском ОПК, усовершенствованная ФАБ-250 (гравитационная авиабомба калибра 250 кг) получила "крылатую платформу" и инерциальную навигационную систему. Окрыленная, высокоточная ФАБ-250 отцепляется от бомбардировщика на скорости 800 – 900 км в час и планирует к цели на дальность до 80 км.
Обновленная российская авиабомба ФАБ-500 образца 1962 года также получила дополнительный модуль управления и коррекции с раскладывающимся крылом и хвостовым оперением, что превратило ее в планирующую, высокоточную.
Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 способен нести 24 авиабомбы ФАБ-250 или 14 бомб калибра 500 кг, или три полуторатонные бомбы.
Представляете, чего стоит противнику один вылет Су-34?!
Также напомню, оборонная промышленность РФ освоила серийный выпуск новейших корректируемых авиабомб большого могущества до начала СВО.
Так, мощная планирующая УПАБ-500Б несет 390 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность полета – до 40 километров. Авиабомба предназначена для высокоточного поражения вооружения и военной техники, объектов ВПК, автомобильных и железнодорожных мостов противника с использованием с инерциально-спутниковой системы наведения (круговое вероятное отклонение от цели – не более 10 метров).
Высокоточная УПАБ-1500Б доставляет противнику 1010 килограммов взрывчатого вещества. На удалении до 50 км от места сброса эффективно уничтожает особо прочные объекты военной инфраструктуры, к примеру, заглубленные командные пункты ВСУ.
Авиабомбы УПАБ-1500Б начали применять в зоне СВО весной 2022 года, в Мариуполе. Первыми попали под раздачу боевики группировки "Азов" (запрещена в России).
В подобных боеприпасах реализован принцип "запустил-забыл". Высокоточное уничтожение целей гарантировано.
Массированное применение российских планирующих авиабомб методично "стирает" с лица земли укрепрайоны и натовское вооружение ВСУ на переднем крае и в оперативном тылу (поставлены 230 танков и 1550 единиц другой бронетехники).
Существующие и перспективные системы ПВО здесь практически бессильны. Авиабомбы всех калибров совместимы с многоцелевыми истребителями Су-30СМ и Су-35, фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и штурмовиками Су-25.
Полагаю, совсем неслучайно на Западе начали публиковать негативные сценарии для Украины, и даже в Белом доме опасаются, что "контрнаступление" ВСУ обернется "кровавой бойней".
На слушаниях в Конгрессе 2 мая помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила: "Мы не должны делать ошибку, недооценивая военный потенциал России, потому что ставки, связанные с ошибкой, слишком высоки".
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