https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/kak-planiruyuschie-bomby-rossii-podryvayut-boevoy-potentsial-vsu-1045625816.html

Как планирующие бомбы России подрывают боевой потенциал ВСУ

Как планирующие бомбы России подрывают боевой потенциал ВСУ

Массированное применение управляемых планирующих авиабомб ВКС России эффективно подрывает боевой потенциал украинской армии и лишает киевский режим шансов на... 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T09:00+0300

2023-05-04T09:00+0300

2023-05-04T10:23+0300

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Авиация и ПВО противника стремятся к нулю, пехота придавлена к земле, бронетехника маскируется в населенных пунктах, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Россия за время СВО многократно нарастила производство наиболее востребованных вооружений и могущественных боеприпасов.США и НАТО серьезно обеспокоены массированным применением в зоне СВО российских управляемых планирующих авиабомб калибра 250, 500 и 1500 кг, от которых у ВСУ нет защиты и ударных средств противодействия.Кроме сотен килограммов взрывчатки, каждая крылатая "Валькирия" из России имеет спутниковую навигацию и попадает точно в цель на удалении до 70 км от точки сброса, то есть самолет-носитель находится вне досягаемости комплексов ПВО противника.Боевая эффективность планирующих авиабомб сопоставима с высокоточным ракетным вооружением, а более низкая цена позволяет применять такие боеприпасы в режиме нон-стоп без особой нагрузки для бюджета РФ.Зенитные ракетные комплексы С-300 украинской армии (советского производства) ограничены дальностью до 100 км, в отличие от современных российских ЗРК С-400 или авиационных гиперзвуковых ракет Р-37М "воздух – воздух", способных поражать цели на расстоянии до 400 км.Поэтому бомбардировщики ВКС России без особого риска, круглосуточно "утюжат" позиции и объекты логистики противника. Украинская армия в минувшем апреле потеряла убитыми более 15 тысяч солдат, а еще – 430 танков и бронемашин, 225 артиллерийских орудий, 18 установок РСЗО.По данным Military Watch, удары "через линию фронта" значительно ограничили "способность Украины вести войну", и лишь один российский массированный удар по железнодорожному узлу и складам в Павлограде уничтожил два дивизиона ЗРК С-300, баллистические ракеты для ОТРК "Гром-2", сотни тонн боеприпасов ВСУ.Американское издание подчеркивает, что Россия стремительно уничтожает самое ценное оружие и склады боеприпасов Украины.Ранее начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак констатировал, что Украина очень далека от победы – ее ресурсы и военный потенциал Запада стремительно сокращаются, а Россия имеет неограниченные возможности для продолжения боевых действий.Новый взгляд на гравитациюАмериканские поставки киевскому режиму нескольких тысяч переносных зенитных ракетных комплексов типа FIM-92 Stinger, активные натовские "обмены" в пользу ВСУ советских ЗРК "Бук", "Тор", С-300 в разных странах, и отдельные западные комплексы ПВО – создали определенные препятствия для применения российских свободнопадающих (гравитационных) авиабомб в зоне СВО.Умные (управляемые) планирующие авиационные боеприпасы ВКС России калибра от 250 кг до 1500 кг эффективно компенсировали и буквально подорвали все противовоздушные усилия Запада на украинском ТВД.Кроме выпуска изначально крылатых корректируемых авиабомб разной мощности, оборонная промышленность РФ быстро нарастила объемы модернизированных фугасных авиабомб (ФАБ).По данным источника ТАСС в российском ОПК, усовершенствованная ФАБ-250 (гравитационная авиабомба калибра 250 кг) получила "крылатую платформу" и инерциальную навигационную систему. Окрыленная, высокоточная ФАБ-250 отцепляется от бомбардировщика на скорости 800 – 900 км в час и планирует к цели на дальность до 80 км.Обновленная российская авиабомба ФАБ-500 образца 1962 года также получила дополнительный модуль управления и коррекции с раскладывающимся крылом и хвостовым оперением, что превратило ее в планирующую, высокоточную.Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 способен нести 24 авиабомбы ФАБ-250 или 14 бомб калибра 500 кг, или три полуторатонные бомбы.Представляете, чего стоит противнику один вылет Су-34?!Также напомню, оборонная промышленность РФ освоила серийный выпуск новейших корректируемых авиабомб большого могущества до начала СВО.Так, мощная планирующая УПАБ-500Б несет 390 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность полета – до 40 километров. Авиабомба предназначена для высокоточного поражения вооружения и военной техники, объектов ВПК, автомобильных и железнодорожных мостов противника с использованием с инерциально-спутниковой системы наведения (круговое вероятное отклонение от цели – не более 10 метров).Высокоточная УПАБ-1500Б доставляет противнику 1010 килограммов взрывчатого вещества. На удалении до 50 км от места сброса эффективно уничтожает особо прочные объекты военной инфраструктуры, к примеру, заглубленные командные пункты ВСУ.Авиабомбы УПАБ-1500Б начали применять в зоне СВО весной 2022 года, в Мариуполе. Первыми попали под раздачу боевики группировки "Азов" (запрещена в России).В подобных боеприпасах реализован принцип "запустил-забыл". Высокоточное уничтожение целей гарантировано.Массированное применение российских планирующих авиабомб методично "стирает" с лица земли укрепрайоны и натовское вооружение ВСУ на переднем крае и в оперативном тылу (поставлены 230 танков и 1550 единиц другой бронетехники).Существующие и перспективные системы ПВО здесь практически бессильны. Авиабомбы всех калибров совместимы с многоцелевыми истребителями Су-30СМ и Су-35, фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и штурмовиками Су-25.Полагаю, совсем неслучайно на Западе начали публиковать негативные сценарии для Украины, и даже в Белом доме опасаются, что "контрнаступление" ВСУ обернется "кровавой бойней".На слушаниях в Конгрессе 2 мая помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила: "Мы не должны делать ошибку, недооценивая военный потенциал России, потому что ставки, связанные с ошибкой, слишком высоки".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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россия, украина, донбасс, сша, мнение, авторы, колумнисты