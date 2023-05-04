https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/net-denezhnoy-massy-pochemu-v-abkhazii-dorogie-kredity-1045631720.html

Нет денежной массы: почему в Абхазии дорогие кредиты

Нет денежной массы: почему в Абхазии дорогие кредиты

В банковской сфере Абхазии средняя процентная ставка по кредитам в 2022 году составила 22,9% годовых. Это довольно дорогой заем по сравнению с кредитными... 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T14:46+0300

2023-05-04T14:46+0300

2023-05-04T15:52+0300

абхазия

банки

финансы

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Почему в республике сложилась такая ситуация и как ее можно исправить, рассказали в эфире радио Sputnik зампредседателя правления Сбербанка Абхазии Руслан Джугелия и глава управления исследования информации и статистики Банка Абхазии Георгий Квеквескири.SputnikСегодня банки Абхазии предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также кредитным организациям. В 2022 году, по данным Банка Абхазии, было выдано 13 965 кредитов на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Основная доля заемщиков – физические лица, они взяли 13,5 тысячи кредитов на сумму 2 миллиарда рублей. Юрлицам было выдано 1,8 миллиарда рублей, индивидуальным предпринимателям – около 400 миллионов.По словам зампередседателя правления Сбербанка Абхазии Руслана Джугелия, ставка довольно высока, но другого выхода нет – республика не имеет доступа к международным источникам заимствования."Процентные ставки, конечно, довольно высоки, если сравнивать с Российской Федерацией. По данным видам кредитов это 36% годовых. Но высокие ставки обусловлены отсутствием в банковском секторе республики длинных дешевых ресурсов, так как мы не имеем доступа к международным источникам заимствования. Основной источник финансирования банковской системы – вклады и депозиты физических лиц, которые мы привлекаем на внутреннем рынке. Их объем ограничен, и стоимость, само собой, высокая. Из этого и складывается дороговизна, высокие ставки по кредитам", – пояснил Джугелия.Другая проблема банковского сектора Абхазии – отсутствие долгосрочных кредитов. Здесь причины аналогичны. Как отметил глава управления исследования информации и статистики Банка Абхазии Георгий Квеквескири, для этого также необходимы средства, которыми банки не обладают."Для того, чтобы выдавать долгосрочные кредиты, нужно иметь средства. Откуда их взять? У нас на данный момент это либо вклады физлиц, либо кредиты, привлеченные от Национального банка. Но возможности Нацбанка на данный момент практически исчерпаны, потому как из совокупного кредитного портфеля более 2 миллиардов рублей были в порядке рефинансирования получены от него. А откуда еще взять ресурс? Наши банки сегодня не обладают собственными средствами, чтобы выдавать деньги на долгий срок. Либо для этого должен быть привлечен льготный кредит по какой-либо льготной процентной ставке для дальнейшего кредитования на долгий срок, либо докапитализация Национального банка с целью дальнейшего рефинансирования. Но это, к сожалению, очень трудно реализуемо", – сказал Квеквескири.Все может изменитьсяСитуация с дорогими кредитами будет меняться, но на это нужно время. По словам представителя Сбербанка Абхазии Руслана Джугелия, необходимо, чтобы банковская система накопила определенный собственный капитал. Сегодня же этот сектор экономики лишь продолжает развиваться.Но важное условие развития банковского сектора, как отметил Георгий Квеквескири – возвращение кредитов заемщиками."Когда выданные кредиты не обслуживаются как следует, сумма изымается из оборота, и эти деньги не поступают в банковскую систему для мультипликативного эффекта. Это приводит к нехватке денег для дальнейшего кредитования субъектов экономики и населения в целом", – сказал он.Как отмечает Руслан Джугелия, в последние годы ситуация с погашением займов изменилась в лучшую сторону благодаря минимизации рисков со стороны банков."По всем видам кредитов мы минимизируем риски банка. По небольшим кредитам это поручительство физических лиц, по более крупным – ликвидные залоги, а именно, коммерческая недвижимость. С жилой недвижимостью у нас всегда возникали проблемы. То есть когда кредит остается непогашенным, вопрос изъятия у собственника жилой недвижимости довольно проблематичен, ввиду наших норм законодательства. Поэтому мы в залог берем только коммерческую недвижимость. Что касается нынешней ситуации, то среди кредитов, которые выдавались с 2016 года, проблемных минимальное количество. Их буквально на пальцах можно посчитать. А те кредиты, которые выдавались в 2000-х годах, там довольно большой объем проблемных кредитов. Они были выданы без надлежащего обеспечения. Это все легло тяжелым бременем на банковскую систему", – добавил Джугелия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/takie-obstoyatelstva-kvekveskiri-i-dzhugeliya-o-kreditnoy-politike-v-abkhazii--1045608772.html

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