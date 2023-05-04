https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/sredstva-pvo-rossii-sbili-za-sutki-14-ukrainskikh-dronov-v-zone-spetsoperatsii-1045639565.html

Средства ПВО России сбили за сутки 14 украинских дронов в зоне спецоперации

Средства ПВО России сбили за сутки 14 украинских дронов в зоне спецоперации

Всего с начала специальной военной операции было уничтожено почти четыре тысячи беспилотных летательных аппаратов ВСУ. 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T20:33+0300

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 14 украинских беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Министерство обороны России. Ведомство сообщает, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России было нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах. Были уничтожены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и Центра сил специальных операций ВСУ "Юг", склад боеприпасов, хранилище топлива.На Купянском направлении противник потерял до 30 солдат, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, на Красно-Лиманском направлении - до 70 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, гаубицу "Мста-Б".Минобороны сообщает, что на Донецком направлении российские войска освободили два квартала Артемовска. Авиация совершила шесть вылетов, артиллерия выполнила 57 огневых задач в данном районе. Всего же за сутки на этом направлении были уничтожены до 255 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Киев потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Херсонском направлении - до 35 солдат, шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и "Мста-Б".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/kak-planiruyuschie-bomby-rossii-podryvayut-boevoy-potentsial-vsu-1045625816.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-sklad-boepripasov-v-sumskoy-oblasti-1045623797.html

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