https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/sokhranit-pamyat-kak-abkhaziya-gotovitsya-k-prazdnovaniyu-9-maya-1045650248.html
Сохранить память: как Абхазия готовится к празднованию 9 Мая
Сохранить память: как Абхазия готовится к празднованию 9 Мая
Пресс-конференция, посвященная совместными мероприятиям представительства Россотрудничества в Абхазии и Государственного музея Боевой Славы имени Владислава... 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T13:45+0300
2023-05-05T13:45+0300
2023-05-05T14:56+0300
пресс-центр
пресс-центр
9 мая
вов
абхазия
сухум
музей боевой славы
представительство россотрудничества в украине
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Ко Дню Победы в Сухуме уже провели показы фильма, фотовыставку, памятную акцию. О том, какие еще праздничные мероприятия ждут жителей Абхазии, рассказали на пресс-конференции представители Россотрудничества и музея.Асмат Цвижба, SputnikПодготовка к праздникуПо словам руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова, праздничные мероприятия начались еще 21 апреля – по инициативе Россотрудничества в средней школе Эшеры прошла акция "Сад памяти". Сотрудниками представительства и школьниками были высажены 25 саженцев деревьев.Дмитрий Федотов отметил, что проведение подобной акции было особенно важно, так как таким образом школьники смогут сохранить память о погибших в годы войны.С 25 апреля совместно с Музеем Боевой Славы был организован показ фильма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева, а также фотовыставка "Нюрнбергский процесс".С 25 апреля проходит и традиционная акция "Георгиевская лента". Ленточки раздают сотрудникам различных организаций и всем желающим.Также в рамках празднования Дня Победы состоялся "Диктант Победы". В этом году, как отметил Федотов, в диктант, помимо вопросов о России, были добавлены и факты, связанные с Абхазией, ее роли в Великой Отечественной войне.По мнению Дмитрия Федотова, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны особенно важно сейчас, в условиях специальной военной операции на Украине."Это пример того, как люди теряют память", – сказал он.Акции и праздничный концертПо словам директора Музея Боевой Славы Мзии Бейя, 6 мая в 11:00 почетный караул Российской военной базы в Абхазии передаст почетному караулу Министерства обороны республики частичку Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Москве. Огонь будет передан официально на площади у Музея Боевой Славы, где состоится небольшая праздничная программа и будут раздаваться георгиевские ленты.Дмитрий Федотов добавил, что частичка огня будет привезена в Абхазию волонтерами ночью 5 мая. Кроме того, представители районных администраций также могут забрать частичку огня, чтобы зажечь его во время памятных мероприятий.Совместно с Россотрудничеством Музей по традиции 9 мая проведет акцию "Бессмертный полк". Как отметила Бейя, пронести портрет своего родственника сможет любой желающий. Подробности о проведении акции будут известны позже.Также 9 мая сотрудники музея и Россотрудничества планируют лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии.В Сухуме ко Дню Победы в десятый раз пройдет велопробег "Спасибо за Победу". Велопробег пройдет в Сухуме и Гулрыпше. Подробнее о мероприятии Россотрудничество сообщит на официальных страницах в социальных сетях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/okolo-70-chelovek-prinyali-uchastie-v-aktsii-diktant-pobedy-v-abkhazii-1045510943.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-abkhazii-9-maya-1045575014.html
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пресс-центр , 9 мая, вов, абхазия, сухум, музей боевой славы, представительство россотрудничества в украине
пресс-центр , 9 мая, вов, абхазия, сухум, музей боевой славы, представительство россотрудничества в украине
Сохранить память: как Абхазия готовится к празднованию 9 Мая
13:45 05.05.2023 (обновлено: 14:56 05.05.2023)
Пресс-конференция, посвященная совместными мероприятиям представительства Россотрудничества в Абхазии и Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия 5 мая.
Ко Дню Победы в Сухуме уже провели показы фильма, фотовыставку, памятную акцию. О том, какие еще праздничные мероприятия ждут жителей Абхазии, рассказали на пресс-конференции представители Россотрудничества и музея.
Подготовка к празднику
По словам руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова, праздничные мероприятия начались еще 21 апреля – по инициативе Россотрудничества в средней школе Эшеры прошла акция "Сад памяти". Сотрудниками представительства и школьниками были высажены 25 саженцев деревьев.
Дмитрий Федотов отметил, что проведение подобной акции было особенно важно, так как таким образом школьники смогут сохранить память о погибших в годы войны.
С 25 апреля совместно с Музеем Боевой Славы был организован показ фильма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева, а также фотовыставка "Нюрнбергский процесс".
С 25 апреля проходит и традиционная акция "Георгиевская лента". Ленточки раздают сотрудникам различных организаций и всем желающим.
Также в рамках празднования Дня Победы состоялся "Диктант Победы". В этом году, как отметил Федотов, в диктант, помимо вопросов о России, были добавлены и факты, связанные с Абхазией, ее роли в Великой Отечественной войне.
По мнению Дмитрия Федотова, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны особенно важно сейчас, в условиях специальной военной операции на Украине.
"Это пример того, как люди теряют память", – сказал он.
Акции и праздничный концерт
По словам директора Музея Боевой Славы Мзии Бейя, 6 мая в 11:00 почетный караул Российской военной базы в Абхазии передаст почетному караулу Министерства обороны республики частичку Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Москве. Огонь будет передан официально на площади у Музея Боевой Славы, где состоится небольшая праздничная программа и будут раздаваться георгиевские ленты.
9 мая огонь памяти будет передан и зажжен у Памятника неизвестному солдату в Сухуме.
Дмитрий Федотов добавил, что частичка огня будет привезена в Абхазию волонтерами ночью 5 мая. Кроме того, представители районных администраций также могут забрать частичку огня, чтобы зажечь его во время памятных мероприятий.
Совместно с Россотрудничеством Музей по традиции 9 мая проведет акцию "Бессмертный полк". Как отметила Бейя, пронести портрет своего родственника сможет любой желающий. Подробности о проведении акции будут известны позже.
Также 9 мая сотрудники музея и Россотрудничества планируют лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии.
9 мая, в 19:00, в Госфилармонии состоится праздничный концерт, в котором, по словам Федотова, примут участие три коллектива федерального уровня. Вход на концерт бесплатный.
В Сухуме ко Дню Победы в десятый раз пройдет велопробег "Спасибо за Победу". Велопробег пройдет в Сухуме и Гулрыпше. Подробнее о мероприятии Россотрудничество сообщит на официальных страницах в социальных сетях.