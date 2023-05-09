https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/9-maya-my-poteryali-golovy-veteran-ekaterina-sinyavskaya-rasskazala-o-svoem-boevom-puti-1045652437.html

"9 мая мы потеряли головы": ветеран Екатерина Синявская рассказала о своем боевом пути

"9 мая мы потеряли головы": ветеран Екатерина Синявская рассказала о своем боевом пути

В поселке Агудзера Гулрыпшского района живет одна из старейших участниц Великой Отечественной войны Екатерина Синявская. Боевой путь Екатерины Васильевны... 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T14:10+0300

2023-05-09T14:10+0300

2023-05-09T15:56+0300

вов

абхазия

великая отечественная война

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О войне и мире Екатерины Синявской читайте в материале корреспондента Sputnik.Sputnik22 июня 1941 года 18-летняя Екатерина Васильевна отмечала выпускной. После школы она планировала стать врачом, но этим планам не суждено было сбыться. Ей был уготован другой путь.В 1942 году, в самый разгар боевых действий, когда Ленинград был в блокаде, а за Сталинград шла ожесточенная битва, на фронт начали призывать и женщин. Екатерина Васильевна вместе с другими 900 девушками из Абхазии встала на защиту Родины.Идти на фронт Екатерине Васильевне не было страшно. Единственное, как она признается, было жалко расставаться с длинными косами – "в армии-то с косами не ходят"."Я грустная сижу, и тут ко мне подошел военный человек, который следил за поведением девушек. Он говорит: "Вы чего такая грустная?" Я ему сказала, что мне жалко, что мне мои косы отрежут. А он говорит: "Вы укажите мне, кто вам эти косы отрежет, я ему голову отрежу". Он меня успокоил и пошел дальше", – с улыбкой рассказывает Екатерина Васильевна.По распределению Синявская попала в Батуми. Главной задачей было защищать порт от немецких самолетов. Там же, в порту, располагалась боевая артиллерия. Екатерина Васильевна одновременно была дальномерщиком, прибористом и связистом.По словам Синявской, батумский порт был единственным портом, который немцы не бомбили. На войне Екатерина Васильевна не получила ни контузии, ни ранений, но один день в ее памяти остался навсегда."Нам сообщили, что бомбить порт летят 36 вражеских самолетов. Времени нет. Было принято решение сделать дымовую завесу. Мы не видели друг друга, нечем было дышать. Эту тишину, а за ней гул летящих самолетов страшно вспоминать. Мы все стояли в таком месте, под которым находились трубы с бензином и керосином. Нам хватило бы одной бомбы… И тут мы понимаем, что немецкие самолеты пролетают мимо. Тишина. Потом начались взрывы, оказывается, поодаль был построен "лжепорт", его немцы и начали бомбить. Дымовая завеса рассеялась, мы посмотрели друг на друга – все были белее мела", – вспоминает ветеран.Батуми-Сухум-Дальний ВостокВ Батуми Екатерина Синявская прослужила три года. За это время ее назначили комсоргом батальона. Затем ее направили в Сухум комсоргом 20 зенитно-пулеметной батареи, которая защищала железнодорожные мосты от бомбежек. А уже перед самым концом войны перед дивизионом Екатерины Синявской поставили новую задачу.День Победы, 9 мая 1945 года, Екатерина Васильевна вместе с другими сослуживцами отмечала в пульмановских вагонах. Девушки поначалу даже не знали, что Берлин пал. Они сидели на полу в поезде, ноги свесив вниз, а люди на улице что-то кричали и бросали в них цветы."Мы не понимали, почему так себя ведут женщины. И вот, когда мы приехали на Байкал, нас стали поздравлять. Мы поначалу не понимали, с чем нас поздравляют. Оказывается, с Днем Победы. Вот эти женщины, которые по пути нам цветы бросали, думали, что мы с Запада едем. А когда нам сказали, что День Победы, мы потеряли головы. Бросали пилотки вверх, с кем обнимались, с кем целовались. Такая радость была, неописуемая. Как мы находили свои пилотки – не знаю", – с улыбкой вспоминает Екатерина Васильевна.На Дальнем Востоке Синявская прослужила еще полгода. После того как война Америки с Японией закончилась, девушек стали демобилизовывать.С Дальнего Востока в Абхазию Синявская добиралась долго. Домой она вернулась лишь в ноябре 1945 года, спустя 3,5 года армии. Как признается, сейчас она удивляется, как можно было столько времени находиться вдали от дома и близких. Тогда же она не чувствовала тяжести, потому что знала, что "делает доброе дело – защищает Родину”.“Он служил на Западе”После службы Екатерина Васильевна вернулась домой, в Кодор. Здесь же она встретила своего будущего мужа."Я только приехала в Абхазию, иду домой к родителям, тогда мы жили в Кодоре на квартире, которая была расположена в бараках. Иду мимо этих бараков, а там стоит молодой человек, Александр Синявский. Он жил в соседней квартире. Этот Синявский учился в Сухумском индустриальном техникуме. Он приехал раньше, потому что был на Западе. Я его еще по школе знала, но у нас никаких дружественных отношений не было. Единственное, когда я была школьницей, он обратил на меня внимание и хотел за мной ухаживать. Я хотела, чтобы он познакомился с моими родителями, а он почему-то постеснялся. С моей стороны ничего не было. И вот, когда я вернулась, начались ухаживания с его стороны", – вспоминает Екатерина Васильевна.В 1947 году Екатерина Васильевна вышла замуж. Свадьбу сыграли скромно в кругу самых близких. Но самым главным, как отмечает Синявская, было свадебное платье. Его ветеран сшила вместе с мамой из японского крепдешина, подаренного всем служившим девушкам после демобилизации.У четы Синявских родились два сына. Но оба ушли из жизни рано. Несколько лет назад не стало и ее супруга Александра Синявского.После войны Екатерина Васильевна долгое время работала учителем немецкого языка в одной из Гулрыпшских школ.Уже больше 30 лет прошло с тех пор, как Синявская ушла на заслуженный отдых. Сегодня ветеран живет вместе с внуком.100-летней Екатерине Васильевне уже сложно передвигаться. Она все реже выходит на улицу. "Общается" с природой Синявская сидя на веранде.Самое главное увлечение и утешение для ветерана сегодня – поэзия. Ветеран наизусть помнит много стихов и поэм. Но больше всего любит "Медного всадника" и "Цыган" Пушкина."Верующие женщины для того, чтобы себя убедить, становятся на колени и читают молитвы. Я же атеист, я этих молитв не знаю. Но зато я знаю много стихотворений. Если читать "Медный всадник" про себя, это занимает 15 минут. Я читаю стихи и стихи меня успокаивают", – добавляет ветеран.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/eto-byla-tyazhelaya-voyna-istoriya-veterana-velikoy-otechestvennoy-alekseya-shoniya-1045652699.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-i-veteranov-s-dnem-pobedy-1045711054.html

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вов, абхазия, великая отечественная война