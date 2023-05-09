https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/eto-byla-tyazhelaya-voyna-istoriya-veterana-velikoy-otechestvennoy-alekseya-shoniya-1045652699.html

"Это была тяжелая война": история ветерана Великой Отечественной Алексея Шония

"Это была тяжелая война": история ветерана Великой Отечественной Алексея Шония

Алексей Шония – ветеран Великой Отечественной войны, он добровольно ушел на фронт и участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Керчи и Ростова. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T08:55+0300

2023-05-09T08:55+0300

2023-05-09T08:57+0300

вов

в абхазии

ветераны

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/08/1045704304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc6233059d1d941fd33db0275f923a4c.jpg

На двери квартиры ветерана "золотая" табличка "В это доме живет ветеран Великой Отечественной войны Шония Алексей Иосифович". Ее повесили к 75-летнему юбилею ВОВ.В комнате на столе у ветерана фото с внуками, абхазский флаг, книги о войне и альбом с биографией и фотографиями Алексея Шония – подарок от школьников. На первой странице черное-белое фото молодого человека в военной форме."Не старейте, оставайтесь всегда такими же молодыми!" – приветствует нас ветеран и просит подать ему его "Волгу". Так Шония называет свои ходунки, без которых передвигаться уже практически не может. Общение с журналистами тоже дается мужчине тяжело, но он искренне рад гостям.Асмат Цвижба, Sputnik"Не отдавайте Родину""Это была тяжелая война. Сейчас всякое говорят, но я вам вот что скажу – Сталин был мужик! На фронте была дисциплина, было уважение", – начинает свой рассказ Алексей Иосифович.По паспорту Шония 99 лет, на самом деле ветерану 15 мая исполнится 101 год. Мать Алексея умерла при родах, на воспитание его взял родной дядя, чье отчество он и носит, в свидетельстве о рождении дядя указал 1924 год.После бомбежки Крымского полуострова училище было эвакуировано из Краснодара в Сочи, а затем в Ереван, где Алексей и окончил обучение в 1942 году в звании младшего лейтенанта.В том же году выпускники военных училищ из Краснодара, Тбилиси, Баку и Буйнакска были отправлены в город Зверево Ростовской области, а Шония был назначен заместителем командира пулеметного взвода, позже он был переведен в разведбатальон.В Ростове Алексей и получил свое первое ранение в область шеи и груди, затем при освобождении Киева был ранен в плечо. Ветеран порывался нам его показать, но невестка настояла – не стоит делать этого, поверят на слово."Была глубокая ночь. Наша дивизия приблизилась к городу и заняла свои места. Мы, никогда не знавшие войны 18-летние парни, немного побаивались. Мы не знали, что может произойти через несколько минут. Я никогда не забуду слова одного из раненых солдат: "Не отдавайте нашу Родину этим тварям!" Возможно, эти слова помогли нам одержать победу в этом бою", — вспоминал бои за освобождение Киева ветеран в одном из интервью Sputnik.Вместе с Алексеем на фронт ушли многие его ровесники из Кутола. Для родной сельской школы он подготовил стенд с фотографиями офицеров Советской армии, участвовавших в Великой Отечественной войне."Я сейчас не могу разглядеть их лица, зрение подводит, но почти никто из них так и не вернулся домой", – говорит он.Еще одна войнаВ 1944 году Алексей Шония был демобилизован, вернулся в Абхазию и начал работать в кутолской школе военруком. После 1945 года Шония переехал в Ткуарчал и стал работать в "Ткуарчалшахтострой", а затем в "Ткуарчалуголь", занимался горно-очистными работами, был мастером-взрывником.Этот опыт помог ему в годы Отечественной войны народа Абхазии. Он стал сапером, минировал мосты и дороги на пути к Ткуарчалу. Во время обстрела города получил ранение в руку."Когда враг подошел к Ткуарчалу, рассказывает командир саперной роты Ткуарчалского батальона "Дед", у защитников города почти не было оружия, и выручило нас то, что благодаря имеющимся запасам взрывчатки для горных работ, нам удалось заминировать все подходы к Ткуарчалу: мосты, дороги… Костяк саперной группы сложился из горнорабочих. Постепенно наш коллектив вырос, мы перешли на минирование и проведение диверсионных работ далеко за пределами города, в Очамчырском районе…. Мужественно выполняли саперную работу Юрий Габелия (он потерял ногу), Валерий Качабава, Резо Логуа (ранены), Алексей Шония (отец тележурналиста Анатолия Шония), Костя Кирия, Иван Лагвилава, Вахтанг Шат-ипа", – писал в газете "Республика Абхазия" 8 августа 1993 года Валерий Шамба.Долгие годы Алексей Шония возглавлял Союз ветеранов Великой Отечественной войны, не раз принимал участие в Параде Победы на Красной Площади. В 2015 году он также участвовал в празднованиях у Кремля, об этом свидетельствует фотография на стене.Китель ветерана увешан всевозможными наградами. Он награжден орденом Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы, орденом Октябрьской революции, более 30 медалями за освобождение различных городов. Кроме того, за участие в Отечественной войне народа Абхазии Шония награжден медалью "За отвагу".Алексей воспитал троих сыновей, которых уже нет в живых. У ветерана семь внуков и столько же правнуков. За Алексеем Иосифовичем ухаживает невестка, по словам которой, ветеран мечтает дожить до Дня Победы 9 мая.– Алексей Иосифович, а вы знаете, моя мама тоже родом из Кутола. Мой дед Тарсхан Сакания, его братья тоже воевали в Великой Отечественной, – делюсь я с ветераном.Как только мы с Алексеем Иосифовичем нашли общие кутолские связи, он заявил, что без совместного фото меня не отпустит, а мы уверили его, что через пару недель придем поздравлять со 101-м днем рождения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1039758068.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/prezident-abkhazii-pozdravil-vladimira-putina-s-dnem-pobedy-1045706086.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/vlasti-abkhazii-pozdravili-veteranov-s-dnem-pobedy-1045705311.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

вов, ветераны, абхазия