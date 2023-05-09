https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/vspominaya-velikuyu-pobedu-istoriya-veterana-voyny-aykarama-manukyana-1045652173.html

Вспоминая Великую Победу: история ветерана войны Айкарама Манукяна

Вспоминая Великую Победу: история ветерана войны Айкарама Манукяна

Айкарам Манукян из села Бзыбь в годы Великой Отечественной войны служил в 91-й бригаде 4-го отдельного батальона. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T18:20+0300

2023-05-09T18:20+0300

2023-05-09T18:20+0300

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О том, как Манукян помогал Советской армии приблизить победу, почему он решил остаться в Абхазии и как в республике сложилась его судьба, как он отметил свое столетие и почему остался без "крыльев", читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава."Порох" еще естьПожилой мужчина в солнцезащитных очках, с костылем в одной руке и тростью в другой с трудом преодолел несколько ступенек и вышел навстречу гостям. Будто извиняясь за то, что его пришлось немного подождать, ветеран Великой Отечественной войны Айкарам Манукян пожаловался на боли в левой ноге, которая периодически опухает.Было бы удивительно, если в таком возрасте ветеран ни на что не сетовал. Манукяну в этом году исполнится 101 год. Его сын Александр рассказал, что еще несколько дней назад Айкарам Тигранович "бегал", как мальчишка, и наколол столько дров, что ими можно было бы заполнить грузовик. Более того, пенсионер до сих пор находит силы возиться в саду и огороде, а буквально перед Пасхой он приехал из Краснодара, где гостил у младшего сына. Непростой путь от Кубани до своего дома в селе Бзыбь со всеми перевалами, спусками и подъемами он легко проехал на автомобиле в качестве пассажира.Если физическое состояние долгожителя немного стало подводить, то памяти его могут позавидовать даже молодые. Ветеран прекрасно помнит все, что происходило в его жизни, с самых ранних лет. Особенно ярко в его воспоминаниях сохранились события, которые произошли в период Великой Отечественной войны. Более десятка наград на его груди также не дают ему об этом забыть.Айкарам Манукян родился в 1922 году в Варденисе в Армении. В 1942 году, когда ему было 20 лет, его призвали в армию. Спустя месяц его отправили служить в Абхазию в 91-й бригаде 4-го отдельного батальона."Немцы уже находились в Туапсе. Шла оборона Закавказья. Мы поставляли продовольствие и боеприпасы солдатам, которые держали позиции в горной местности. Техники не было. Таскали груз на лошадях, ишаках и на собственных спинах. Было тяжело, но по-другому нельзя было", – поделился ветеран.Труженикам тыла, как и солдатам, особенно тяжело приходилось зимой, когда выпадали полутораметровые снежные сугробы. Непогода не могла стать причиной для приостановки поставок на позиции, и Манукян вместе с товарищами с трудом, но все же добирались до пункта назначения.Настал долгожданный День Победы. 9 мая 1945 года Манукян встретил в Абхазии. По его словам, это был один из самых счастливых дней в его жизни. Все ликовали, танцевали, бросали в воздух каски и пилотки, но праздничного застолья не было.Каждое 9 Мая Манукян старается принять участие в праздничных и памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Получится у него сделать это в этом году или нет, он пока не знает. Все, по его словам, зависит от состояния здоровья.Как один деньПосле победы Айкарам Манукян не покинул Абхазию, он стал работать в строительном батальоне. Лишь в 1949 году, спустя восемь лет после того как он уехал из Армении, ему удалось вернуться домой. Пробыл он там всего один месяц, так как в Абхазии его ждала невеста."Папа не хотел меня отпускать обратно в Абхазию, но я ему объяснил, что меня здесь ждет девушка. В итоге мы приехали с папой сюда, забрали ее, поженились. В Армении мы жили около года. В то время там был голод. Я забрал жену, младшую сестру и приехал сюда. Родители и братья остались там", – рассказал он.По возвращении в Абхазию, Манукян стал работать пожарным, а его супруга Груния Багарян трудилась в колхозе. Они купили небольшой участок в селе Бзыбь и построили дом. У них родились два сына и две дочери. В том, сколько именно у него внуков и правнуков, ветеран немного путается, но количество праправнуков он назвал сходу – ровно дюжина – восемь мальчиков и четыре девочки.В 2006 году ушла из жизни супруга ветерана Груния Багарян. Сам Манукян об этом ничего не сказал, но его сын отметил, что это стало сильным ударом для отца. Супруги были очень близки, они прожили вместе почти 60 лет."Он очень тяжело это перенес. Постоянно плакал. Говорил, что словно остался без крыльев", – сказал Александр.За плечами у Манукяна в общей сложности 25 лет военной службы. Выработанные годами привычки у него сохранились по сей день. Каждое утро он встает в 6:00 и ложится спать в 22:00. При этом у него сложилась обязательная ежедневная традиция выпивать 25 граммов чачи. Близкие родственники подозревают, что именно в этом заключается секрет долголетия ветерана."Наша бабушка тоже так делала и прожила 104 года. Я бы тоже попробовал, но врачи мне запретили. У меня онкология", – поделился печальными обстоятельствами сын труженика тыла.День рождения Айкарам Манукян отмечает 15 мая, но в правильности этой даты он не уверен. Дело в том, что в ту пору записи о рождении вели священники, а простой народ не всегда точно запоминал, в какой именно день на свет появлялись дети. Родители его знали, что это было во второе воскресенье мая. Примерно прикинули, что день выпал на 15 число.В паспорте тоже не все четко. В графе "дата рождения" указан 1924 год. Как объяснил пенсионер, так нужно было для мобилизации в период войны.Столетие ветерана праздновали с размахом. Александр уточнил, что чествовали отца в одном из гагрских банкетных залов, куда были приглашены около 200 гостей.В годы Великой Отечественной войны "За оборону Кавказа" в Абхазии было награждено 8 тысяч 800 человек. Медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" – более 32 тысяч.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/obnimalis-i-tselovalis-veteran-rasskazala-kak-vstrechali-den-pobedy-1045709406.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/dve-voyny-odnogo-soldata-veteran-velikoy-otechestvennoy-podelilsya-svoey-istoriey-1045709467.html

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