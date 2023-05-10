https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/abkhazskiy-na-latinitse-ili-avantyura-professora-yakovleva-1045731670.html

Абхазский на латинице, или Авантюра профессора Яковлева

Абхазский на латинице, или Авантюра профессора Яковлева

10 мая исполняется 131 год со дня рождения лингвиста, кавказоведа, автора "Грамматики абхазского литературного языка" Николая Яковлева. 10.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-10T08:55+0300

2023-05-10T08:55+0300

2023-05-10T08:55+0300

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SputnikСоветский цензорДворянин, пламенный большевик, ученый, оставивший заметный след в лингвистике кавказских языков, автор эпатажных работ — в биографии и характере Николая Яковлева сплелись крайне противоречивые черты.Будущий ученый родился в дворянской казачьей семье на хуторе Булгурино в Области войска Донского. Ныне это Волгоградская область. Окончил с золотой медалью гимназию, потом Московский университет.В 1917 году Николай Яковлев становится ярым революционером. Участвует в захвате власти большевиками и прикладывает руку к закрытию газеты "Русские ведомости". Это было издание либеральной московской профессуры. В разное время в ней публиковались Лев Толстой, Чехов, Салтыков-Щедрин, Гиляровский, Чернышевский и Мамин-Сибиряк. Новой власти нужна была только одна правда, построенная на теории классовой борьбы. Все остальные споры о судьбе России признавались вредными, и Яковлев оказался ярым борцом за эти идеалы. Он получил должность заведующим отделом печати военно-революционного комитета в Москве. По сути, он был советским цензором, а в 1918 году внезапно сдал партийный билет и вернулся в науку. Через много лет снова попытался вступить в партию, но новому поколению партийной верхушки не нужны были старые революционеры.При этом брат Николая Яковлева Павел воевал на другой стороне, и после разгрома белой армии эмигрировал в Турцию. А мать Николай Феофановича как дворянку во время гражданской войны крестьяне живьем зарыли в землю.Математическая модель алфавитаС 1920 годов Яковлев всецело посвящает себя изучению кавказских языков. Пишет работы "Таблицы фонетики кабардинского языка" (1923), "Материалы для кабардинского словаря" (1927), "Черкесская культура по данным языка" (1928), "Грамматика литературного адыгейского языка" (1940)."Грамматику абхазского литературного языка" Николай Яковлев написал в 1940-1950-е годы, но впервые эта работа была опубликована только в 2006 году в Сухуме.Как рассказывала Sputnik доцент кафедры абхазского языка АГУ Ева Тания, "Грамматика абхазского литературного языка" — грандиозная работа для своего времени. Несмотря на сложность абхазского языка и малоизученный синтаксис, и факт, что Яковлев не был его носителем, он обратил внимание на личные префиксы, как строится сказуемое, расписал, что префиксы указывают на единственное или множественное число, описал синтаксическое ударение.Помимо кавказских языков, Яковлев изучал фонетику, сформулировал современное определение фонемы как минимальной смыслообразующей единицы языка. Ученый создал математическую модель фонем разных языков и систему составления алфавита для бесписьменных языков и наречий на основе фонем.Абхазский латинскими буквамиПри этом Яковлев на волне популярной в 1920-1930-х годах в СССР идеи работал над переводом русского и кавказских языков на латиницу. После революции, когда большевики еще не расставались с планами мировой революции, требовалась максимальная интеграция СССР в международные процессы. Был введен григорианский календарь, следующей реформой должна была стать латинизация всех языков народов Советского Союза. И Николай Яковлев разработал латинские алфавиты для кавказских языков.Латинская же письменность, которую составляли многие ученые в 1920-1930-х годах, сейчас заслуженно забыта и считается авантюрой. По мнению лингвистов, кириллическая письменность передает все, что требуется сказать.В отличие от латинизации абхазкой письменности, работа Яковлева "Грамматика абхазского литературного языка" и по сей день остается значимой книгой, которая может дать толчок к новым открытиям в языкознании для нынешних исследователей.Что касается самого Яковлева, то его карьера ученого закончилась в 1950-х годах. Тогда Сталин разгромил теории Николая Марра о яфетических языках. Суть их была в том, что некоторые языки и наречия народов Кавказа являются отголосками праязыка, на котором когда-то говорили люди в разных уголках Европы и Азии. Яковлев был сторонником идей Марра. После того как его изгнали из науки, Николай Феофанович повредился рассудком и прожил еще двадцать лет. Кстати, внучка Яковлева – известная писательница Людмила Петрушевская.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/dmitriy-gulia-pervoprokhodets-abkhazckoy-literatury-1037684322.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/kabmin-utverdil-plan-meropriyatiy-po-razvitiyu-gosudarstvennogo-yazyka-na-2023-god-1045496354.html

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