https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-su-25-v-khersonskoy-oblasti-1045751278.html

Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Кроме того, за сутки было перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 12 украинских беспилотников. 11.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-11T17:42+0300

2023-05-11T17:42+0300

2023-05-11T17:44+0300

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет Су-25 в районе Червоного Маяка в Херсонской области. Об этом сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток были поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах.На Купянском направлении были пресечены действия диверсионно-разведывательной группы. Всего за сутки на этом направлении Киев потерял до 125 солдат, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.На Красно-Лиманском направлении за сутки российские войска уничтожили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и Д-30.На Донецком направлении штурмовые отряды ведут наступление на западе Артемовска. Авиация России совершила в этом районе восемь вылетов, артиллерия выполнила 95 огневых задач. На этом направлении за сутки поражены до 230 солдат ВСУ и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, семь автомобилей, склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны, на Херсонском направлении - до 20 бойцов ВСУ, три автомобиля, одна артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/ukraina-poteryala-na-donetskom-napravlenii-bolee-240-voennykh-i-naemnikov-za-sutki--1045738627.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/kontrnastuplenie-vsu-obrelo-bespilotnyy-i-bezrassudnyy-kharakter-1045642064.html

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