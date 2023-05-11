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Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Кроме того, за сутки было перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 12 украинских беспилотников. 11.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-11T17:42+0300
2023-05-11T17:42+0300
2023-05-11T17:44+0300
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет Су-25 в районе Червоного Маяка в Херсонской области. Об этом сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток были поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах.На Купянском направлении были пресечены действия диверсионно-разведывательной группы. Всего за сутки на этом направлении Киев потерял до 125 солдат, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.На Красно-Лиманском направлении за сутки российские войска уничтожили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и Д-30.На Донецком направлении штурмовые отряды ведут наступление на западе Артемовска. Авиация России совершила в этом районе восемь вылетов, артиллерия выполнила 95 огневых задач. На этом направлении за сутки поражены до 230 солдат ВСУ и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, семь автомобилей, склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны, на Херсонском направлении - до 20 бойцов ВСУ, три автомобиля, одна артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/ukraina-poteryala-na-donetskom-napravlenii-bolee-240-voennykh-i-naemnikov-za-sutki--1045738627.html
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новости, украина, россия, министерство обороны рф, донбасс
новости, украина, россия, министерство обороны рф, донбасс
Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области
17:42 11.05.2023 (обновлено: 17:44 11.05.2023)
Кроме того, за сутки было перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 12 украинских беспилотников.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik.
Средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет Су-25 в районе Червоного Маяка в Херсонской области. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток были поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах.
На Купянском направлении были пресечены действия диверсионно-разведывательной группы. Всего за сутки на этом направлении Киев потерял до 125 солдат, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении за сутки российские войска уничтожили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении штурмовые отряды ведут наступление на западе Артемовска. Авиация России совершила в этом районе восемь вылетов, артиллерия выполнила 95 огневых задач. На этом направлении за сутки поражены до 230 солдат ВСУ и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, семь автомобилей, склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны, на Херсонском направлении - до 20 бойцов ВСУ, три автомобиля, одна артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.