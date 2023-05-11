https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/strana-vyuchennykh-urokov-gruziya-poluchila-bezviz-1045744223.html

Страна выученных уроков: Грузия получила "безвиз"

Страна выученных уроков: Грузия получила "безвиз"

Визовый режим с Грузией был введен еще в 2000 году, чтобы предотвратить проникновение в Россию чеченских боевиков. Тбилиси также ввел визовый режим для... 11.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-11T09:00+0300

2023-05-11T09:00+0300

2023-05-11T09:00+0300

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Такой подлости со стороны Кремля не ожидали, пишет Давид Нармания для РИА Новости. Казалось бы, повод для радости. Товарооборот между странами за минувший год даже в условиях имеющихся ограничений вырос в полтора раза. Более того, уже в этом году Россия вышла на первое место среди торговых партнеров Грузии с долей в 16,1 процента. Теперь же интеграция двух экономик может получить новый взаимовыгодный толчок.Но не тут-то было.Президент Грузии Саломе Зурабишвили забила тревогу: срочно созывайте заседание Совета безопасности — Москва, очевидно, затеяла провокацию. Как эта провокация вредит Грузии, она, к сожалению, объяснять не стала — интересно было бы посмотреть на словесную эквилибристику выпускницы Sciences Po, французского МГИМО. Ограничилась намеками: "Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!"С Украиной более-менее ясно — вопросы вызывает лишь то, каким боком тут Тбилиси во всей этой ситуации. Перейдем ко второй части заявления. Широкому кругу читателей едва ли понятно, о какой оккупации идет речь. Дело в том, что Грузия считает своей территорией независимые Абхазию и Южную Осетию. И это яркий пример упорства, достойного лучшего применения.Грузия проиграла три войны за эти земли. Сперва в Южной Осетии — в 1991-1992-м. Затем в Абхазии — в 1992-1993-м. После этого Тбилиси утратил какой-либо контроль над двумя республиками. Третью попытку предпринял уже Саакашвили — в 2008-м. В отличие от первых двух, на этот раз грузинская армия потерпела крах значительно быстрее. На это потребовалось пять дней. Оказывается, достаточно было всего лишь вмешательства России, чтобы положить конец конфликтам, тлевшим два десятилетия.Собственно, действия России тогда стали первым доказательством всей серьезности Мюнхенской речи Путина.Для думающей части грузинского общества это стало уроком: с Россией не стоит ссориться. Для кого-то — травмой, которая заставляет их ехать умирать на Украину. Примечательно, что даже некоторые из последних понимают всю бессмысленность конфронтации с Кремлем: "Я не могу воевать с Россией в Грузии, она меньше Киевской области", — говорят они. Вообще-то, почти вдвое больше, но бог с ней, с этой географией.После 2008-го Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения. В 2012 году грузинская сторона в одностороннем порядке отменила визы, но в 2019-м отношения вновь ухудшились — не в то кресло в грузинском парламенте сел депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время Межпарламентской ассамблеи православия. Это привело к протестам в Грузии, из-за которых пришлось уйти в отставку спикеру парламента Ираклию Кобахидзе.Однако, несмотря на все попытки Запада столкнуть Тбилиси в пропасть войны с Россией, властям страны удается избежать катастрофы.И здесь надо отдать Грузии должное. Страна, которая 15 лет назад была примером того, как делать не стоит, заняла довольно здравую и на удивление суверенную позицию: выстраивает взаимовыгодные отношения с Москвой, воздерживаясь даже от санкций, которых требуют кураторы француженки в президентском кресле.И конечно, подобная ситуация — кость в горле США и их союзников. России пророчили изоляцию. И она оказалась настолько успешной, что даже вчерашние вассалы Вашингтона теперь осознают всю пользу от сотрудничества с Москвой. Пусть и ограниченного.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/tarasov-o-zayavleniyakh-espch-o-kompensatsiyakh-dlya-gruzii-es-pytaetsya-probudit-u-gruzin-obidu-1045616882.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/sotrudnik-spetssluzhb-gruzii-pytalsya-vovlech-v-shpionazh-zhitelnits-abkhazii-1045234499.html

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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россия, грузия, мнение, авторы, колумнисты