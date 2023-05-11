https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/zamglavy-mid-rossii-zernovaya-sdelka-mozhet-prekratit-svoe-suschestvovanie-1045754481.html
Замглавы МИД России: зерновая сделка может прекратить свое существование
Замглавы МИД России: зерновая сделка может прекратить свое существование
Черноморская инициатива или зерновая сделка - договоренность между Украиной, Россией, Турцией и ООН об организации безопасного морского коридора для... 11.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-11T20:11+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Зерновая сделка может прекратить свое существование, если между участниками переговоров не будет достигнут консенсус, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление дипломата на встрече по обсуждению черноморской инициативы в Стамбуле. "Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей, производителей удобрений и в конечном счете, естественно, мы это делаем и с учетом общей обстановки на мировом продовольственном рынке - она довольно волатильна", - заявил Вершинин.Дипломат подчеркнул, что так как 60 дней с последнего продления сделки истекают 18 мая, сроки ее завершения могут обсуждаться сторонами, но действовать вопреки своим интересам Россия не будет.22 июля 2022 года Россия, Украина, ООН и Турция заключили два соглашения: "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".Первый документ с Турцией и ООН по отдельности подписали Россия и Украина. Второй же, как следует из названия, исключительно РФ и ООН, и он предусматривает отсутствие барьеров для экспорта российской сельхозпродукции.Первое соглашение предусматривает организацию безопасного морского коридора для транспортировки сельскохозяйственных грузов с Украины. В его рамках зерно вывозится из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного.Изначально сделка действовала 120 дней, после чего, при отсутствии возражений какой-либо из сторон, она продлевалась на такой же срок. Продление произошло 17-го ноября – срок действия сделки должен был истечь 18 марта. Затем ее продлили еще на 60 дней, до 18 мая. В то же время с выполнением второго документа возникли проблемы, и Россия настаивает на "пакетном" соблюдении условий договоров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/es-obyavlyaet-torgovuyu-blokadu-ukrainy-1045393629.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/viktor-medvedchuk-sdelal-zayavlenie-o-zernovoy-sdelke-1044835856.html
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новости, в мире, россия, украина
новости, в мире, россия, украина
Замглавы МИД России: зерновая сделка может прекратить свое существование
Черноморская инициатива или зерновая сделка - договоренность между Украиной, Россией, Турцией и ООН об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов c Украины по Черному морю.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Зерновая сделка может прекратить свое существование, если между участниками переговоров не будет достигнут консенсус, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление дипломата на встрече по обсуждению черноморской инициативы в Стамбуле.
Замглавы МИД пояснил, что речь идет о требованиях России - устранении преград для продажи российской сельхозпродукции.
"Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей, производителей удобрений и в конечном счете, естественно, мы это делаем и с учетом общей обстановки на мировом продовольственном рынке - она довольно волатильна", - заявил Вершинин.
Дипломат подчеркнул, что так как 60 дней с последнего продления сделки истекают 18 мая, сроки ее завершения могут обсуждаться сторонами, но действовать вопреки своим интересам Россия не будет.
22 июля 2022 года Россия, Украина, ООН и Турция заключили два соглашения: "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".
Первый документ с Турцией и ООН по отдельности подписали Россия и Украина. Второй же, как следует из названия, исключительно РФ и ООН, и он предусматривает отсутствие барьеров для экспорта российской сельхозпродукции.
Первое соглашение предусматривает организацию безопасного морского коридора для транспортировки сельскохозяйственных грузов с Украины. В его рамках зерно вывозится из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного.
Изначально сделка действовала 120 дней, после чего, при отсутствии возражений какой-либо из сторон, она продлевалась на такой же срок. Продление произошло 17-го ноября – срок действия сделки должен был истечь 18 марта. Затем ее продлили еще на 60 дней, до 18 мая.
В то же время с выполнением второго документа возникли проблемы, и Россия настаивает на "пакетном" соблюдении условий договоров.