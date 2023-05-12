https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/butba-nakal-vnutripoliticheskoy-obstanovki-mozhet-pomeshat-kurortnomu-sezonu-1045763684.html

Бутба: накал внутриполитической обстановки может помешать курортному сезону

Бутба: накал внутриполитической обстановки может помешать курортному сезону

Народный митинг несогласных с политикой, которую проводят власти Абхазии, пройдет в Сухуме 30 мая, об этом было заявлено на брифинге высшего совета... 12.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-12T14:02+0300

2023-05-12T14:02+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В преддверии курортного сезона дестабилизация внутриполитической обстановки будет крайне деструктивно влиять на социально-экономическую обстановку в Абхазии, сказал министр внутренних дел республики Вальтер Бутба.На встрече политических партий и общественных организаций, которая прошла в четверг, 11 мая, глава МВД высказал мнение о недопустимости проведения митинга, так как, по его мнению, волнения могут негативно сказаться на количестве отдыхающих. В частности, Бутба отметил, что в прежние времена грузинские спецслужбы проводили теракты на территории Абхазии, чтобы сорвать курортный сезон."Я не хочу ни в коем случае сравнивать наших политических оппонентов, но тем не менее, это совпадение меня немножко смущает. Конечно, хотят сорвать летний курортный сезон, чтобы государство продуктивно не развивалось, потому что это единственный период времени, когда мы можем получать доходы на развитие", – подчеркнул глава МВД на встрече в Администрации президента.В пятницу, 12 мая, Бутба выступил с разъяснением сказанного, ввиду того что его слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях. "В первую очередь, считаю важным отметить, что с большим уважением отношусь к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, отдавшим жизнь и здоровье за свободу нашей Родины, за будущее наших детей. В моей семье и в моем окружении немало ветеранов, которые были и остаются авторитетами для меня лично и, убежден, для всего нашего народа", – сказал министр.Он также добавил, что война не закончилась в 1993 году, так как грузинские партизаны продолжали дестабилизировать обстановку в Абхазии, и в борьбе с ними гибли, в том числе сотрудники правоохранительных органов."Мы потеряли более 60 сотрудников, несших службу в Галском районе. Вместе со своими коллегами я принимал участие в этих событиях, будучи сотрудником оперативных служб Центрального аппарата МВД. В результате этих событий я потерял своего брата, ветерана войны Вальмера Бутба. Говоря о возможных провокациях и проводя параллели с имевшими место историческими событиями, я имел ввиду провокации, свидетелями которых были мы с вами совсем недавно", – заявил Бутба.В ходе декабрьских событий 2021 года правоохранительные органы столкнулись с массовыми беспорядками, нарушениями закона, угрозами здоровью и жизни граждан, сказал министр."Митинг, имевший место в декабре 2021 года, изначально был также заявлен как мирная акция протеста. Но итог нам всем хорошо известен. Была применена сила в отношении правоохранителей, обычных граждан, работников средств массовой информации. Был нанесен ущерб государственному имуществу. В ходе расследования мы выявили факты употребления алкогольных, наркотических и психотропных веществ. Хочу подчеркнуть, что мы чудом избежали жертв. Тогда грамотно сработали правоохранители", – заметил он.Сейчас, по словам министра, от этих событий организаторы митинга и представители оппозиции пытаются откреститься.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/miting-nesoglasnykh-s-politikoy-vlasti-proydet-v-sukhume-1045750893.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-za-organizatsiyu-i-uchastie-v-besporyadkakh-vo-vremya-mitinga-v-sukhume-1036876403.html

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