https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/ukrainskie-voyska-ne-smogli-prorvat-rossiyskuyu-oboronu-na-soledarskom-napravlenii-1045771116.html
Украинские войска не смогли прорвать российскую оборону на Соледарском направлении
Украинские войска не смогли прорвать российскую оборону на Соледарском направлении
В четверг, 11 мая, ВСУ начали на Соледарском тактическом направлении наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения, протяженностью более 95... 12.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-12T16:56+0300
2023-05-12T16:56+0300
2023-05-12T17:20+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
новости
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045122718_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_8964d0946d4fd5c419a1c33849e21f46.jpg
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Российские войска отразили наступление украинской армии на Соледарском тактическом направлении, сообщает Министерство обороны России.На Малоильиновском направлении был занят рубеж Берховского водохранилища, уничтожено более 540 украинских военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.В районе Артемовска за сутки российская авиация совершила девять вылетов, выполнила 64 огневые задачи.Всего на Донецком направлении ВСУ потеряли около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубица L-118, истребитель Су-27 и склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.На Купянском направлении были уничтожены более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М109 "Paladin", самоходная артиллерийская установка "Акация", на Красно-Лиманском направлении - более 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Киев потерял до 110 солдат, один танк, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Херсонском направлении - до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, хранилище топлива для военной техники, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1". Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-su-25-v-khersonskoy-oblasti-1045751278.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/kak-planiruyuschie-bomby-rossii-podryvayut-boevoy-potentsial-vsu-1045625816.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045122718_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_95697aaccaee82da4c906bc6c972aa48.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
Украинские войска не смогли прорвать российскую оборону на Соледарском направлении
16:56 12.05.2023 (обновлено: 17:20 12.05.2023)
В четверг, 11 мая, ВСУ начали на Соледарском тактическом направлении наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения, протяженностью более 95 километров.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik.
Российские войска отразили наступление украинской армии на Соледарском тактическом направлении, сообщает
Министерство обороны России.
"Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. ◽️ Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено", – говорится в сообщении.
На Малоильиновском направлении был занят рубеж Берховского водохранилища, уничтожено более 540 украинских военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.
В районе Артемовска за сутки российская авиация совершила девять вылетов, выполнила 64 огневые задачи.
Всего на Донецком направлении ВСУ потеряли около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубица L-118, истребитель Су-27 и склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении были уничтожены более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М109 "Paladin", самоходная артиллерийская установка "Акация", на Красно-Лиманском направлении - более 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Киев потерял до 110 солдат, один танк, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Херсонском направлении - до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, хранилище топлива для военной техники, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".
Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.