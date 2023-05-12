https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/ukrainskie-voyska-ne-smogli-prorvat-rossiyskuyu-oboronu-na-soledarskom-napravlenii-1045771116.html

Украинские войска не смогли прорвать российскую оборону на Соледарском направлении

Украинские войска не смогли прорвать российскую оборону на Соледарском направлении

В четверг, 11 мая, ВСУ начали на Соледарском тактическом направлении наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения, протяженностью более 95... 12.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-12T16:56+0300

2023-05-12T16:56+0300

2023-05-12T17:20+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Российские войска отразили наступление украинской армии на Соледарском тактическом направлении, сообщает Министерство обороны России.На Малоильиновском направлении был занят рубеж Берховского водохранилища, уничтожено более 540 украинских военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.В районе Артемовска за сутки российская авиация совершила девять вылетов, выполнила 64 огневые задачи.Всего на Донецком направлении ВСУ потеряли около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубица L-118, истребитель Су-27 и склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.На Купянском направлении были уничтожены более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М109 "Paladin", самоходная артиллерийская установка "Акация", на Красно-Лиманском направлении - более 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Киев потерял до 110 солдат, один танк, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Херсонском направлении - до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией России за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, хранилище топлива для военной техники, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1". Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-su-25-v-khersonskoy-oblasti-1045751278.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/kak-planiruyuschie-bomby-rossii-podryvayut-boevoy-potentsial-vsu-1045625816.html

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