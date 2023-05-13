https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/rostov-na-donu-chast-1-krovavaya-nedelya-1941-goda-1045772908.html

Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года

Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года

В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть "Воротами на Кавказ" - Ростовом на Дону. Для штурма города Германия выделила лучшие части Вермахта... 13.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-13T10:45+0300

2023-05-13T10:45+0300

2023-05-13T10:45+0300

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великая отечественная война (1941-1945)

великая отечественная война

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Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года

В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть "Воротами на Кавказ" - Ростовом на Дону. Для штурма города Германия выделила лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны?Почему победу в Сталинградской битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн, и как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению? Слушайте в эпизодах, посвященных Сталинградской битве:Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов ВолгиРедакция благодарит профессора кафедры "История и культурология" ДГТУ, доктора исторических наук Владимира Трута за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

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