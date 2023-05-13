https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/skoro-rvanet-bayden-zalozhil-bombu-pod-mirovuyu-ekonomiku-1045778044.html

Скоро рванет: Байден заложил бомбу под мировую экономику

Скоро рванет: Байден заложил бомбу под мировую экономику

Очередное повышение ставки на 0,25 пункта больно ударит по финансовой системе США. 13.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-13T08:55+0300

2023-05-13T08:55+0300

2023-05-13T08:55+0300

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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. На фоне непрекращающихся банкротств глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл уверяет: все под контролем. При этом республиканцы и демократы не могут договориться о новом потолке госдолга, несмотря на угрозу дефолта. Белый дом предупреждает: в случае провала переговоров ВВП рухнет на 6,1%, более восьми миллионов американцев лишатся работы. Но никто не готов к уступкам. Подробнее в материале Надежды Сарапиной для РИА Новости. Не отступатьКлючевая ставка второй раз за год обновила рекорд и достигла 5,25%. Соответственно, повышается стоимость обслуживания займов для компаний и граждан. Учитывая, что в долгосрочных договорах ставка, как правило, плавающая, подорожают не только новые кредиты, но и уже взятые. Изменения коснутся и ценных бумаг. В первую очередь продолжат дешеветь облигации и в меньшей степени — акции.Такая политика призвана сбить инфляцию до двух процентов. Теоретически повышение ставки — верное решение, однако оно не работает в случае с инфляцией издержек — увеличением стоимости сырья и производства, с которым столкнулись США. Проблемы начались еще в пандемию, когда напечатали слишком много денег. Ситуацию усугубил украинский кризис, вызвавший рост цен на энергоносители.Кроме того, из-за банкротств сбережения потеряют и простые граждане — система страхования все вклады не покрывает."Конечно, экономические законы работают, но каждая ситуация требует индивидуального подхода. В данном случае не стоило рисковать банковской системой и фондовым рынком. К тому же, повысив ставку, Штаты резко увеличили расходы на обслуживание долга", — отмечает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Вместе с тем выплаты по обязательствам требуют новых займов.Стеклянный потолокБез повышения лимита государство не сможет обслуживать собственные бонды, и наступит дефолт. Советники Белого дома подсчитали: ВВП тогда упадет на 6,1%, а 8,3 миллиона человек потеряют работу. По мнению некоторых аналитиков, цифры завысили, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам. Другие уверены, что реальность окажется суровее прогнозов. Однако все сходятся во мнении, что худшего все же не допустят. "В крайнем случае 14-я поправка к конституции позволяет президенту повысить потолок без согласия конгресса", — отмечает Верников. Но, как заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, это вызовет конституционный кризис.Пока стороны тянут с решением и противостояние носит чисто политический характер. Джо Байден хотя и говорит, что медлить нельзя, но не желает обсуждать какие-либо условия. Экономисты считают, что США небрежно относятся к собственным финансам и репутации заемщика.Впрочем, конгрессу удастся продавить сокращение бюджета, добавляет он. Тем более что все больше граждан недовольны помощью Украине и пренебрежением внутренними проблемами.Эксперты полагают, что неопределенность продлится до конца мая. "Выносить спор на публику было плохим решением. Это подрывает доверие к гособлигациям и навредит не только американцам. Все-таки США — важная часть мировой экономики, крупнейшая номинально, а по паритету покупательской способности уступает только Китаю", — рассуждает Разуваев. При этом, если в стране случится масштабный кризис, цены на нефть и прочие сырьевые товары упадут, что негативно скажется и на российском бюджете."Все под контролем"Несмотря на волну банкротств, глава ФРС Джером Пауэлл заявляет: банковская система надежна, устойчива и ситуация в секторе значительно улучшилась с начала марта. Однако признает, что ужесточение условий кредитования может вызвать спад экономики. Эксперты согласны, что сектор пока более стабилен, чем в 2008-м, и "лопаются" те организации, которые не могут приспособиться к новым реалиям."По-настоящему большие банки эта история не затронет. Богатые станут богаче, бедные — беднее. Крупные игроки воспользуются ситуацией и поглотят тех, кто пошатнулся", — прогнозирует Михайлец. Решить проблему можно, только поменяв структуру экономики со спекулятивной на производственную.В целом заявление Пауэлла призвано убедить людей не забирать деньги из банков. По мнению Разуваева, следовало бы еще поднять сумму гарантий по вкладам. Даже если придется включить печатный станок, это позволит избежать паники на рынке и сократит потери. "Банк так устроен, что на один доллар акционерного капитала — всегда десять заемных. Когда слишком много людей решают забрать вложения, происходит банкротство. Если случится повторение кризиса 2008 года, у правительства не будет выбора, кроме как эмитировать больше денег", — объясняет экономист.Однако и эта проблема упирается в потолок госдолга. Для привлечения средств необходимо выпустить новые облигации госзайма и убедить союзников купить их.

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