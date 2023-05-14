https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/opredelen-pobeditel-evrovideniya-2023-1045791353.html
Определен победитель Евровидения-2023
Определен победитель Евровидения-2023
Для Лорин эта победа на Евровидении - не первая. Она уже получала хрустальный микрофон в 2012 году, когда выступала с песней Euphoria. 14.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-14T09:00+0300
2023-05-14T09:00+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Победительницей международного музыкального конкурса Евровидение-2023 стала шведская певица Loreen (Лорин). Ее соперником и еще одним фаворитом конкурса был финский певец Käärijän, он набрал 526 баллов. Третье место досталось Ноа Кирель из Израиля - ей присудили 242 балла. Пятерку лидеров замкнули артисты из Италии и Норвегии.В 2022 году первое место на конкурсе заняла украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, Украина должна была стать хозяйкой шоу в этом году, но из соображений безопасности было принято решение провести его в Ливерпуле (Великобритания). Украинский артист в этом году занял шестое место. Россия в конкурсе не участвовала, Европейский вещательный союз отстранил ее в феврале 2022 года. В ответ на это "Первый канал", ВГТРК и радиодом "Останкино" вышли из организации, назвав его решение "неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/rossiyu-otstranili-ot-uchastiya-v-evrovidenii-v-2022-godu-1037792202.html
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евровидение, новости, в мире, музыка
евровидение, новости, в мире, музыка
Определен победитель Евровидения-2023
09:00 14.05.2023 (обновлено: 09:43 14.05.2023)
Для Лорин эта победа на Евровидении - не первая. Она уже получала хрустальный микрофон в 2012 году, когда выступала с песней Euphoria.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Победительницей международного музыкального конкурса Евровидение-2023 стала шведская певица Loreen (Лорин).
Ее исполнение песни Tattoo набрало суммарно 583 балла по итогам совместного голосования зрителей и профессионального жюри.
Ее соперником и еще одним фаворитом конкурса был финский певец Käärijän, он набрал 526 баллов. Третье место досталось Ноа Кирель из Израиля - ей присудили 242 балла. Пятерку лидеров замкнули артисты из Италии и Норвегии.
В 2022 году первое место на конкурсе заняла украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, Украина должна была стать хозяйкой шоу в этом году, но из соображений безопасности было принято решение провести его в Ливерпуле (Великобритания).
Украинский артист в этом году занял шестое место. Россия в конкурсе не участвовала, Европейский вещательный союз отстранил ее в феврале 2022 года. В ответ на это "Первый канал", ВГТРК и радиодом "Останкино" вышли из организации
, назвав его решение "неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус".