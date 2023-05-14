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Ростов-на-Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
Ростов-на-Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами... 14.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-14T17:44+0300
2023-05-14T17:44+0300
2023-05-14T17:44+0300
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Ростов-на-Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
Ростов-на-Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами немецкой авиации. В июле 1942 город вновь оказался в оккупации, но уже на семь месяцев. Как немцам удалось захватить город второй раз? И кто стоит за окончательным освобождением Донской столицы?Почему победу в Сталинградской битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн, и как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению? Слушайте в эпизодах, посвященных Сталинградской битве:Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов ВолгиРедакция благодарит профессора кафедры "История и культурология" ДГТУ, доктора исторических наук Владимира Трута за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.
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Ростов-на-Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами немецкой авиации. В июле 1942 город вновь оказался в оккупации, но уже на семь месяцев. Как немцам удалось захватить город второй раз? И кто стоит за окончательным освобождением Донской столицы?
Почему победу в Сталинградской битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн, и как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению? Слушайте в эпизодах, посвященных Сталинградской битве:Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
Редакция благодарит профессора кафедры "История и культурология" ДГТУ, доктора исторических наук Владимира Трута за помощь в подготовке эпизода.