https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/rostov-na-donu-chast-2-pobeda-krasnoy-armii-na-beregakh-dona-1045773215.html

Ростов-на-Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона

Ростов-на-Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона

После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами... 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T17:44+0300

2023-05-14T17:44+0300

2023-05-14T17:44+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0c/1045773051_0:140:3000:1828_1920x0_80_0_0_fe35fa372b8e6ae9984507689eab09be.jpg

Ростов-на-Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона Ростов-на-Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона

После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами немецкой авиации. В июле 1942 город вновь оказался в оккупации, но уже на семь месяцев. Как немцам удалось захватить город второй раз? И кто стоит за окончательным освобождением Донской столицы?Почему победу в Сталинградской битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн, и как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению? Слушайте в эпизодах, посвященных Сталинградской битве:Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов ВолгиРедакция благодарит профессора кафедры "История и культурология" ДГТУ, доктора исторических наук Владимира Трута за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио