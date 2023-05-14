https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/unichtozheny-ukrainskie-sklady-s-zapadnym-vooruzheniem-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1045801671.html
Уничтожены украинские склады с западным вооружением в Днепропетровской области
Уничтожены украинские склады с западным вооружением в Днепропетровской области
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. 14.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-14T19:58+0300
2023-05-14T19:58+0300
2023-05-14T19:58+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Российские войска уничтожили пункты дислокации ВСУ и места хранения боеприпасов и военной техники из западных стран, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении за сутки были уничтожены более ста украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, противотанковая пушка "Рапира", на Красно-Лиманском направлении - более 60 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Соледаро-Артемовском направлении продолжаются бои за Артемовск, все попытки противника прорваться, были отражены. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего отличившимся военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях.За прошедшие сутки авиация совершила 24 вылета, артиллерия выполнила 107 огневых задач. Всего на этом направлении за сутки было поражено более 400 украинских военнослужащих, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20.На Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Херсонском направлении - более 20 солдат, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", склад боеприпасов украинской группировки войск "Херсон", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 114 районах, склад боеприпасов в районе города Хмельницкий, командно-наблюдательные пункты подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.Российские истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР, средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 18 дронов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/ukraina-ispolzovala-raketu-storm-shadow-dlya-udara-po-lugansku-1045784461.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/ukrainskie-voyska-ne-smogli-prorvat-rossiyskuyu-oboronu-na-soledarskom-napravlenii-1045771116.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Уничтожены украинские склады с западным вооружением в Днепропетровской области
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik.
Российские войска уничтожили пункты дислокации ВСУ и места хранения боеприпасов и военной техники из западных стран, сообщает
Министерство обороны России.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены," - говорится в сообщении.
На Купянском направлении за сутки были уничтожены более ста украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, противотанковая пушка "Рапира", на Красно-Лиманском направлении - более 60 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Соледаро-Артемовском направлении продолжаются бои за Артемовск, все попытки противника прорваться, были отражены. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего отличившимся военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях.
За прошедшие сутки авиация совершила 24 вылета, артиллерия выполнила 107 огневых задач. Всего на этом направлении за сутки было поражено более 400 украинских военнослужащих, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20.
На Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Херсонском направлении - более 20 солдат, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", склад боеприпасов украинской группировки войск "Херсон", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 114 районах, склад боеприпасов в районе города Хмельницкий, командно-наблюдательные пункты подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.
Российские истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР, средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 18 дронов.