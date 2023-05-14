https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/unichtozheny-ukrainskie-sklady-s-zapadnym-vooruzheniem-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1045801671.html

Уничтожены украинские склады с западным вооружением в Днепропетровской области

Уничтожены украинские склады с западным вооружением в Днепропетровской области

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T19:58+0300

2023-05-14T19:58+0300

2023-05-14T19:58+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045123280_0:122:2332:1434_1920x0_80_0_0_0ed883d5e2841b4818344c26524fd475.jpg

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Российские войска уничтожили пункты дислокации ВСУ и места хранения боеприпасов и военной техники из западных стран, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении за сутки были уничтожены более ста украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, противотанковая пушка "Рапира", на Красно-Лиманском направлении - более 60 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Соледаро-Артемовском направлении продолжаются бои за Артемовск, все попытки противника прорваться, были отражены. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего отличившимся военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях.За прошедшие сутки авиация совершила 24 вылета, артиллерия выполнила 107 огневых задач. Всего на этом направлении за сутки было поражено более 400 украинских военнослужащих, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20.На Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", на Херсонском направлении - более 20 солдат, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", склад боеприпасов украинской группировки войск "Херсон", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 114 районах, склад боеприпасов в районе города Хмельницкий, командно-наблюдательные пункты подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.Российские истребители сбили украинский Су-25 в небе над ДНР, средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 18 дронов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/ukraina-ispolzovala-raketu-storm-shadow-dlya-udara-po-lugansku-1045784461.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/ukrainskie-voyska-ne-smogli-prorvat-rossiyskuyu-oboronu-na-soledarskom-napravlenii-1045771116.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф